Rogelio Sinán y el montaje de su teatro infantil que poco se recuerda en Panamá

“Recuerdo que fuimos a la casa del maestro Sinán en San Francisco. Yo estaba muy nerviosa y casi me quedé muda cuando me lo presentaron. Él fue muy amable, aunque parco, pero directo en sus recomendaciones sobre el personaje. Hacer Chiquilinga fue una experiencia muy enriquecedora y que marcó mi vida en las tablas ya no como cante sino como actriz. Trabajar bajo la dirección de Pepe Sarsanedas y con un elenco excelente fue una de las experiencias que agradezco enormemente”, cuenta Paulette.