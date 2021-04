Panamá: piden tener cuidado con el 'síndrome de Superman' en medio de la pandemia

La semana epidemiológica 12 (del 29 de marzo al 4 de abril), cerró con 2,500 casos nuevos de la COVID-19, 41 muertes y menos de 100 hospitalizados en cuidados intensivos a nivel nacional.

Estas cifras, según el epidemiólogo Arturo Rebollón, son muestras de que la pandemia logró el punto más bajo de todas sus variables.

No obstante, este momento puede acarrear distintos escenarios en el país, el primero que la gente siga reforzando sus medidas de autocuidado o que tomen la postura del llamado " síndrome de Superman", es decir que como ahora hay menos casos la gente tienda a confiarse y sentir que el virus no les cause efecto.

"Ambos escenarios hay que trabajarlos con educación, prevención y control de la transmisión a nivel comunitario", señaló.

El doctor Paulino Vigil, coincidió con lo destacado por Rebollón y reafirmó que el país sigue mejorando.

Sin embargo, la semana pasada se registraron 405 casos nuevos por día, "l o ideal es tener los mínimos o ninguno, y estamos lejos de eso todavía".

"Los casos nuevos son el nicho para que se genere una tercera ola que es lo que tenemos que evitar, por tanto, debemos seguir protegiéndonos para que no se presente esa tercera ola. Llevamos varias semanas con una mejoría continua y eso es bueno como país", sostuvo Vigil .

Por otra parte, Panamá mantiene en promedio 7 muertes de la COVID-19 por día, un número aún elevado, pero " si lo comparamos con las cifras de principio de año se puede decir que estamos mejorando".