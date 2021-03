El proyecto habitacional para damnificados en La Chorrera que lleva nueve años en construcción

En el 2012 los damnificados de las inundaciones de Panamá Oeste que se dieron en el 2007, recibieron la noticia por parte de José Domingo Arias, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en turno, sobre la realización de un proyecto habitacional en Lomas del Mastranto en La Chorrera, promesa que hasta el día de hoy no se concreta.

Los años han pasado sin gloria, pero sí con mucha pena para quienes aún esperan que se culmine el proyecto que permanece paralizado por un tema que tiene que ver con una adenda que pide la empresa contratista para realizar trabajos de canalización de agua y acondicionamiento de un talud.

Vea también: Miviot planea presentar demanda contra invasores de Loma del Mastranto

El jefe de inspección del Miviot, Marcel De León, explicó a TVN-2.com que cuando se realizó el cambio de administración el proyecto estaba paralizado, debido a que se estaba negociando una orden de cambio por trabajos adicionales de diseño y construcción que no se concretaron, esta situación mantiene la obra estancada, ya que a su parecer debieron ser contemplados en el diseño original como parte del contrato.

“ Hubo la postura en su momento, pienso yo que equivocada, de aceptarle al contratista que aceptara esos trabajos como adicionales y se le creó esa perspectiva. Al día de hoy el contratista está insistiendo que son trabajos adicionales que no están dentro del contrato”, manifestó.

El proyecto urbanístico Loma de Mastranto era ejecutado por la empresa Calypso Investment Corp bajo un costo inicial de 13.6 millones de dólares, el cual contempla la construcción de 250 casas, pero tiene más de cuatro años paralizado.

De León detalló que los trabajos de acondicionamiento del talud son necesarios, porque cuando llueve se deslava la tierra y cae con lodo sobre la calle afectando las casas de la comunidad colindante, que es un asentamiento informal.

“Se hizo un diseño para hacer unos canales y taludes para llevar un entubamiento hacia a un brazo del Río Caimito para resolver eso, pero ese trabajo es demasiado costoso y ahí se están yendo un par de millones de dólares, entonces el contratista dice que son trabajos adicionales y hay quienes decimos que no, allí hemos quedado trancados”, dijo De León.

El Jefe de Inspección de Proyectos del Miviot expresó que el contrato que se mantenía con la constructora Calypso Investment Corp está vencido, por lo que no se puede llamar a la aseguradora y es necesario buscar la manera de reactivarlo.

Detalló que, en conversaciones sostenidas con la empresa constructora, el contratista planteó cerrar el contrato como está, comprometiéndose a entregar 100 viviendas, las calles con capa base y terminar los trabajos de descarga de la planta de tratamiento, mientras que el Ministerio licitaría la terminación del proyecto. “ Eso sería fabuloso para el contratista, pero para el Ministerio sería fatal, al Estado eso no le conviene”, sostuvo.

Para De León, en su opinión, una buena opción es reconocerle a la empresa parte del dinero que está exigiendo y de esta forma que el contratista pueda continuar con el proyecto, o revisar los endosos de la fianza, volver al contrato vigente y si ellos no cumplen entonces se podría llamar a la aseguradora para que terminen el proyecto.

“Si nos vamos a una licitación para terminar el proyecto nos costará mucho más de lo que le pagaríamos al contratista en una adenda”, puntualizó.

Por su parte el ingeniero del Miviot, Marcos Suira, dijo que la actual administración ha realizado las gestiones para que el contratista adende y entregue los endosos correspondientes actualizados para tener el contrato vigente y poder continuar con el desarrollo del contrato, y así, si hay alguna negligencia o incumplimiento entonces se podría presionar la culminación del proyecto con un tercer ejecutor a través de la compañía aseguradora.

Actualmente el proyecto tiene un 82 % de avance de construcción, y aunque existe la voluntad de culminarlo, Suira asegura que queda en manos del contratista darle vida al contrato con los endosos que debe conseguir con la aseguradora, para ver los tiempos y costos y así continuar con la obra.

“De parte de la Dirección de Asistencia Social (DAS) y el Miviot estamos haciendo las diligencias correspondientes con el contratista, pero todavía no llegamos a un acuerdo satisfactorio para la nación”, subrayó Suira.

De León indicó que la orden de cambio que se estaba negociando ascendía a 4.8 millones de dólares, los cuales en su opinión se podrían renegociar para reducirlo.

Aunque en el 2019 se anunció la entrega de algunas residencias, esto no se concretó, ya que de acuerdo con De León, mientras no se culminen los trabajos de la planta de tratamiento no se puede proceder a entregar las casas.

Mientras las negociaciones entre el contratista y el Estado, que se realizan desde el 2018, siguen su curso, y la actual administración busca estrategias con el fin de que la empresa liquide el contrato entregando cierta cantidad de casas, para hacer vigente el contrato o licitar la culminación de la obra, ciento de personas damnificadas siguen en la larga espera de que el sueño de tener una casa se haga realidad.