Viajó desde Las Acacias hasta México persiguiendo un sueño

Ezequiel Alba dejó la comodidad de su hogar en plena pandemia para perseguir un sueño que tiene desde pequeño: ser futbolista profesional.

A sus 20 años, el chico anhela con poder jugar en la primera división de México y defender en algún momento los colores de la selección de Panamá.

Es por que salió de Las Acacias, corregimiento de Don Bosco para Guadalajara, México, donde dejó buenas sensaciones con el Centro de Formación de Jugadores de Alto Rendimiento (Cefor Jalisco). Su buen accionar le valió el fichaje por el Club de Fútbol Cantera CDMX, con sede en la capital mexicana.

Clubes como América, Club Azul o Pumas, realizan visorias en ese equipo para descubrir talento.

Sobre su llegada a México, el futbolista señaló: "Fue por medio de un amigo que estaba en México, me comentó de un equipo que estaba haciendo visorias y era una gran oportunidad".

Este viaje lo hice por el sueño de ser futbolista profesional y sacar a mi familia adelante".

Su equipo Cantera CDMX participa en la Tercera División de México, afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol. De igual manera, otro equipo del club, en su mayoría menores de 25 años, se alista para participar en la United Premier Soccer League (UPSL), liga estadounidense que se expandió a México para este año. Su último campeón en 2019 fue el Maryland Bobcats FC. El año pasado no hubo torneo debido a la pandemia de la Covid-19.

"Si se abre una puerta me gustaría seguir escalando y jugar en Estados Unidos, poder llegar a la MLS", aseguró el joven de 20 años.

Sobre el torneo, señaló que la primera etapa se juega en México y para los playoffs, de clasificar, les tocará visitar territorio estadounidense.

Alba se considera un jugador polifuncional, que puede jugar de lateral derecho, defensa central o volante cinco.

“Me defino un jugador rápido, con mucha salida, mucha tranquilidad”, señaló.

Sobre su adaptación, consideró que siempre es difícil jugar en el extranjero.

Ha sido una experiencia buena, pero también ha sido difícil por las costumbres, la manera que tratan al extranjero. No te ponen las cosas fáciles”.

"Para ser la primera vez me he adaptado bien, los compañeros me han ayudado, pero es una ciudad muy grande y falta mucho por recorrer", destacó.

Ezequiel se formó en las categorías menores del Prefupi, equipo con el que fue campeón sub-13 y jugó un campeonato nacional con Panamá Metro.

Es admirador del lateral brasileño Marcelo. Su equipo favorito en Panamá es el Plaza Amador, mientras que, en el exterior, es seguidor del club argentino Boca Juniors.

Dice que no se pierde los juegos de la selección de Panamá y anhela con vestir la camiseta roja en un futuro.