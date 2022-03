Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



Panamá contará dentro de poco con su primera rueda de agua para atrapar basura, un mecanismo que retiene los desperdicios que bajan por la corriente de agua y los extrae para su calificación, reciclaje o adecuado descarte.

La rueda será instalada en el Río Juan Díaz y su sistema cuenta con unas bandas transportadoras que serán alimentadas por una rueda de agua y paneles solares. " Estas bandas subirán la basura flotante de manera automática hasta un punto en donde los materiales recuperables serán separados para su reciclaje, y los no recuperables serán trasladados para su correcta disposición", según información proporcionada por Marea Verde, organización ambiental responsable de la iniciativa.

El plan es empezar el montaje de la estructura durante el mes de marzo y en abril empezar con las pruebas correspondientes. Algunas partes del sistema están en proceso de construcción; algunas piezas se están construyendo en Baltimore, Estados Unidos, y otras en Panamá.

El nombre del sistema será WANDA (acrónimo de la expresión Wheel AND Action) y será una " hermana" de las cuatro ruedas atrapa basura que operan en diferentes ríos de Baltimore y que fueron instaladas entre 2014 y 2021. Mr. Trash Wheel, Professor Trash Wheel, Captain Trash Wheel y Gwynnda the Good Wheel of the West, son los nombres de las ruedas atrapa desechos, creadas por John Kellet.

En siete años de funcionamiento, la cuatro ruedas han sacado de las aguas 1,760 toneladas de basura y escombros, como 12 millones 460 mil 298 colas de cigarrillos, 1 millón 457 mil 476 botellas plásticas, 1 millón 342 mil 196 envases de foam y 832 mil 212 balones deportivos, según detalla la plataforma oficial de la iniciativa.

Volviendo a la iniciativa WANDA, esta nace luego de una convocatoria abierta por Benioff Ocean Initiative y Fundación Coca Cola hace unos años y en la que Marea Verde resultó premiada conjuntamente con otras organizaciones alrededor del mundo.

El premio permitió contar con los fondos para implementar la rueda de agua para basura en Panamá, pero debido a la pandemia el plan se retrasó hasta ahora. " La mayor parte del financiamiento para este proyecto es por parte del concurso; sin embargo, hemos tenido apoyo de empresas locales que nos están ayudando", puntualizan desde Marea Verde, organización que, previo a la pandemia, operó durante aproximadamente un año el BoB o barrera de basura, en el Río Matías Hernández.

Como parte de este proyecto, Marea Verde también " adelanta un componente de trabajo con las comunidades que consiste en un dinámico Programa de Sensibilización Ciudadana sobre la problemática de la contaminación de ríos y mares por basura", según un comunicado de la organización ambiental.

" El propósito primordial de estas actividades es establecer relaciones comunitarias para trabajar de manera conjunta en la mitigación de la contaminación", añade el documento y detalla que el programa de sensibilización será desarrollado en comunidades de los corregimientos de Ernesto Córdoba, Juan Díaz y Pedregal, en el distrito de Panamá; y los corregimientos de Belisario Frías, Arnulfo Arias, Rufina Alfaro y Omar Torrijos, en el distrito de San Miguelito, por estar ubicados dentro de la cuenca del Río Juan Díaz.