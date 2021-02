Preguntas sobre la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 durante el embarazo

Aunque hasta el momento no hay datos que sostengan que las vacunas contra la COVID-19 provoquen un aborto espontaneo, el no vacunarse contra el virus, para evitar supuestos riesgos, es una opción que aún contemplan muchas mujeres en estado de gravidez.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han recomendado que las embarazadas consulten con sus obstetras al momento que decidan colocarse la vacuna, ya que tanto el virus como las dosis para su combate son nuevos, y están en constante evolución.

Para despejar algunas de las interrogantes que mantienen las ciudadanas que se encuentran en su dulce espera, TVN-2.com consultó al ginecólogo, obstetra y especialista en medicina materno fetal, Paulino Vigil- De Gracia.

¿En cuál etapa de la gestación debe vacunarse una embarazada?

La decisión de vacunarse debe discutirse con la madre, pero de entrada no ofrecerla es incorrecto. Grandes organizaciones de obstetricia en el mundo lo avalan y en Panamá la asociación de obstetricia y ginecología lo avala.

¿Cuáles son los riesgos que podrían presentar las mujeres embarazadas al aplicarse alguna de las vacunas contra la COVID-19?

De acuerdo con De Gracia, si las embarazadas se aplican una vacuna RNA como la de Pfizer/Biontech o Moderna “ hay pocos riesgos teóricos”, debido a que no introducen ningún material viral al cuerpo y tampoco al núcleo de la célula.

Sin embargo, dijo el experto, se desconoce de estudios hechos en esas mujeres para dar certeza de no riesgos.

En el caso de las vacunas de Aztra Zeneca, J&J, Sputnik V, las mismas llevan un adenovirus atenuado que en teoría tampoco produciría daño, no obstante, tampoco se han estudiado.

“ En teoría estas vacunas son seguras en las embarazadas, con los mismos efectos que se producen en cualquier humano”, indicó.

¿Es recomendable que las mujeres con embarazos de alto riesgo se apliquen la vacuna?

Toda mujer embarazada con COVID-19 tiene más riesgo de complicaciones severas, admisión a intensivos, necesidad de ventilación mecánica y muerte.

Solo el hecho de estar embarazada e infectada con la COVID-19 es de alto riesgo, y obvio empeora si además es trabajadora de la salud, obesa, hipertensa y otros riesgos. Por eso se deben considerar para vacunarse.

¿Las mujeres que están planeando quedar embarazadas pueden aplicarse la dosis anticovid sin preocupaciones a tener problemas al momento de querer quedar en estado?

Si, es muy bueno que se la apliquen y si quedan embarazadas no parece haber problemas. Pero eso aún esta por investigarse y ya se están siguiendo y pronto se tendrán esos análisis.

¿Si en el desarrollo del embarazo la mujer es informada de que el feto dentro de ella tiene una enfermedad congénita es conveniente que acuda a vacunarse pese a ello?

Todo depende de la enfermedad congénita, pero el beneficio de la vacuna es por ahora para mamá y si ella tiene posibilidades de complicarse por el COVID-19 y al vacunarla se evita ese riesgo no hay razón para no vacunarla. La enfermedad del bebe no debe influir en esa decisión.

Ya hay un estudio donde se demuestra que las madres infectadas le pasan las defensas (anticuerpos) a los hijos, con lo cual si es un bebé con riesgo sería bueno que tenga esas defensas al nacer y “ es posible eso lo hagan las vacunas”.