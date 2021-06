'Zero waste' o cómo empezar un estilo de vida sin generar desperdicios

Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



La consultora ambiental Ilana Perry cuenta cómo ha podido reducir, poco a poco, su huella ecológica en Panamá, reutilizando o reemplazando ciertos productos de uso común en el hogar por alternativas 100% ecológicas, entre otros ejemplos.

¿Sabía que usando un poco de jugo de limón, agua y vinagre puede devolver el tono inmaculado a sus prendas favoritas sin necesidad de comprar detergentes? Ilana Perry hizo el experimento, le resultó fascinante y lo compartió en sus redes sociales, en las que publica constantemente alternativas ecoamigables para reemplazar o reutilizar materiales o productos que suelen terminar contaminando los ecosistemas.

Una mezcla natural para limpiar superficies, pasos para hacer un ecoladrillo con plásticos que no se pueden reciclar y cómo sustituir productos de baño como esponjas, champú o acondicionadores por opciones "verdes", son otros contenidos que Ilana ha difundido en sus cuentas de Instagram o TikTok como Greenish, donde enseña otras múltiples opciones para minimizar la huella ecológica y muestra cómo es la vida de una persona que vive cada día tratando de no generar basura. Ser zero waste.

La consultora ambiental canadiense de 27 años radicada en Panamá explica más detalles del concepto zero waste y cómo todos podemos adoptar paulatinamente cambios en nuestras rutinas de consumo para dar un respiro al planeta.

¿Cuánto tiempo lleva practicando el estilo de vida zero waste?

¡No siempre fui una persona eco amigable! En Canadá, mi país natal, separaba mis desechos sólidos porque era bastante fácil [gracias a un efectivo sistema público de tratamiento de desechos], pero no era que tenía una mentalidad especialmente sostenible. Compraba ropa, comida y más sin pensar dos veces en sus huellas o impactos ambientales. Llevo practicando un estilo de vida zero waste hace más de cinco años y empecé justo después de mudarme a Panamá, porque ya no tenía servicios públicos de reciclaje y compostaje y pude ver, por primera vez, la cantidad real de basura que estaba generando y la responsabilidad cayó en mi. Por eso empecé a investigar sobre cómo reducir los desechos sólidos y poco a poco eso me llevó al mundo más amplio del zero waste.

Brinde cinco ejemplos de prácticas 'zero waste' que las personas puedan practicar en Panamá

¡Comprar solo lo que necesitas! Evitar compras innecesarias, cada producto tiene una huella ambiental y un impacto en el medio ambiente que se puede evitar con un poco de consciencia en el momento de hacer una compra. Comprar productos de segunda mano para evitar crear demanda para algo nuevo y todos los recursos, energía y combustible que conlleva su producción y transporte. Minimizar el uso del plástico cuando sea posible, aunque sea comprar frutas y vegetales sueltos u optar por empaques reciclables de otros materiales, puede ayudar a tener menos contaminación en nuestro país. Reciclar. Menos espacio ocupado por los vertederos, dar otra vida a nuestros materiales y minimizar nuestra demanda para la creación de nuevos materiales. A veces puede ser un poco controversial, pero una acción de alto impacto es reducir el consumo de carne y lácteos. Las vacas requieren de mucho espacio en los campos, consumen muchos recursos y emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, por lo cual optar por comida a base de plantas ayuda mucho a reducir la huella ambiental. Siempre respetando la cultura y cuidando de los requerimientos nutricionales de cada cuerpo.

¿Hay estadística confiable sobre la cantidad de basura que genera en promedio una persona diariamente?

Un número común es un kilo por persona por día en América Latina, según estimaciones de ONU Medio Ambiente. Honestamente, yo nunca he pesado mi basura, pero si intento analizarla de vez en cuando para ver mis mayores áreas de oportunidad para reducirla.

¿Qué le han dicho sus familiares y amistades sobre su elección de llevar una vida zero waste?

Al inicio fue un proceso de aprendizaje bastante solitario, apoyándome principalmente en recursos en línea en inglés. Las personas cercanas en mi vida no eran especialmente "verdes", por lo cual tenía su apoyo moral pero no técnico (...) Hago un esfuerzo de no presionar a nadie ni hacerles sentir mal por generar más basura que yo, sino comunicar e inspirar con mis acciones. Como con cualquier cambio o acción un poco fuera de lo normal en la sociedad, a veces uno puede sentirse juzgada e incomprendida, pero mientras sepa que mis acciones no están haciendo daño a nadie y que, de hecho, son algo positivo para este mundo, tengo la fuerza para seguir en este camino con toda la convicción. Y cuando las personas ven tu pasión y los beneficios de tus acciones a lo largo del tiempo, es muy común que se vayan uniendo, a su manera.

¿Cómo nace su proyecto ambiental Green-ish?

Cuando empecé a trabajar en temas de responsabilidad social empresarial pude formarme un poco más en temas ambientales. Desde allí, específicamente por la falta de recursos ambientales locales, empecé una cuenta personal en redes sociales llamada Green-ish, donde compartía mis acciones y aprendizajes para ser un punto de apoyo para otras personas interesadas en ser más eco amigables. Algunos años más tarde, decidí convertir a Green-ish en mi trabajo de tiempo completo y ahora me dedico a la educación ambiental a través de charlas, talleres y contenido en redes, trabajando con empresas, comunidades y escuelas en Panamá. Green-ish existe precisamente para ser ese recurso para las personas que quieren tomar acciones un poco más ecoamigable en sus vidas y cuidar mejor del planeta, pero no saben exactamente dónde o cómo empezar. Nuestras charlas, talleres y contenido están creados para empoderar a nuestros participantes a aprender de manera positiva y humana y para disfrutar del proceso. Nada de educación aburrida, sino espacios interactivos y prácticos de aprendizaje. Hoy día hay una comunidad verde considerable y creciendo y tengo la buena fortuna de ser parte de ella y de conocer a personas inspiradoras, también haciendo sus aportes por un Panamá más verde.

¿Cuántas otras personas conoce que también sean zero waste?

Lo bonito de este estilo de vida es que es flexible según la circunstancia de cada persona, basado en el lugar donde vive, su presupuesto, su salud, su tiempo, etc., por lo que nunca voy a conocer a nadie que sea zero waste exactamente como yo. Es un camino gradual hacia la meta de generar "cero desperdicios", pero es casi imposible realmente no generar ningún desperdicio. Por eso, creo que la conciencia y mejorar continuamente es la esencia de una vida zero waste. Tomando la decisión cada día de hacer algo, aunque sea pequeño, para cuidar mejor del planeta y de ti.