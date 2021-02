Panamá no descarta aplicarle impuestos a Amazon ¿Qué piensan los economistas?

Una de las estrategias que podría implementar el Gobierno Nacional en su plan de recuperación económica es gravar impuestos a la economía digital, donde miles de panameños están emprendiendo para generar ingresos y hasta han establecido negocios en medio de la pandemia.

Esta es una de las alternativas que se está estudiando, según el propio ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander, y que fue expuesta durante su comparecencia en la Asamblea Nacional el 8 de febrero.

Alexander indicó que, los nuevos impuestos serían a "las transacciones tipo Amazon, Alibaba y otras que forman parte de la economía digital que no están siendo gravadas, y que es una discusión a nivel mundial, nosotros también tenemos que ver cómo manejamos una estrategia para gravar las mismas”.

El economista Olmedo Estrada consideró que es importante analizar de forma objetiva cuáles son los sectores que en este momento están generando riquezas y no están aportando al erario y aunque no es un trabajo fácil, es parte de la función del Estado tener un equipo de especialistas en economía y finanzas, en conjunto con abogados para determinar cuáles son estas actividades.

“En los últimos años ha surgido esta alternativa que se ha ido desarrollando y creciendo. Existen muchas empresas que están haciendo una fortuna con la era digital, pero no pagan impuestos, no declaran y pasan desapercibido de que tienen un compromiso con la nación”, manifestó Estrada.

El comercio digital fue una de las actividades que no dejó de crecer durante la pandemia y se fortaleció. Cada vez fueron más los emprendedores que se abocaron al Internet para crear sus pequeñas empresas de servicios digitales sin declarar ganancias, sin embargo, es el Estado el que se encarga de mantener un buen sistema de telecomunicaciones.

Estrada señaló que el Gobierno paga el costo del sistema de telecomunicaciones, pero también los usuarios deben pagar, de la misma forma en que los trabajadores pagan impuestos por tener un empleo.

“Ellos no están aquí por espontaneidad, están aquí porque el Gobierno ha facilitado manejar negocios vía digital. Todos debemos pagar impuestos, que se haga la revisión y que se estudie si realmente cabe gravar un impuesto a un sector que no esté contribuyendo al país”, indicó.

Por su parte Maribel Gordón consideró que toda actividad que genere ganancia debe pagar impuestos, y siendo esta una actividad que ha generado ingresos mayores durante todo este tiempo deben pagar carga impositiva al igual que todos los asalariados.

La principal diferencia entre la economía tradicional y la digital es que esta última no requiere de un espacio físico y mucho menos visible para ser detectado por el Gobierno.

Según Gordón, este tipo de actividad produce pocas generadoras de empleos, dan paso a nuevos conceptos de informalidad.

La economista explicó que estos servicios están dirigidos a captar una fuerza laboral joven sin las prestaciones ni condiciones laborales, sin contratos ni jornadas definidas y en la que el trabajador tiene que aportar toda la logística.

“Mi preocupación es qué tanto valor agregado adicional puede generar ese tipo de dinámica económica, la estructuración de una actividad que profundiza la informalidad que para la recuperación económica requerimos formalidad laboral”, manifestó Gordón.

Resaltó que, de ser normalizada, la economía digital debería estar regida bajo el principio de progresividad impositiva y se tiene que formalizar una tasa impositiva acorde con las necesidades nacionales y a la dinámica económica de la actividad.

Más temprano, el diputado independiente Juan Diego Vásquez, dijo en Noticias AM, que el ministro Alexander no negó la posibilidad de que estarían proponiendo un aumento a los impuestos, además de la creación o fijar tasas de cosas que no se han establecido.

Reiteró que, pensar en este momento crítico en aumento de impuestos que afectarían a los panameños es un tema delicado que se debería posponer lo más posible.