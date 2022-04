“La idea es ver dónde ponemos estas grandes piezas como la Titán de 112 metros de altura o la Hércules que debe tener como 80 metros de altura y otras tantas piezas que hay, entre locomotoras, vagonetas, engranajes de las esclusas centenarias que están en Corozal, estamos hablando de piezas que no se pueden entender en un museo y además no caben. Aparte hay una máxima entre los que estudiamos este tema y es que la preservación de estas piezas, en la medida de sus posibilidades, debe ser ‘en sitio’. Si tú pones la grúa Titán, que está flotando en una barca, en Pacora, puede ser que alguien la visite, pero no tiene relación con su actividad industrial. La grúa debería estar en relación con el Canal y con el agua. Tal vez podría estar en el lago Gatún, no hay nada definido porque movilizar una grúa de estas dimensiones no es nada fácil, hay que garantizar su estabilidad a largo plazo y estos son procesos y proyectos que toma mucho tiempo desarrollar”, explicó el experto.