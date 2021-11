En Panamá existen casi 40 salarios mínimos distribuidos en dos regiones. Algo inicialmente contradictorio porque si todos somos humanos antes que empleados, las necesidades básicas que tendría un médico son las mismas que tendría un agricultor, por ejemplo; y las de un político serían las mismas que la de un taxista. Todos deberían necesitar el mismo “mínimo” de comida, techo, educación, salud, etc. Esto, que no ocurre sólo en Panamá, es el resultado de un entendimiento del rol del sector público centrado en la productividad y no en el bienestar de las personas, explica el economista Javier Stanziola.