TV Max y TVN tendrán goles y emociones con la Copa América y Copa Oro

Desde este domingo 13 de junio, el público vibrará con las transmisiones del torneo de selecciones más antiguo del mundo: la Copa América.

Serán 25 partidos que se transmitirán a través de la pantalla de TVMAX y TVNPASS.

Seguidamente, a partir del 10 de julio tendremos en nuestras pantallas 30 partidos de Copa Oro, incluyendo todos los juegos de Panamá.

Cabe señalar que los partidos de nuestra selección se transmiten por todas nuestras plataformas: TVN, TVMAX, TVNPASS Y TVN Radio.

"Hemos hecho un esfuerzo para adquirir los derechos de la Copa Oro y la Copa América, que son los principales torneos del continente", señaló Héctor Arosemena, Director de Contenido de TVN Media.

