Unos 425 supervisores del Ministerio de Educación (Meduca) decidieron este miércoles, en una asamblea extraordinaria, apoyar la huelga convocada por los por los gremios magisteriales y otros sectores organizados para exigir al Gobierno una respuesta a las situaciones que enfrenta el país como el alza del combustible y el alto costo de la canasta básica familiar.

La Asociación Nacional de Supervisores de Educación de la República de Panamá (ANSERPA), en una resolución que hizo llegar a TVN-2.com, explicó que después de convocar a sus bases a una asamblea extraordinaria este 6 de julio de 2022 (ayer) decidió unirse a la huelga nacional convocada por las diversas asociaciones magisteriales y demás sectores organizados y en consecuencia los invitó a participar activamente en las diferentes concentraciones de lucha que se llevan a cabo para lograr que el Gobierno Nacional congele el precio del combustible y abarate el costo de la canasta básica familiar.

En la resolución que lleva la firma de Rodolfo Barría, secretario general de ANSERPA, los supervisores repudian “ enérgicamente el abuso de la fuerza policial” de las que aseguran son víctimas sus colegas educadores y la población en general al ejercer el “derecho constitucional” de manifestarse pacíficamente y hacer valer sus derechos individuales y sociales.

De igual manera exigen a las autoridades del Meduca que cumpla con el compromiso adquirido de construir aulas modulares y reparar la infraestructura de los centros educativos que en estos momentos habilitaron bibliotecas, comedores, cafeterías, y aulas especiales para atender a la gran cantidad de estudiantes provenientes del sector particular, así como, nombrar al personal docente y administrativo que aún hace falta en los planteles educativos a nivel nacional.

Según reportes de los supervisores la falta de educadores y personal administrativo se siente en las regiones comarcales y las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Darién, Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Este y Panamá Norte, mientras que reclaman a las autoridades educativas que cumplan con lo establecido en artículo 349 de la Ley No. 47 Orgánica de Educación de 1946, de proporcionar a la Supervisión Educativa los recursos imprescindibles para garantizar la eficiencia y eficacia del servicio educativo en todo el país.

Además, en su resolución, solicitan a sus agremiados que no utilicen sus vehículos particulares para visitar los centros educativos, sino, exigir al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional que proporcionen los vehículos correspondientes para tal fin; tal como lo establece la Ley No. 47 Orgánica de Educación de 1946.

La secretaria de Asuntos Legales de ANSERPA, Esther Torres Correa, explicó que a pesar de que el artículo 349 de la Ley Orgánica de Educación establece que el Meduca debe proporcionarles los recursos para hacer su labor como supervisores la realidad es que se ven obligados a utilizar sus vehículos particulares para poder realizar las funciones encomendadas.

Torres Correa expresó que la demanda de respuesta a las autoridades del Meduca no es nueva, sino que la hicieron el pasado 2015 durante la administración del presidente Juan Carlos Varela, sin obtener una respuesta satisfactoria.

"Lo hicimos porque nuestros carros se chocan, se deterioran. El seguro de los vehículos no nos cubre completamente, porque andamos de un lado para otro. En ese momento la única respuesta fue que aumentáramos la cobertura del seguro cuando entre los requisitos para hacer supervisores está que hay que tener vehículo propio", dijo Torres Correa.

Añadió que los supervisores que tienen que ir a centros educativos de difícil acceso tienen que pagar de su dinero el alquiler de lanchas, botes y caballos.

La decisión de los supervisores se tomó luego de considerar que el Decreto No. 121 del Código de Ética del Educador, establece en su Artículo No. 1 que: el educador debe desarrollar una legítima responsabilidad ética frente a los problemas de la familia, y la situación política, económica, cultural, religiosa y ecológica del país y del mundo.

Que la Ley No. 47 de 1979, establece en su Artículo No. 1 que: El personal que imparte enseñanza, o dirige, u organiza o supervisa en instituciones educativas oficiales bajo la dependencia del Ministerio de Educación, tendrá la denominación común de "educador", mientras que la Ley No. 47 Orgánica de Educación de 1946, manda al Meduca, en su artículo No.349 a proporcionar a la Supervisión Educativa los recursos imprescindibles para garantizar la eficiencia y eficacia del servicio educativo. Un deber que, a su juicio, no cumple la institución al no proporcionar vehículos u otros medios de transporte necesarios para realizar esta labor educativa.

De acuerdo a la resolución de la ANSERPA llevan años usando sus vehículos particulares para visitar los centros educativos oficiales ubicados en las dieciséis (16) Regiones Educativas del país, una situación “ insostenible” dado el “ gran aumento de los precios del combustible”

Finalmente repudian la represión y violación a los derechos humanos a lo que fueron sometidos educadores de Veraguas, Los Santos y Chiriquí solo por salir a manifestarse contra el aumento del combustible y la grave crisis económica que vive del país.