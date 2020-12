La educación en Panamá se prepara para un plan de recuperación académica y un año lectivo 2 en 1

El Ministerio de Educación (Meduca), informó a TVN-2.com que si abrirá una fase de recuperación académica para el verano del 2021 pese al anuncio de la eliminación del Programa de Recuperación Académica (PRAE).

" Los estudiantes que se han quedado en 3 materias se les va a dar una recuperación académica del 11 de enero al 19 de febrero, para que tengan la oportunidad de poder recuperarse a pesar de que se había anunciado que esto no se iba a realizar", indicó la subdirectora general de Educación Docente, Victoria Tello.

" El PRAE que era para los estudiantes que fracasaban no lo vamos hacer más, ya que todo mundo lo criticaba debido a que solo duraba 6 semanas... y es cierto, lo que no se aprendió en un año, no se aprende en 6 semanas", recalcó la subdirectora general de Educación.

De acuerdo con Tello, la medida que lleva el nombre de " Mejoramiento de los aprendizajes" fue tomada como parte de las modalidades flexibles que ha adoptado el Meduca con los estudiantes que se han visto gravemente afectados por la pandemia de la COVID-19.

Tello expresó que el proceso de mejoramiento de aprendizaje no se limitará únicamente al verano, sino que durará todo el año, para que cada vez que el estudiante tenga alguna deficiencia, inmediatamente el educador pueda ayudarlo y nivelarlo para que el alumno no fracase.

Docentes califican la medida como imposición

Para el dirigente magisterial, Juan De La Lastra, la medida de eliminar el PRAE ha sido una completa improvisación y busca obligar a los docentes a fracasar a muchos estudiantes que no completaron sus 3 trimestres, debido a que muchos no tuvieron acceso a todos las carpetas que se entregaron, no contaban con la conexión de internet para acceder a los módulos de trabajo.

" Con esta medida nos sentimos obligados a fracasar a muchísimos estudiantes y la responsabilidad va a caer en nosotros, los padres de familia y los estudiantes, mientras el Meduca se está eximiendo de esta responsabilidad", aseveró.

Dos años lectivos en 1

Por otro lado, Tello mencionó que los estudiantes que hayan fracasado en 4 asignaturas y por ende repitieron el año, se está preparando otra propuesta para que puedan desarrollar 2 años lectivos en 1.

Así las cosas, se dividirá el año escolar en 2 ciclos; en el primero, el estudiante deberá cubrir su 2020 con una propuesta de aprendizaje acelerada, y una vez superada esta etapa el estudiante se podrá reincorporar a su año escolar 2021, con el resto de sus compañeros que si pasaron su nivel sin fracasos.