El próximo 3 de febrero la cinta del director panameño Abner Benaim, Plaza Catedral llega nuevamente a las salas panameñas, mientras empieza la cuenta regresiva para saber si quedará entre los cinco filmes nominados al Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

El próximo 8 de febrero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunciará todas sus nominaciones para la premiación de este año y entre ellas quienes serán las nominadas a película internacional.

Ya Plaza Catedral se encuentra entre las 15 semifinalistas, de un total de 94 que fueron presentadas por sus respectivos países. Entre ellas, Noche de fuego de México y El buen patrón, española.

Para Benaim, “lo importante es que esa lista corta, es escogida por más de mil miembros de la Academia de Estados Unidos, son los votantes del Óscar, entonces ya es un reconocimiento en sí mismo. Es en cierto modo como si estuvieran votando por las 15 mejores películas internacionales del año y ahora el 8 de febrero anuncian los que quedan nominados, que serán cinco y ahí sí, a ver si ganas o no y eso sería una locura. Aunque ya estar en la lista corta ha sido muy importante para la película y para todos los que estamos involucrados y es un gran honor y específicamente para Panamá, ya que es la primera vez que una película panameña llega a esta lista corta, entonces es un momento muy importante para mi, para mi carrera para el cine de Panamá para todos y está haciendo una gran diferencia para la película también, estamos teniendo muchísima más visibilidad que antes”.

Tal y como comenta el director, la participación en la recta final al Óscar ha representado para la película una gran visibilidad ya que hemos podido leer artículos en medios internacionales, ha conseguido distribución en Estados Unidos y se están cerrando acuerdos importantes para su exhibición también en Latinoamérica.

La película hizo su estreno mundial en al Festival Internacional de Cine de Guadalajara en donde obtuvo los premios a mejor actriz para Ilse Salas, actriz mexicana que es la protagonista y mejor actor para Fernando Xavier De Casta, quien encarna al segundo protagonista de esta cinta.

En Panamá la película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Panamá con un lleno completo y luego fue presentada durante varios días en salas de cine.

Esta cinta, que Abner considera como la más personal hasta ahora, “surge de la idea de querer contar una historia sobre dos personas que se necesitan, pero que no lo quieren admitir, que no entienden que se pueden ayudar el uno a la otra y de romper esa barrera digamos invisible que tenemos no sólo en las relaciones entre clases sociales sino en todo tipo de relaciones ya sea amorosas, familiares o amistosas y quería hablar de eso y por eso de ahí surgió la idea de tener esta mujer que está en duelo y que está aislada de la sociedad y tener a este niño que está en la calle y que también está aislado de su familia y que cada uno necesita ayuda pero no está dispuesto a pedírsela al otro. Yo quería hacer una película lo más personal posible, sin ser autobiográfica, que transmita mis emociones, experiencias de mi propia vida con temas de los cuales quiero hablar y que me parecen importantes y lograr eso es un gran reto”.

De la pantalla a la vida real

En la cinta vemos la historia de Alicia (Ilse Salas), una mujer paralizada por la pena tras la pérdida de su hijo en un accidente. En medio de su dolor se muda a vivir al barrio de San Felipe en la ciudad de Panamá, específicamente en la Plaza Catedral. Ahí conoce a Chief (Fernando Xavier De Casta), un niño “biencuidao” (cuidador de carros) con quien establece una relación al principio de hostilidad, pero que luego las circunstancias van transformando en una especie de amor que busca la salvación de ambos personajes.

Para esta película el director utilizó a los actores profesionales Ilse Salas, mexicana de una experiencia profesional importante y al colombiano Manolo Cardona, bastante conocido por sus papeles en varias series de televisión relacionadas con narcotráfico.

Sin embargo, para el rol principal, “el niño de la calle”, Benaim optó por hacer una audición abierta, en la que participaron cerca de 250 jóvenes para elegir a quien encarnaría el personaje de Chief, y ahí conoció a Fernando Xavier De Casta. El pasado junio, incluso antes de estrenar la película, Fernando fue asesinado en el barrio de El Chorrillo.

“Era un niño realmente excepcional en su manera de expresarse, en su naturalidad en su carisma, su inteligencia y eso nos conquistó, pues se hizo un casting abierto y él hizo una prueba y fue seleccionado justamente por esas características. La muerte de Fernando es más que todo simplemente triste y horrible y no hay ninguna manera de describir lo absurdo de que no esté aquí con nosotros ahora disfrutando de sus logros, viendo lo que sabíamos que iba a pasar con su actuación, que la gente le encanta y pensando ya en la próxima película. Para mi es muy triste pensarlo, porque esto habla no sólo de él, sino de la cantidad de otros niños en casos similares. Cuando a un niño de 15 años lo matan así es muy absurdo y una situación muy triste a la que están condenados muchos niños en Panamá y en América Latina”.

Para el desarrollo del guión, Benaim consultó con varios especialistas de las ciencias sociales, entre ellos una trabajadoras social quien le aseguró que su historia era reflejada con muchísima fidelidad la realidad de las condiciones de vida de muchos jóvenes en riesgo social en nuestro país.

En conversatorios a raíz del estreno de la cinta el director ha afirmado que nunca se imaginó que “la realidad iba a sobrepasar la ficción de manera tan dura y trágica, dictando un final para la película que se sale de los márgenes de la ficción en sí, y llega desde la vida misma”.

Una carrera en ascenso

La primera película de Benaim fue Chance, una comedia que estrenó en 2010 y que se convirtió en el primer estreno de una cinta panameña en las salas en 60 años. Posteriormente se dedicó al documental con Invasión estrenada en 2014, película con la que Panamá intentó una nominación al Óscar por primera vez y que relataba los sucesos de la invasión del ejército estadounidense a Panamá en 1989. Ya en 2018 estrenó Yo no me llamo Rubén Blades; documental sobre el músico panameño y con la que ganó varios premios internacionales.

Para Abner Benaim, Plaza Catedral es lo que tenía en mente cuando estudió cine. Afirma que le encantan los dramas y explorar temas que representan retos tanto para su propuesta artística como para el espectador cuando se enfrenta a sus historias.

Sin embargo, considera que su carrera, de aproximadamente 20 años, ha sido una experiencia enriquecedora en la que ha habido muchas sorpresas y satisfacciones. Y afirma que aunque le encantan los dramas, tiene una especial relación con el género documental, que también disfruta muchísimo haciendo y con el que tiene experiencia desde el inicio de su carrera.

“Lo fascinante del cine es que siempre es algo nuevo aún si haces el mismo género o si haces cosas que supuestamente se parecen siempre hay sorpresas y nunca una fórmula. Cada proyecto trae su propio reto, su propia aventura, su propio mundo. Cuando miro hacia atrás y pienso en lo que he vivido es muy satisfactorio. Por ejemplo, filmar en las calles de Panamá para mis documentales me ha dado la experiencia que ahora se refleja en mi trabajo. Todas esas vivencias han dado mucho sentido a lo que hago a esa búsqueda que siempre trato de reflejar en los proyectos que realizo”, comentó el director.

En estos momentos, Abner Benaim se encuentra trabajando en un nuevo proyecto documental que han titulado Paraíso Tropical, al mismo tiempo que trabaja en la adaptación de una famosa novela de un autor estadounidense, pero que todavía no puede anunciar.

Mientras tanto Plaza Catedral sigue cosechando éxitos de crítica y de taquilla a nivel internacional.

Ficha Técnica :

Ficción, 94 min. Panamá 2021.

Guión y Dirección: Abner Benaim.

Elenco: Ilse Salas, Fernando Xavier De Casta, Manolo Cardona

Cinematografía: Lorenzo Hagerman

Montaje: Soledad Salfate

Dirección de Arte: Graciela Oderigo

Diseño y Dirección de sonido: Carlos García

Música original: Matthew Herbert

Participación especial en el piano Danilo Pérez

Un producción de: Apertura Films (Panamá) en coproducción con Barracuda Films (México) y Blond Indian (Colombia).