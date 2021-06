La historia de dolor y determinación del jinete que ganó el Clásico Presidente de la República

Wigberto Ramos es uno de los jinetes más destacados de Panamá en los últimos tiempos, sin embargo, tenía una asignatura pendiente en su brillante carrera en las pistas: ganar el Clásico Presidente.

Ramos pudo lograrlo en su décimo intento el pasado sábado sobre los lomos de " Capocostello", caballo que respondió al favoritismo en el evento más importante de la hípica panameña.

El jinete describió su triunfo como algo de "película", debido a como se dio todo y en las condiciones que le tocó montar: se lesionó dos dedos de su mano derecha al caer de los lomos del potro " More Devil" en la sexta carrera del programa.

"En estos 34 años que llevo montando caballos de carrera he tenido lesiones bárbaras, monté a un potro en la sexta carrera y me tumbó. Caí con la mano en mala posición. Me disloqué un dedo y me fracturé otro. Llegué a pensar que no lo iba a poder montar, me enderecé el dedo que tenía dislocado y estaba seguro que podía hacer el trabajo", señaló.

La lesión fue en mi mano derecha donde llevo la huasca e improvisé la forma de agarrarla... el dedo dislocado lo traté de poner recto; en dos ocasiones en la carrera tuve que enderezarlo, era un dolor manejable. Si ven la carrera, se ve que en ningún momento tuve problemas ni con la rienda ni con la huasca".

El jinete señaló que su mayor temor es que se le callera el látigo.

"Estaba atento, agarré la huasca con tres dedos y con dos las riendas, eso se gana con la experiencia y las ganas de ganar. Era la décima vez que trataba de ganarme la carrera y no había podido".

Vea también: 'Capocostello' gana el Clásico Presidente

Señala que el caballo llegó en óptimas condiciones a la carrera y eso lo ayudó.

"El caballo cada día lo hacía mejor, el día antes de la carrera le dije al señor Alberto Paz Rodríguez (preparador de 'Capocostello') que era difícil que nos ganaran. Solo estaba la duda del carril 1, pero teníamos varios planes para la carrera: si partíamos bien, pero también el ejemplar podía correr de atrás".

"Terminando la carrera en lugar de celebrar me fui para urgencias del San Fernando, me hicieron la radiografía, donde se descubrió una fractura en dedo y una molestia en el índice. Voy a estar fuera de acción por un mes", comentó el veterano látigo.

Ramos señaló que tiene planes de quedarse en Panamá hasta septiembre u octubre, antes de regresar a su segundo país: Arabia Saudita.

Vino de Arabia para ganar

"Esto ha sido una película. Yo estando en Arabia Saudita ganándome una carrera de Grupo 1, me contacta Alberto Paz Rodríguez, que es una leyenda aquí en Panamá y me dice que el jinete que estaba montando a 'Capocostello' tenía planes de irse a los Estados Unidos... yo conocía al caballo, lo había llevado a ganar sus tres primeras carreras".

Señaló que desde joven soñaba con ganarse el evento estelar de la hípica nacional.

Es algo que uno lleva dentro. Desde chico las dos carreras más importantes son el Clásico del Caribe y aquí, el Clásico Presidente. Ganarlo es muy importante para los jinetes que nacimos aquí en Panamá".

Ramos cuidó todos los detalles para la estelar prueba hípica.

Contrató al jinete Cosme Rivera, quien le daba toda la información de "Capocostello" mientras él estaba en Arabia Saudita.

"Ya tenía monitoreado al caballo, llegué a Panamá, seguí galopándolo, tenía buena conexión con Alberto Paz Rodríguez, el galopador, el 'grun', fue un trabajo en equipo".

"Vine a Panamá para pasar vacaciones, me tocó interrumpirla para montar a 'Capocostello', seguí mi entrenamiento, vino el sorteo de los carriles, no tocó el 1, que en Panamá no es muy bueno porque toca encuadrar al caballo".

"Yo solo necesitaba que el caballo saliera bien y así fue. Arrancó adelante, puse mi experiencia, mi calma para guiarlo en el recorrido. California Music se paró al lado e hicimos buenos fraccionales (tiempo). Ya cuando faltaban 500 supe que el caballo se iba a ir", relató de su espectacular triunfo.

Una vida en el extranjero

De los 34 años como jinete, Wigberto ha hecho 23 en Arabia Saudita, donde este año conquistó dos carreras del Jockey Challenge, una por 500 mil dólares y otra por un millón de dólares.

"Los últimos dos años han sido súper buenos, este año me ha ido súper bien, me he ganado buenas carreras allá. El establo donde estoy, está criando buenos dos añeros y me ha ido muy bien".

Tengo buena comunicación con los árabes, me comunico bien con ellos, en el idioma y me tratan bien".

Señaló que no tiene problemas con la comida ya que hay franquicias de McDonald’s, KFC, se come mariscos, entre otras especialidades culinarias.

"Allá lo que no se come es puerco, no es permitido el licor, no hay discotecas y es una vida bien sana, es un país que ha mantenido la economía con todo y la pandemia", destacó.

Wigberto descansará de su lesión, aunque no descarta ponerse el uniforme de jinete y volver a la pista en el Hipódromo Presidente Remón, antes de viajar a Arabia Saudita.

"Yo creo que antes del mes estoy mejor, me pusieron las tablillas, ya me siento mejor. Es un honor para mí ganar aquí en Panamá", finalizó el estelar jinete.