Por Julio César Aizprúa (Corresponsal digital)



Mientras que la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) exige que el gobierno acelere la importación de insumos agropecuarios a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), para ser vendidos a un menor precio a los productores, desde la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario afirman que el asunto “no es tan fácil”.

“ No se trata de poder importar o no. El problema es la escasez de materia prima, las dificultades actuales para que un fabricante y distribuidor importante de fertilizantes, específicamente de urea, le venda a alguien que no se ha movido dentro de ese mercado regularmente”, sostuvo Lucas Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Andia).

Reiteró que sin lugar a dudas los proveedores de fertilizantes van a cubrir primero las necesidades de sus clientes.

La importación de fertilizantes a Panamá es un negocio que anualmente ronda los 30 millones de dólares.

De enero a marzo del año pasado, según cifras de CentralAmericaData:

20,72% de los abonos importados por Centroamérica y Panamá provino de Rusia, 19,33%

China, 10,56%

Estados Unidos, 7,69%

Canadá, 6,83%

Trinidad y Tobago 6,70%

Datos de la Asociación Internacional de Fertilizantes revelan que, aunque existe dificultad para pronosticar la demanda de estos productos para los años 2022- 2023, dada la incertidumbre actual sobre su asequibilidad y disponibilidad, esta podría estar en 203,9 millones, un alza de 2,9% respecto a 2021- 2022.

Mientras, la Anagan señala que “ desde que conocimos el proyecto de ley 352 que faculta al IMA para poder importar insumos agropecuarios para la venta a pequeños y medianos productores a precio de costo y en cantidades controladas, decididamente la apoyamos”.

Por ello, “ exigimos que el Gobierno Nacional la implemente con la celeridad que la situación del agro amerita, de forma tal que el IMA proceda a importar aquellos insumos que a todas luces tienen precios exorbitantes”.

Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Anagan, dijo que esta es una aspiración de los pequeños productores, porque actualmente el precio por unidad o en pequeñas cantidades de fertilizantes y agroquímicos es de 10% a un 15% más alto.

“Se supone que si los importa el IMA y se los vende -a los productores- a costo, más los gastos, le saldrían más barato”, indicó Díaz, quien agregó que ahora le toca al gobierno ejecutar la ley.

Pero, una fuente del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), que prefirió el anonimato, manifestó que dicha ley tiene todos los visos de “ politiquera”, ya que desde su creación el IMA está facultado para importar insumos, pero que el problema que ahora se presenta no es si se traen o no los insumos, toda vez que se depende de la disponibilidad que exista en el mercado de esos insumos y materias primas.

“ Hoy día, como está la situación, si no eres comprador histórico no te quieren vender. Nosotros como gobierno tendríamos que ver donde vamos a comprar, a quien le podemos comprar, quien nos quiera vender, y falta ver a qué precio nos quieran vender, porque no necesariamente nos venderán al mismo precio”, manifestó la autoridad del Mida.

Esto no es tan sencillo nada, prosiguió. Ellos, los ganaderos, “ creen que el gobierno lo puede hacer así de fácil, nada más con chasquear los dedos, no señor. Además, tú tienes que determinar qué cantidad puedes traer, cuál es la posibilidad de lo que vayas a traer lo vayas a vender. Y tú sabes como son los productores al final”, puntualizó

Argumentó que “no es que no se pueda, pues se va a poder probablemente, pero no en las cantidades que ellos están demandando”. Agregó que una fórmula pudiera ser la de establecer alianzas de gobierno a gobierno, para que algún gobierno de los países fabricantes de fertilizantes facilite “algo” de insumos.

La fuente ministerial adujo que la Anagan es un gremio grande que puede importar a través de su cooperativa, y no debieran tener la necesidad de importar utilizando al gobierno. “ Gremios más pequeños se han estado organizado y compran en el mercado internacional para sus asociados. En estos gremios es donde el gobierno debe meter su mano”, apuntó.

Sin dar mayores detalles, adelantó que el IMA “ ya está trabajando en el procedimiento”,

Tope a las ganancias

Un proyecto de ley que reposa en la Asamblea Nacional pretende establecer un tope máximo de 25% a las ganancias de los intermediarios, fabricantes e importadores y distribuidores de insumos, productos y medicamentos veterinarios de uso agropecuario, que sean utilizados por parte del productor para la producción de alimentos.

Considerado como un “ exabrupto” por parte de los comerciantes, que preparan movilizaciones para los próximos días, el proyecto 735 establece que las empresas que le vendan al Estado bajo las condiciones de esta legislación serán exoneradas del pago de impuestos por el orden del porcentaje de la ganancia obtenida.

De igual manera, se indica que la misma será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias, en un periodo no mayor a 30 días calendario a partir de su promulgación.