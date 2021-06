La fotografía como experiencia de la memoria y el conocimiento

“En Panamá hay escasez de fuentes bibliográficas, análisis de un corte historicista, pero también crítico sobre la fotografía y por eso decidí escribir un libro, estoy en ese proceso y necesito regresar a Panamá para consultar varios archivos, ya que he encontrado muchos errores en las bibliografías y datos que no coinciden con mis investigaciones y eso me preocupa. Escribir sobre fotografía en mi opinión demanda un conocimiento muy específico así que creo que esta es una tarea pendiente”, explicó la directora.