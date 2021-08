Coclé Penonomé, un distrito que crece con problemas de agua potable y sus autoridades en disputa

En Penonomé, capital de la provincia de Coclé, no es extraño que el agua no sea incolora, inodora y menos insípida. Basta con abrir el grifo para comprobarlo. Esta situación se agrava durante la temporada lluviosa, cuando las crecidas del río Zaratí, donde se encuentra la toma de agua cruda, arrastran toda clase de sedimentos que no logran ser minimizados en su totalidad, debido a la falta de equipos adecuados.