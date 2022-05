Por Urania Molina (Corresponsal digital)



Tras varias manifestaciones públicas en los medios de comunicación social, declaraciones de alerta y hasta la posibilidad de irse a un paro de labores la Asociación Nacional de Tecnólogos en Radiología Médica lograron un acercamiento con las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) para comenzar a examinar puntos que todavía no les reconocen dentro del acuerdo que suscribieron en 2016.

La presidenta de este gremio, el cual aglutina a 600 de los 800 profesionales de esta disciplina que existen en el país, Ruth Fernández, explicó que en este primer acercamiento, este jueves 5 de mayo, acordaron con las autoridades del MINSA y la CSS la creación de mesas de trabajo para ver los temas pendientes.

Vea también: Minsa y CSS se reúnen en mesa técnica con radiólogos para tratar solicitudes laborales

En algunas de estas mesas se verán temas técnicos como la revisión del manual de cargo para proceder a la designación de los jefes de servicio y promover la educación continúa para evaluar las especialidades de los radiólogos, las cuales pueden contemplar más de seis en estos momentos.

Mientras otras analizarán los aspectos legales pendientes, entre estos, la equiparación de los emolumentos del grado cinco para los técnicos, la reducción a seis horas laborales en los cuartos de urgencia de las policlínicas de la CSS con servicios de radiología, un tema que ya tienen resuelta en instalaciones del Minsa.

Fernández informó que otro tema que presentaron este jueves a los representantes de la CSS y el Minsa es la necesidad de nombrar nuevo personal para cubrir las vacantes que quedaron por renuncia de funcionarios o muertes durante la pandemia.

Según explicó se necesitan cerca de 15 en el Minsa y 25 en CSS

Aspiraciones de los miembros de la Asociación Nacional de Tecnólogos en Radiología Médica

Las manifestaciones de los Tecnólogos en Radiología Médica comenzaron el pasado 30 de abril con una rueda de prensa en la cual anunciaron que se declararon en Estado de Alerta y daban plazo a las autoridades del MINSA y la CSS hasta este 6 de mayo para sentarse a conversar.

Vea también: Cáncer de próstata: Pruebas, síntomas y tratamientos

No obstante, sus aspiraciones por terminar de cerrar puntos que se concretaron, pero no se cumplieron en el acuerdo de 2016, no son nuevos porque llevan unas 15 reuniones con representantes de CSS y MINSA sin ningún tipo de avances. “ Siempre buscamos el dialogo”, expresó Fernández.

Agregó que tienen un “tiempo largo” exigiendo que se cumplan los puntos pendientes en el acuerdo y aunque en la pandemia fueron conscientes de cambio la “ dinámica y los intereses”, ahora el país ya casi entró a un periodo de normalidad por lo que esperan que las autoridades terminen de concretar las conquistas gremiales y laborales que suscribieron en el mencionado documento.

Entre lo pactado con las autoridades del MINSA y la CSS se encuentra reducir de ocho a seis las horas de trabajos de los técnicos en radiología en las policlínicas donde se presta estos servicios porque regularmente (ellos) se encargan de todo lo relacionado a la atención del paciente, es decir hacen de secretarias, recepcionistas y productores de imágenes.

Además, desean que a los profesionales que están por jubilarse o le falten alguna cantidad de años para acogerse a este retiro laboral, pero hacen una especialidad en este tiempo, se les reconozca un emolumento por esta preparación adicional, “previa presentación de evidencia de que ellos hicieron un trabajo extraordinario”, indicó Fernández, quien además consideró que este es un punto “álgido” dentro de las conversaciones. En este momento hay unos 70 funcionarios entre MINSA y CSS en espera de este reconocimiento.

También manifestaron la necesidad de llenar las plazas por deceso o renuncia que se produjeron durante la pandemia de Covid-19, pero también las que surgieron con la apertura de nuevos hospitales que cuentan con el servicio de radiología y tomografía porque la falta de este personal disminuye la capacidad que tiene el departamento de funcionar al 100%.

Vea también: Sistema de recepción de recetas de la CSS presenta inconvenientes

Según las evaluaciones del gremio se requieren 15 de estos profesionales para el Minsa y 25 para la CSS, mientras existen unos 100 egresados que cuentan con su idoneidad, pero no están nombrados. Igualmente piden que se nombre un coordinador nacional de radiología en la CSS para ayudar a identificar las necesidades de los departamentos a nivel nacional, así como que haya una capacitación permanente del personal de manera formal de manera que se pueda acreditar el trabajo que realizan.

Otra aspiración del gremio es que se le reconozca el cambio de categoría a los tecnólogos en radiología e imágenes médicas del Instituto Oncológico Nacional que trabajan en el departamento de Radioterapia, los cuales pertenecen al gremio.

“Ellos eran técnicos con idoneidad para radioterapia , pero hicieron toda la carrera de Radiología y son licenciados en Radiología. A ellos se les debe aplicar el acuerdo porque es para el MINSA, CSS y patronatos”, expresó Fernández.

Al respecto, una nota de prensa del Minsa indicó que en coordinación con la CSS que conformaron la mesa técnica para mejorar las condiciones laborales de esta organización los cuales analizarán y darán solución a los cinco puntos presentados por el gremio de profesionales.

De hecho, aseguró que ya aclararon dos de los cinco puntos y que crearon una una subcomisión de docencia para que se puedan dar las facilidades para que los Técnicos en Radiología se conviertan en licenciados.

La semana entrante se volverán a reunir.