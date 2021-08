Por Urania Molina (Corresponsal digital)



Nuevas violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes alojados en albergues destinados a su protección así como un posible encubrimiento de estos actos acapara en estos momentos la atención de las diputadas y diputados que forman parte de la comisión legislativa de la Familia, La Niñez, la Juventud y la Mujer, aunque las autoridades de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), a través de un comunicado negaron que se trate de casos que no conocieran y dieran seguimiento.

Todo estalló con un informe que este 24 de agosto de 2021 entregó al resto de los miembros de esta comisión, la diputada suplente por el circuito 8-7 y comisionada Emelie García Miró, en la cual detalló que recibieron dos denuncias anónimas sobre maltrato de menores las cuales pusieron en conocimiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Vea también: Presentan denuncias por nuevos casos de supuestos abusos y violaciones a menores en albergues

En el informe, al que tuvo acceso TVN-2.com, la diputada se refirió a una adolescente que se encontraba en el Centro de Atención Infantil del corregimiento de Tocumen del distrito de Panamá, la cual se intentó suicidar ante, lo que denominó falta de medidas de cuidado y atención en este albergue, a pesar de existir una advertencia de su médico. Según reveló está advertencia especializada no se tomó en consideración.

El documento relata que la joven fue internada en el Hospital Regional Nicolás A. Solano del distrito de La Chorrera para tratamiento psicológico a raíz de su intento de suicidio y depresión, pero pasados los días el médico tratante informa a la Senniaf que la joven portaba el Virus de Inmuno Deficiencia Humana y debían trasladarla a otro hospital.

La petición del médico se basó en que en la sala estaban pacientes con diferentes trastornos y adicciones, pero en el documento de cinco páginas se lee que se negaron a tomar la recomendación bajo el argumento que no había otras opciones y la joven terminó violada en el centro hospitalario. Finalmente fue llevada a un albergue en Chitré, provincia de Herrera.

La directora del Hospital Nicolás A. Solano, Yamilka Abad, expresó que esta información de la cual se enteró ayer a las 6:20 de la mañana la tomó por sorpresa, porque en los últimos cinco años no han tenido ningún tipo de denuncias o queja interna o por parte del Ministerio Público sobre un hecho “tan grave”.

Abad añadió que como autoridades del centro hospitalario hasta que no tengan el nombre y la cédula de la paciente adolescente no podrán hacer “absolutamente nada”. Agregó que todavía no se repone del malestar que le provocó esta información, porque en el hospital los niños no están en salas de hospitalización de adultos.

El caso de aborto clandestino

Vea también: Citan otra vez a exfuncionarios y funcionarios que no acudieron a responder por caso albergues

Otro caso es el de un supuesto aborto que se le practicó a una adolescente en un albergue del corregimiento de Tocumen, la cual según el informe alegó que le cortaron el cordón umbilical y se lo introdujeron nuevamente.

“ Autoridades de la institución señalaron que el aborto sucedió el 11 de marzo de 2021, no obstante, la niña ingresó el 18 de abril de 2021 por lo que no sabemos si los informes fueron alterados, por lo que se necesita urgente localizar a la menor para que se establezca la veracidad de los hechos y si fue atacada en el albergue por otras dos menores que convivían con esta, pero nunca se notificó a las autoridades”, reveló el documento.

En este caso, el informe destacó que tras las declaraciones tomaron la decisión de sacarla del albergue y trasladarla a la provincia de Veraguas para que viviera con un hermano no mayor de 20 años de edad que no tenía la “suficiente madurez” para poder hacerse cargo de la chica.

Como el hermano no tenía una vivienda propia le entregaron dinero para alquilar un cuarto, le compraron una estufa, les entregaron unos colchones sin camas para que se hiciera cargo de la menor, pero luego ella se escapa y actualmente desconocen dónde se encuentran.

La diputada suplente García Miró, en su relato, también hizo referencia a una serie de pruebas que le hicieron llegar que podrían llegar a esclarecer el caso de los menores abusados en los albergues que reposan en el Ministerio Público, los cuales también remitieron también al Mides.

Vea también: Junta Directiva de la Senniaf toma acciones 'urgentes' tras escándalo de abuso y maltrato en albergues

En este caso las pruebas anónimas mencionadas por García Miró son correos y documentación que sugieren que dentro del albergue tomaron medidas para evitar que las autoridades se enteraran de lo que ocurrió y borraron el nombre del menor. Los miembros de esta comisión legislativa piden que se investigue lo que llamaron “ omisión de información al Ministerio Público”.

Solicitudes

Las comisionadas también realizaron una serie de solicitudes como es el caso de la jovencita que se extravió luego de que la llevaron a Veraguas. Se toman declaraciones a las menores y se procede a ubicarlas, tomarles declaraciones a la exdirectora del Centro Integral de Tocumen, Yamira Díaz y a la trabajadora social Daxenia Fuentes. Ubicar a las trabajadoras sociales que laboran en el mes de abril de 2021 en el albergue de Tocumen, “pero que fueron rotadas para que no brindaran la información”. Tomar declaraciones bajo la gravedad de juramento a todo personal de la Senniaf que laboraban en el Centro de Atención Integral de Tocumen, Oficina Regional de Veraguas y llamar a los trabajadores sociales y psicólogos de la dirección de Protección de Senniaf.

Mientras, en el resto de los casos piden que se aclare si se eliminó la Dirección de Supervisión y Monitoreo de los Albergues y si su desaparición mejoró o empeoró la atención de los menores internados, aclarar por qué estas denuncias no se presentaron ante el Ministerio Público una vez que tuvieron conocimiento de las mismas y además, desean saber todo lo relacionado con el equipo técnico para investigar los abusos recogidos en el primer informe. Remitieron este informe a la ministra del Mides, María Inés Castillo para que lo envíe al Ministerio Público y se realicen las investigaciones.

Con respecto a las denuncias hechas por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, la Senniaf, mediante un comunicado, aclaró que estas forman parte de un listado de ocho denuncias que ya habían sido interpuestas por la actual administración.

Recordaron que como se trata de supuestos delitos no corresponde a esta entidad la investigación, sino al Ministerio Público y agregaron que ayer el Mides procedió a darle seguimiento a estas denuncias que en su mayoría son por supuesto maltrato o abuso. De hecho, mostraron un recuento de las fechas en las que se interpusieron estas denuncias: 29 de mayo (2 casos), 30 de mayo, 1 de junio, 2 de junio, 17 de junio, 16 de julio y 19 de julio.

También informaron que hay que tener presente que los albergues de protección (51) que existen los administran fundaciones y organizaciones no gubernamentales, de los cuales aproximadamente el 50% recibió una supervisión interinstitucional, es decir, por un equipo técnico de varias instituciones.