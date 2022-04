De acuerdo a cifras de OXFAM, las mujeres y niñas de todo el mundo dedican en total 12,500 millones de horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado. Si a esto sumamos que son ellas las que realizan el 75% de este trabajo, estamos hablando de toda una economía que subyace bajo las estadísticas del trabajo productivo: un trabajo que no se cuenta, no se remunera y no se valora.