Con el inicio de clases presenciales, también surgen las señales que podrían ayudarte a conocer si tu hijo está sufriendo de algún tipo de deficiencia o dificultad en el aprendizaje, por lo que, como padres, hay que prestar especial atención.

Existen muchos factores que pueden incidir en este problema. Mercedes Miranda, especialista en dificultad de aprendizaje de la Fundación Aprendizaje Significativo, enfatizó sobre cuatro de estos que serían los de mayor importancia en identificar.

Vea también: Importancia y aportes de las frutas en la merienda escolar

Según Miranda, podría ser que el niño tenga:

Una alteración neurológica genética,

El contexto donde reside el menor podría estar alterado,

Que la metodología que se haya implementado o que se implemente, no sea la mejor,

O bien la parte familiar, este último es uno de los más predominantes.

“Es en esos momentos en los que el padre de familia tiene que decir, voy a llevarlo donde un profesional, para que se le realice una buena evaluación y determine que el niño tiene un bajo rendimiento en la escuela por estas u otras razones, y no autodiagnosticarlo”, recomendó.

La especialista indicó que, estos informes derivados de las evaluaciones, tienen que ir a las escuelas para que sepan, por qué pasa por esta afectación el menor y si, por ejemplo, es el factor de la metodología que se está implementando en el plantel que no es exitoso con el pequeño, entonces habría que ver de qué manera se puede modificar.

Agregó que a dos semanas de haber iniciado las clases, no han parado de atender a madres solicitando citas, buscando ayuda para sus hijos.

"El hecho de haber estado durante dos años, bajo una metodología que no era la usual, por ejemplo, en caso de un niño con autismo, este no lo asumirá de una vez", advierte.

Vea también: ¿Cómo y qué estrategias habría que implementar para recuperar el aprendizaje perdido?

Por otro lado, aquellos que tienen diagnóstico de dislexia, que tienen problemas de lectura o escritura, se le solicita al docente que disminuya el volumen de lo que va a leer, que la letra sea más grande, y cuando tenga que hacer algún ejercicio que este sea reducido, para que pueda hacerlo con mayor facilidad.

Para estos niños tiene que haber tratamientos y rehabilitación, sugiere Miranda, toda vez que la dislexia es neurológica, "no es que el niño no lee porque no puede, no tiene conciencia fonológica, tiene mala percepción visual, no codifica bien el lenguaje verbal escrito y no comprende lo que lee, por ende, el padre debe entrenarse para continuar con este tratamiento en casa".

También reveló que están recibiendo muchos casos de niños con problema de trastorno de lenguaje, que implica el lenguaje expresivo, y receptivo comunicativo.

En este sentido, explicó que el niño a la edad de 2 años debe hablar o articular unas 200 palabras, a los 3 unas 500 o mil y a los 4, hablar mil palabras y frases.

Vea también: Implementarán plan de aprendizaje acelerado para recuperación de estudiantes en San Miguelito