Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo español, considerado el máximo referente literario en la lengua española, murió en abril de 1616 sin dejar una autobiografía y sin nadie que le haya acompañado hasta sus últimos momentos para registrar su vida en tinta y papel.

Por eso, quienes se han dado a la tarea de reconstruir, muchos años después, el devenir del autor de El Quijote, lo han hecho a partir de los relatos personales que Cervantes dejó en sus obras y de mucha investigación en archivos históricos.

El libro Cervantes del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, es el más reciente en retomar el rompecabezas que supone el ir y venir del escritor mientras escribía sus historias. Por que en los 68 años que pasó en este mundo, Cervantes, además de ser un artista de las letras, fue un hombre de orígenes humildes, fue un acusado de asesinato, fue un autor despreciado por sus colegas, prisionero de guerra y un soñador que anhelaba venir a conocer el nuevo mundo americano.

"Cervantes no tenía discípulos inmediatos como sí tenían Lope de Vega o Quevedo, por eso quizá fue dejando fragmentos de su biografía en sus obras. Y es por eso que la primera biografía importante de Cervantes no se publica hasta unos 100 años después de muerte", explicó Muñoz Machado, durante la presentación del libro.

"Los ingleses fueron los primeros que empujaron por hacer una biografía de Cervantes, en ocasión de la preparación de una buena edición del Quijote, ya que en 1738, no había un buen Quijote editado; los anteriores tenían muchos errores, y los ingleses hicieron una edición primorosa.

Gregorio Mayans, erudito español, se encarga de esta primera biografía y la hace con pocos datos más allá de los que dejó Cervantes en su obra. Esa fue la primera biografía, " un siglo largo después de morir", contó el director de la RAE.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue el contertulio de Muñoz Machado durante la presentación del libro y destacó lo poco que se sabe de la niñez y juventud de Cervantes, más allá de que era humilde y que nunca formó parte de los afortunados de la época. " Su vida fue una sucesión de frustraciones... pelea en Lepanto, pierde la mano derecha, los bandidos se lo llevan preso a Argel (...) El devenir de Cervantes puede justificar una visión sórdida de todo, pero, al contrario fue generoso y parece despojarse de su historia al escribir, y escribe de una forma amplia y abierta, reconociendo el bien y el mal y justificando de alguna forma aquellos que delinquen en sus páginas. ¿A qué debe esa generosidad que vemos en sus páginas?", planteó el premio Nobel de Literatura.

De inmediato, Muñoz Machado respondió a la inquietud que dejó Vargas Llosa al final de su reflexión: " Yo creo que es un don que Cervantes tuvo por naturaleza, fue una persona con mala suerte, sufrió mucho y creo que la gente que sufre mucho, aprende a ser generosa y buena. Compañeros de encierro, dijeron que era muy generoso y valiente. Él estuvo detrás de los planes de escape en Argel".

Al referirse a El Quijote, Vargas Llosa resalta cómo esta novela nació bajo los peores auspicios. " Cervantes tuvo dificultad para encontrar un sponsor, de hecho, mucha gente rehuye a saludarle. Al final sí tuvo mecenas, pero ni esos fueron muy generosos. Cuando murió Lope de Vega, se le despidió con una solemnidad formidable, mientras que Cervantes no, y no se sabe ni donde está exactamente su tumba pues no le aportaron ni una lápida para recordarlo", explicó. Vargas Llosa prosigue: " Los escritores de su tiempo, cuando se referían a Cervantes, hablaban con desprecio, porque este no tiene buena familia, no tiene credenciales, dicen cosas despectivas, ofensivas, pero Cervantes no se inmuta". Fue así hasta que en 1615 aparece El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha y con él, el gran Cervantes.

" Los otros escritores que se presumían mejores, quedan en segundo plano debido a la mejor obra escrita en español, creada por un señor de casi 60 años del que no se esperaba nada, el cual viene y escribe la mayor obra que se haya visto; ello suscitó mucha envidia", comparte Muñoz Machado. ¿Porqué El Quijote tuvo un éxito inmediato en Europa? ¿Cómo fue descubierto entre tantas lenguas europeas diferentes? Porque era un libro divertido, algo que no era común en la época, destacaron los académicos. Y cuando el libro llega a América, ocurre igual.

Vargas Llosa resaltó que Cervantes insistió mucho con venir a vivir a América, algo que le conmueve, pero que a la vez le alegraba que no lo haya conseguido, porque entonces nunca hubiera escrito El Quijote o no lo hubiera podido publicar, " porque en América latina no se publicaron novelas por espacio de 300 años por estar prohibidas por la idea absurda de que los pueblos originarios no podían entender que eran historias fantaseadas y que no se correspondían con la realidad".

El nuevo libro Cervantes iba a ser presentado el 23 de abril pasado, en conmemoración del Día del Idioma, pero por contratiempos de salud fue pospuesto hasta poder desarrollar el conversatorio entre Vargas Llosa y Muñoz Machado y explicar que la obra es " bastante más cosas que una biografía, la biografía es el 10% de la obra, lo demás son otras perspectivas desde las cuales analizar al mayor escritor de todos los tiempos en lengua española". No es la biografía completa, pero si la más acabada, insistieron.

" Lo que espero es que este libro ayude y estimule nuevas lecturas de Cervantes", resumió el director de la RAE, porque explicar cómo se produjo ese fenómeno que es Cervantes, es imposible. " Igual como le paso al teatro con Shakespeare, no se sabe de dónde surgieron estos genios, solo tenemos sus obras fantásticas", concluyó Vargas Llosa.