El arqueólogo panameño que trabaja 'bajo el agua' estudiando antiguos navíos españoles

¿Sabías que hay casi un centenar de yacimientos arqueológicos sumergidos en las aguas del Caribe panameño como resultado de unos 50 naufragios? Los navíos hundidos datan de entre los siglos XVI y XX y la mayoría son españoles, puntualiza Abner Alberda, científico panameño de 28 años que se dedica al estudio del patrimonio subacuático de Panamá.

Alberda acaba de culminar su periodo como miembro del Consejo Consultivo Científico y Técnico del Patrimonio Subacuático de UNESCO, integrado por un selecto grupo de especialistas de diferentes países, y ahora trabaja desde España en una serie de iniciativas en calidad de líder de la recientemente creada Área de Arqueología Náutica y Subacuática del Centro de Investigaciones Antropológicas en la Universidad de Panamá (UP).

El proyecto más inmediato en la agenda del científico que creció en El Coco de La Chorrera, es la coordinación del Seminario Virtual Internacional Historia Marina y Arqueología Subacuática en Iberoamérica del 3 al 13 de mayo.

El objetivo general es fomentar el conocimiento e investigación del patrimonio vinculado con los cuerpos de agua, tanto en Panamá, como en el resto de la región. Alberda comparte más detalles de su trabajo y de los avances en el estudio de la arqueología subacuática en Panamá.

¿Cómo llega esta oportunidad de coordinar un seminario internacional sobre arqueología subacuática?

El tema del Seminario es la continuidad de un proceso que iniciamos en 2020, cuando propusimos la creación de un área de investigación en arqueología náutica y subacuática a la UP. Actualmente soy docente de la asignatura "Arqueología en contextos subacuáticos" del Programa de Maestría en Arqueología de la UP.

En el momento que el área fue aceptada quisimos iniciar con algún proyecto de investigación y al mismo tiempo un proceso de educación a través de actividades extracurriculares para que estudiantes y profesores puedan conocer estos temas, que tanta falta hacen en Panamá. Entonces, propuse este seminario de historia marítima y arqueología subacuática, en el que un conjunto de especialistas y reconocidas personalidades de Iberoamérica estarán brindándonos la oportunidad de conocer sus trabajos de investigación.

Sobre la participación en el comité de expertos de Unesco, ¿Qué detalles puede compartir de la experiencia?

Estuve en el Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención de Unesco de 2001, desde 2019 hasta este mes de abril. El consejo agrupa a 14 expertos internacionales, los cuales ofrecen asesoría a países que han ratificado la Convención de 2001 en temas relacionados con el patrimonio cultural subacuático. Mi experiencia me llevó a participar en cursos y reuniones en México y Argelia, en donde pudimos abordar temas como "Best practices", que reconoce proyectos que sean un ejemplo internacional. También abordamos temas como la conservación "in situ" de materiales arqueológicos.

Fue una experiencia enriquecedora de la que pude aprender muchísimo y es, de hecho, la "columna vertebral" de mis nuevas funciones en la UP.

¿Qué otros avances se han registrado en Panamá en el renglón de protección y estudio del patrimonio subacuático?

Puedo mencionar que la Junta Representativa de la Facultad de Humanidades de la UP, el día 30 de julio de 2020, aprobó crear un Área de Arqueología Náutica y Subacuática adjunta, adscrita y supeditada al Centro de Investigaciones Antropológicas de la UP. También, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la UP nos otorgó un fondo de investigación para el " Proyecto Etnoarqueológico de Construcción Naval de Tradición Indígena en el Oriente de Panamá", el cual nos encontramos en fase de ejecución en Darién. Se trata de un proyecto interdisciplinar entre arqueología, antropología e ingeniería naval.

¿Cómo ha avanzado el proyecto Panamar o "inventario" de navíos hundidos en costas panameñas?

Panamar es un inventario geográfico y cultural en el que he registrado, hasta el momento, unas 50 referencias de naufragios que nos hablan de, al menos, 98 posibles yacimientos arqueológicos subacuáticos (pecios) en el Caribe panameño. En este momento nos encontramos en la fase de volcar toda esta información a una página web que estamos preparando. La herramienta agrupa datos como la identificación y arquitectura del barco, cronología, causas del naufragio, datos sobre rutas de navegación, rescates o expolios y documentos históricos y etnográficos, alimentada en su mayoría por las fuentes documentales en los archivos históricos europeos (siglo XVI – XX), bibliográficas y parte de las entrevistas que realizamos en Isla Colón en Bocas del Toro y Archipiélago de Guna Yala.

¿Qué otros trabajos científicos realiza en estos momentos?

También estoy trabajando en el proyecto " Navegación y comercio de tradición indígena entre el archipiélago de Coiba y el Pacífico Central de Panamá entre los años 500-1000 d.C.". Este proyecto es financiado y ejecutado por la Estación Científica Coiba AIP y forma parte de los trabajos de campo de mi tesis doctoral en Historia y Arqueología Marítimas, estudios que realizo en la Escuela Internacional Doctoral en Estudios del Mar de la Universidad de Cádiz, España. Planeo hacer las primeras prospecciones arqueológicas en el último trimestre del 2021. Y también tengo algunos artículos académicos en fase de revisión para ser publicados en revistas especializadas entre finales de 2021 y a lo largo del 2022.