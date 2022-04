La popularidad que llevó a José Luis Fábrega a ganar la comuna capitalina parece haber durado muy poco, y es que los signos de descontento se empezaron a ver pocos meses después de empezar a ejercer el puesto debido al millonario proyecto para hacer una playa artificial que fue rechazado por la opinión popular, iniciativa que gracias a la pandemia ha quedado descartada.

Sin embargo, el caudal político de Fábrega en medio de la crisis continuó deteriorándose, al punto que, a pocos meses de cumplir tres años en el poder, ya tiene un proceso de revocatoria de mandato en el Tribunal Electoral y recientemente, un grupo de ciudadanos ha solicitado al Concejo Municipal un cabildo abierto para abordar los temas polémicos de la gestión y posiblemente exigir su renuncia al cargo.

Para el analista político Jaime Porcell, el alcalde Fábrega no supo conservar ese caudal político, y esto podría deberse a las deficiencias que tiene como vocero de su propia administración, destacando que no es profesional cuando enfrenta a los medios, no sabe actuar como aliado, está a la defensiva y " eso es terrible, así no va a conseguir nunca elevar su imagen".

Opinó que también ha existido una falta de viabilidad en los proyectos, manifestando que los presentados como la playa y el mercado del marico han sido dos iniciativas costosas con poca información, y entonces cuando se ve en crisis es que intenta salir a dar las explicaciones.

"Lo he visto falta de estrategia, carente de tácticas de viabilidad, falta de consenso alrededor de sus proyectos que los hagan posibles", indicó Porcell asegurando que no ha escuchado más que críticas sobre el proyecto del mercado del marisco que tuvo una convocatoria de 20 personas, sosteniendo que "es un sin sentido tras otro", aunque reconoce que el proyecto tiene más sustancia de lo que se conoce.

El pasado 29 de marzo, el Tribunal Electoral emitió su fallo en rechazo a la apelación presentada por el equipo legal del alcalde sobre la solicitud de revocatoria de mandato hecha en contra de Fábrega.

Para el abogado Roberto Ruíz, aunque considera que la respuesta del Tribunal Electoral tardó un poco, fue lo que se esperaba por lo que ahora están pendientes del llamado de la entidad para iniciar al proceso de capacitación y conocer cuáles son las herramientas que se utilizarán para la recolección de firmas.

Contó a TVN-2.com, que el abogado Carlos Carrillo presentó tres argumentos para paralizar el proceso, el primero tenía que ver con un asunto de inconstitucionalidad basándose en que la Constitución no contempla la revocatoria de mandato para el cargo, no obstante, esto fue refutado indicando que la Corte Suprema de Justicia ya se ha manifestado a favor sobre este tema; lo segundo que señalaban es que ya existía una solicitud de revocatoria de mandato, pero, aunque sí es cierto, esta fue presentada en agosto del 2020 la cual fue rechazada porque aún no se había reglamentado la Ley; el otro argumento era la ´falta de motivación en la resolución’ , pero la resolución cumplía con lo que establece el decreto.

“La primera y única solicitud que se ha presentado es la de nosotros”, resaltó Ruíz.

Adelantó que serán dos semanas de capacitación que deberán recibir los activistas que inicialmente fueron cuatro personas, de allí se agregarán otras, no obstante, el tema radica en que para el proceso se deberá poner a disposición un celular nuevo y pagar una licencia por el uso de un software que se debe instalar en los dispositivos. Ruíz asegura que algunas personas ya se han acercado a él para decirles que están dispuestos a poner su celular y recabar las firmas.

“No es una propuesta de Roberto Ruíz, es una propuesta ciudadana donde todos pueden participar y se pueden organizar en forma individual y grupos. El principio los que van a llevar la capacitación es preparar instructores para preparar a otras personas”, manifestó.

Pero esta no es la primera vez que se inicia un proceso de recolección de firmas que involucra la voluntad ciudadana para algo diferente a la creación de un partido o legalizar la candidatura de un independiente.

El año pasado, en medio de los escándalos de supuesta corrupción, surgió una iniciativa para recolectar firmas, con el objetivo de que se llamara a una asamblea constituyente, sin embargo, el proceso fracasó y no se logró recabar ni la mitad de rúbricas que exige la Ley.

Ruíz asegura que este proceso no pudo avanzar por que entraron a participar partidos políticos, lo que fue rechazado por la ciudadanía, además, de la falta de preparación de los grupos y el Tribunal Electoral para que se diera el trámite lo más expedito posible porque todo se da a nivel digital.

De lograrse las firmas correspondientes para ir al referéndum donde se decidirá si Fábrega culmina su periodo o que haya un nuevo Alcalde, serán los ciudadanos de 26 corregimientos que tendrán que volver a las urnas.

Sobre quién quedaría en ejercicio en caso de que se logre la revocatoria de mandato Ruíz señaló que es algo que no está muy claro, por lo que se ha enviado una solicitud al Tribunal Electoral para que se pronuncie sobre el tema ya que son ellos quienes conocen las reglas del juego.

Esta es la primera vez que en Panamá se inicia un proceso de revocatoria de mandato contra cualquier cargo de elección popular en era democrática, lo que marca un precedente para la ciudadanía panameña que haría uso de esta herramienta por primera vez.

Porcell considera que es casi imposible recoger la cantidad de firma que se exigen, sin embargo, este proceso tendrá un impacto sobre su imagen política que lo deja mal parado en caso de que sus intenciones fueran buscar la reelección en el 2024.

Para el 2019, el distrito de Panamá contaba con un padrón electoral de 951,466, por lo que se deberán recoger el 30%, lo que representa más de 170 mil firmas en 120 días.