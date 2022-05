A partir de este lunes 9 de mayo, restan 100 días para culminar el proceso de recolección de firmas para el referéndum revocatorio de mandato contra el alcalde capitalino José Luis Fábrega, que inició el pasado 20 de abril y que según el último informe oficial del Tribunal Electoral el pasado 2 de mayo, se habían alcanzado 14,542 firmas.

El proceso que inició con gran efervescencia, superando toda expectativa sobre la cantidad de rúbricas que debían alcanzarse diariamente empezó a recibir ataques rápidamente, al punto de que saber cuántas firmas iban casi que a tiempo real se imposibilitó y se perdió el entusiasmo en la participación ciudadana.

Para ponerlo en perspectiva, para el lunes 25 de abril se habían alcanzado 10,216 firmas, un 6% de lo necesario, si el ritmo se mantenía el referéndum revocatorio podría convertirse en una realidad concreta en las siguientes semanas, pero, los ataques tuvieron resultado y al día de hoy no se ha sobre pasado las 20,000 rúbricas.

Pero no es todo, recientemente el abogado Roberto Ruiz Díaz, interpuso una denuncia en la Fiscalía Electoral solicitando una verificación ocular del sistema por inconsistencias entre la cantidad de firmas que reporta el Tribunal Electoral y el conteo que él a través de sus mecanismos lleva.

Además, contó a TVN-2.com, que las personas han hecho algunos reclamos que ponen en duda la transparencia del proceso.

El abogado señaló que cuando se dejó de enviar el correo de respaldo y verificación de firmas se perdió la única manera que tenía para confrontar la cantidad que reportaba el Tribunal Electoral y ahora la situación empeoró, ya que, tras la denuncia presentada en la Fiscalía Electoral, lo que hicieron fue eliminar el número que le tocaba a cada persona.

@tepanama siguen emitiendo las firmas de los Ciudadanos sin el número de apoyo o de conteo.Gracias por generar confianza en este proceso!.Para mi esto no genera confianza para las elecciones del 2024.@R_RuizDiazpic.twitter.com/SAosWxW4Zz — Herlichs A. Martinez S. (@HerlichsM) May 7, 2022

“Quedamos a lo que ellos quieran, yo puedo llegar a 200,000 firmas y el Tribunal dice llegaste a 150,000; cómo hago yo para comprobarlo”, manifestó Ruíz explicando que el 29 de abril tuvo el primer inconveniente con la comparación de firmas en los cortes, debido a que en una certificación que se le envió, el número era superior al corte emitido por el Tribunal Electoral.

Aseguró que le notificó al Tribunal sobre la situación, sin embargo, esto no fue subsanado y por segunda vez hubo inconsistencia en la cantidad de números que reportaban, y en lugar de solucionar el problema, lo que se hizo fue eliminar la numeración.

Ellos nunca debieron eliminar ese número, si ellos lo vuelven a poner yo retiro la denuncia, porque con esto yo no estoy ganando nada, más es lo que pierde la institución”, indicó.

Retos en el proceso

Tras 20 días de recolección, uno de los mayores retos que enfrenta el proceso, según Ruíz, es que las personas aún tienen miedo de firmar por los comentarios de que la verificación sería entregada a Fábrega o el Gobierno. Ruíz aseguró que existen empresarios que le han manifestado que sienten temor de futuras represalias si firman.

Otro obstáculo es que, de acuerdo con Ruíz, en las afueras de la ciudad los ciudadanos no saben quién es el Alcalde y la única autoridad que reconocen es el Representante, porque votan en plancha.

Hablo con un residente de Villa Zaita del Corregimiento Ernesto Córdoba, y le digo de la Revocatoria y me dice "no se ni quien es Fabrega, acá el representante es la autoridad". Y le digo y por quien votaste, dice "plancha PRD". Así muchos votan sin saber, solo siguen líneas. — ROBERTO RUIZ DIAZ (@R_RuizDiaz) May 8, 2022

Mencionó que al grupo que está ayudando a la recolección de firmas no se le permite ningún tipo de campaña, ni siquiera un suéter para ser identificados, mientras que el Alcalde sí puede hacer campañas, marchas y demás, aunque considera que esto también es ganancia porque Fábrega se ha visto obligado a salir de su oficina y recorrer los barrios.

“Yo le pedí al Tribunal Electoral un volanteo de docencia en el Metro para que la gente entendiera lo que es la figura de la revocatoria y me dijeron que no, que eso era una campaña”, aseguró Ruíz afirmando que tal vez los miembros del Tribunal se asustaron al ver la cantidad de firmas logradas en los primeros días porque no tenían presupuestado la realización de un referéndum.

Sostuvo que la institución no tiene presupuesto para nada que tenga que ver con la consulta ciudadana y en caso de que más personas se aboquen a firmar, él podría pensar que el Tribunal emitirá un decreto donde se ponen más restricciones para el proceso.

“Yo asumo que en el futuro ellos van a tratar de reglamentar con más limitantes, pero bueno nosotros vamos a seguir con el proceso en el tiempo que cada uno pueda poner”, expresó.

Destacó que él no está en una campaña para que se revoque el mandato de Fábrega, pero le está dando a las personas una figura para que puedan revocar el mandato a una autoridad electa, no obstante, queda en manos de cada ciudadano si lo hacen o no. Afirmó que ha hecho una inversión económica para facilitar el proceso y que más personas puedan firmar.

Resaltó el apoyo de los grupos de ciudadanos que se ha acercado a él para brindar ayudar en la recolección de firmas, pero reconoce que estas personas también tienen otros compromisos.

Ruiz Díaz subrayó que él fue quien inició el proceso y lo llevará hasta el día número 120 aunque no se logren las firmas necesarias. Este lunes el Tribunal Electoral deberá dar a conocer el corte de la última semana.

Para ir a un referéndum revocatorio de mandato se necesita alcanzar poco menos de 198,000 firmas en 120 días.