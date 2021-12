Por Urania Molina (Corresponsal digital)



Anel Antonio, un joven profesional de 30 años de edad, hace dos años enfrenta la paradoja de vivir a solo metros de un tanque para reserva de agua de un millón de galones y tener que trasnocharse para poder obtener el líquido, porque no recibe ni una gota de la que almacena el enorme contenedor que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) colocó en la comunidad. A pocos metros de su casa, su vecino Pedro Ortiz, desde hace 20 años enfrenta los peligros que trae salir de su casa a las 3:00 de la mañana para buscar un autobús que lo traslade sin contratiempos hasta su lugar de trabajo en el distrito de Panamá.

Las vivencias de Anel y Pedro no son ajenas a las de cientos de residentes que son parte de los 2 mil 786 kilómetros de extensión que conforman los cinco distritos de la provincia de Panamá Oeste, creada ocho años atrás, aunque para sus pobladores no signifique más que un aumento de burocracia porque los problemas de falta de agua, una adecuada infraestructura sanitaria, escolar, salud, recolección de la basura, municipios subsidiados, congestionamientos diarios por mantenerse como ciudades dormitorios se resuelvan o por lo contrario se agudizan con el movimiento de personas que en busca de una vivienda se trasladan para esta área del país.

Autoridades locales y conocedores de la provincia dieron cuenta de que el suministro de agua es un problema común en los cinco distritos, el cual regularmente se refleja con la escasez parcial o total del suministro, la ausencia de potabilizadoras, uso de pozos y acueductos rurales. Igual ocurre con los otros problemas como ausencia de una adecuada red de distribución de aguas negras, la dificultad para conseguir cupos en las escuelas sobre todo en la educación media, viajes prácticamente nocturnos para estar temprano en los trabajos que afectan no solo la calidad de vida de las personas, sino hasta su estado de salud.

La gobernadora de la provincia de Panamá Oeste, Sindy Smith, atribuyó estos problemas a que la región “ lamentablemente creció sin una planificación”, lo que impidió la dotación adecuada de los servicios básicos, carretera y también la mayor concentración de personas que trabajan en el distrito de Panamá, una manera de confirmar lo de ciudades dormitorio.

“ Nosotros tenemos que estar consciente de que el crecimiento rápido que se dio en la provincia llevó a la falta de los servicios básicos y carretera”, indicó; mientras que consideró “ positivo” que los residentes de los distritos que conforman Panamá Oeste contribuyan, en un buen porcentaje, a la generación del Producto Interno Bruto del país.

Agregó que la ampliación de la carretera Panamericana - tramo Arraiján – Panamá - a ocho carriles, el cuarto puente sobre el canal de Panamá, la reactivación del proyecto Corredor de Playa y la construcción de la carretera llamada La Costanera por el corregimiento de Veracruz ayudarán a aliviar el tráfico vehicular.

En relación al suministro de agua, Smith indicó que buscan ampliar la potabilizadora de Mendoza, la cual administra la Autoridad del Canal de Panamá para llevar agua potable a los distritos de Capira, Chame y San Carlos, aunque mientras esto ocurre los alcaldes de estos dos últimos distritos refieren que el suministro del líquido es algo que afecta a la mayoría de los pobladores, aunque igual ocurre en los de Capira y La Chorrera donde, personas como Anel Antonio, velan la hora en que el líquido aparece por el grifo.

El consultor, Carlos Fernández, al abordar este tema explicó que el crecimiento de la población de la provincia es el resultado de una alta inversión inmobiliaria, la cual no vino acompañada de las inversiones que se debían hacer en infraestructuras. Un ejemplo: la ampliación de la autopista Arraiján - La Chorrera, dado que se estima que 40 mil vehículos particulares se desplazan por ella de lunes a sábado.

“Hay una explosión demográfica en la provincia y las respuestas de infraestructura hasta ahora son lentas, por no decir nulas pese a los anuncios oficiales. Solo cuentan con un hospital de segundo nivel para la provincia con sus respectivas limitaciones en recursos humanos y presupuestarios”, expresó Fernández.

El vicepresidente de la Sociedad de Propietarios de Transporte de La Chorrera, Eliecer Montenegro, al hablar del número de personas que diariamente se trasladan desde los distritos de Panamá Oeste hacia la capital en transporte público, estimó que pueden superar las 60 mil personas.

Solo de La Chorrera, según Montenegro, pasajeros como Pedro Ortiz quien madruga a las 3:00 de la mañana para llegar temprano a sus trabajos pueden contabilizar los 4,250. Una estimación que sacó de la multiplicación de 85 autobuses que prestan el servicio de ida y vuelta a la capital con un promedio de 50 pasajeros.

Sin embargo, los residentes de La Chorrera no solo viajan en los autobuses de la sociedad a la que pertenece Montenegro, porque también cuentan con por lo menos cuatro piqueras de transporte alternativo también llamados “piratas”.

Ese mismo comportamiento se ve en los otros distritos de la provincia con mayor margen de rutas para llegar a Panamá, porque están los microbuses de las otras provincias del país.

Un crecimiento sin control

El consultor, Carlos Fernández, dijo que el crecimiento dispar entre población y servicios básicos también se refleja en las estructuras escolares porque existen algunos proyectos de construcción de escuelas, pero todavía no hay fechas de entregas.

"Los datos del 2016 muestran que la población escolar ascendía a 200 mil estudiantes distribuidos en 254 escuelas oficiales y 126 particulares", indicó.

Añadió que la explosión demográfica en la provincia de Panamá Oeste y la poca o nula construcción de infraestructuras para satisfacer las demandas definitivamente que crea sus afecciones en la población, entre las que mencionó las de tipo emocional y afectivos.

Además, indicó que dentro de las patologías no transmisibles más prevalentes en Panamá Oeste están: la obesidad, insuficiencia renal crónica, cardiopatía y accidente cerebrovascular; colesterol alto, hipertensión arterial, diabetes, (datos de 2018) y las transmisibles: la tuberculosis y el VIH/SIDA; cáncer de mamas, cérvix, de próstatas, colon, pulmones. Estas últimas patologías pueden estar asociadas a falta de control de calidad de salud y al hecho que no hay promotores de la salud en la provincia que puedan orientar adecuadamente a la población para adoptar estilos de vida y alimentación saludables.

Así como en el área emocional, indicó Fernández, quien también es psicólogo, se pueden señalar depresión, ideas suicidas, esquizofrenia, adicciones a las drogas, ansiedad, altos niveles de estrés, manejo inadecuado de las emociones y uso de la violencia para la resolución de conflictos.

Mientras, a nivel social, señaló que Panamá Oeste es una de las cuatro provincias en el país donde más delitos se registran. Entre estos, el también criminólogo, mencionó la violencia doméstica, homicidios, hurtos y robos, agresiones sexuales, pandillerismo, entre otros.

“La pandemia aparecida en el 2020 ha venido a agravar este cuadro, al limitar más aún su desarrollo y a que aparezcan entre la población patologías que posiblemente estaban latentes entre las mismas. El panorama socioeconómico hace que la comisión de delitos resulte atractiva para generar ingresos económicos entre algunos sectores de la población sobre todo los más jóvenes, quienes representan un alto porcentaje en deserción escolar y los denominados “ninis””, sostuvo Fernández.

Una realidad compartida

Los problemas que describe Fernández y acepta Smith son a los que diariamente se enfrenta la alcaldesa del distrito de San Carlos, María Elena Sánchez Martínez, cuya gestión se ve truncada por la falta de capacidad del Municipio para generar sus propios recursos. Con el potencial turístico que existe en su territorio, no deja de ser subsidiado.

La falta de rubros para generar impuestos la calificó como una “debilidad” porque el Gobierno los subsidia para que puedan manejarse municipalmente, pero existen otras necesidades y responsabilidades por cubrir como las Secretarías de los Jueces de Paz y los jueces de paz que impacta en el presupuesto de funcionamiento del Municipio.

Para la alcaldesa, estas figuras deben estar bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno.

No obstante, para sortear las carencias asumieron la recolección de los desechos de todo el distrito, lo que incluye las áreas con casas de playas y edificios, pero la alternativa que buscaron para generar recursos también los obligó a invertir en la compra de equipos y contratación de personal.

Sánchez Martínez explicó que, aunque sean subsidiados, tienen que cubrir los mismos gastos operativos que se presentan en los que tienen la capacidad de generar sus propios recursos y tampoco cuentan con explotar los atractivos turísticos del distrito porque no tienen suficiente apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá para echar a andar la industria sin chimenea.

“En el tema turístico yo siento que no recibimos el apoyo que esperamos de la Autoridad de Turismo de Panamá. Nos hemos acercado a ellos, pero aún no tenemos respuesta”.

La idea es tener la colaboración de la ATP para en conjunto explorar proyectos que ayuden a fomentar el turismo en el distrito, aunque ya empezaron por su propia cuenta con un proyecto de señalización para todos los corregimientos, que entre otras cosas, tendrá las atracciones que se pueden encontrar en cada uno de estos.

La intención de Sánchez Martínez es convertir al distrito en un atractivo turístico y para eso ya incursionaron en resaltar la cultura con actividades como “Las alfombras de Sal” durante la celebración del Corpus Christi, mientras que con el apoyo de la Gobernación y el Ministerio de Seguridad lograron que se establezca en el distrito de San Carlos una estación conjunta de estamentos de seguridad y protección como el Sistema Nacional de Protección Civil, la Policía Nacional, el servicio Aeronaval, entre otras, para atender el tema de seguridad en el poblado y las áreas de playa.

Añadió que la falta de agua es algo que se vive dentro de los corregimientos y la periferia del distrito cabecera porque la potabilizadora suple de agua solo a las comunidades ubicadas en el centro.

“En todos los corregimientos hay necesidad de agua, en la periferia de San Carlos también. Arenal o Lago mar. En los corregimientos usan turbinas, agua por gravedad y pozos. Todos tienen problemas de agua, al igual que de calles y de caminos de producción”, dijo.

La alcaldesa expresó que pese a las limitaciones lograron comprar vehículos para el funcionamiento del Municipio y para apoyar a miembros de la comunidad que acuden al distrito de La Chorrera para hacerse diálisis. No obstante, les gustaría contar con una policlínica de la Caja de Seguro Social remodelada, ampliada y con servicio de especialista porque la que existe se quedó chica para la demanda de una población que viene de hasta comunidades de la provincia de Coclé.

“Pedimos a gritos la policlínica, es necesario; se quedó pequeña. Además de las atenciones, las urgencias de accidente de carretera llegan primero aquí. Existe el terreno. Es una espera de más de 15 años. Pensamos que se iba a construir, pero la pandemia paralizó el proyecto”.

La alcaldesa también indicó que existe un proyecto de alcantarillado sanitario paralizado con el 95% de ejecución, que a las escuelas les faltan salones, gimnasios, entre otras facilidades y el centro de salud requiere de una ampliación.

Mientras, su homólogo del distrito de Chame, Abdul Juliao, explicó que en materia de seguridad trabajan mancomunadamente con los miembros de la institución que les asignan al punto de que lo apoyan con vehículos porque no cuentan con los mismos.

“Todo se lo achacan a la pandemia de la COVID-19, pero yo no comparto esa idea”, indicó el alcalde quien criticó los gastos, que a su juicio, se dan en el Órgano Legislativo, mientras en todas las otras áreas se dan recortes presupuestarios. “ La Asamblea no se recorta nada”, sentenció, al tiempo que agregó que “ la Policía Nacional no cuenta con equipo rodante y tampoco unidades. A veces en una ronda hay solo dos”.

También habló de que no reciben ningún tipo de apoyo por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá y del Ministerio de Obras Públicas, mientras que en el tema del agua enfatizó que hicieron una potabilizadora que no resuelve las necesidades de la población porque de un 100% solo cubre el 30%, el resto se abastece de pozos los cuales presentan problemas durante la estación seca.

Añadió que es el único distrito de Panamá Oeste que en menos de 15 minutos puede pasar de un clima frío a uno caluroso, pero muchas entidades gubernamentales no les brindan el apoyo que necesitan para poder explotar estas ventajas.

A diferencia de San Carlos, Chame no es un municipio que recibe subsidio del Estado, por el contrario, indicó Juliao, que al llegar lo encontró “en quiebra”, pero logró recaudar lo suficiente para remodelar el edificio y está viendo un incinerador para producir energía eléctrica con los desechos, lo que puede contribuir a mejorar la limpieza del distrito la cual ya está a cargo de una compañía privada y unos carros municipales.

En relación con la infraestructura escolar, indicó el alcalde que no tiene problemas, salvo que están despidiendo a trabajadores manuales y luego le piden al Municipio que le nombre alguno, pero no siempre pueden complacerlo porque el presupuesto es para cubrir los compromisos que tiene la institución.

El Municipio de Chame maneja un presupuesto de 3 millones de dólares a pesar de la pandemia de Covid-19.

“ Tenemos un Municipio próspero con superávit. A los representantes les hemos entregado hasta 200 mil dólares en apoyo. Yo fui representante en dos periodos y nunca vi plata en este Municipio”, dijo.

Para Juliao es importante recibir más apoyo del Gobierno en materia de turismo porque es una fuente para generar más impuestos dado que estas actividades promueven la instalación de restaurantes, construcción de hoteles, entre otras actividades comerciales.

Para el alcalde el mayor problema que tiene el distrito es la falta de fuentes permanentes de agua porque como ya lo mencionó solo el 30% la recibe de la potabilizadora.

De hecho, indicó que los hoteles que se construyen en el distrito buscan su propia fuente de agua. Además, que la falta de apoyo la siente de administraciones gubernamentales actuales y pasadas, no de ninguna en particular.

La realidad del distrito cabecera

Pero, si en los distritos más alejados de la provincia llueve, en la cabecera, La Chorrera, no escampa. El alcalde de este distrito, Tomás Velásquez, explicó que en su comuna las dimensiones de los problemas son mayores porque los superan en población.

La falta de agua, carreteras, infraestructuras escolares son un tema obligado en las consultas ciudadanas, expresó Velásquez.

De hecho, expresó que para paliar las necesidades de agua en algunos puntos de la comunidad, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales utiliza carros cisterna, pero cuando se acaba el contrato también el suministro.

Una experiencia similar viven con el alcantarillado sanitario, el cual no existe en los corregimientos alejados de la cabecera y en las periféricas de los que están más cercanos al centro del distrito como son Barrio Balboa, Barrio Colón y El Coco, por ejemplo. "El alcantarillado sanitario de la Central del distrito de La Chorrera colapsó", aseguró el alcalde.

La falta de infraestructuras escolares también se une a los problemas que sin resolver cruzan a un nuevo año, sobre todo ahora que por causa de la pandemia y el desempleo, muchos padres de familia cambiaron a sus hijos de escuelas privadas a públicas. " El déficit puede estar en 47 mil, según cifras del Ministerio de Educación", acotó el alcalde.

Sin embargo, no todo es negativo porque con un proyecto de aproximadamente 27 millones de dólares que viene de la administración anterior se están arreglando calles internas del distrito, "aunque no es suficiente", dijo.

También con el apoyo de los fondos municipales, de la descentralización y el Gobierno central adquirieron equipo para reparar calles como son retroexcavadoras, motoniveladoras, entre otros.

Velásquez consideró que el Gobierno debe voltear más la mirada a esta región del país, la cual se encuentra en constante desarrollo.

Se trató de conocer la versión sobre estos temas de los alcaldes del distrito de Capira y Arraiján, pero no estaban disponibles, aunque como parte de una misma región no solo comparten territorio, sino problemas similares.

Mientras, el consultor Carlos Fernández, es del concepto que es urgente que Panamá Oeste se tome como una provincia piloto para elaborar acciones tendientes a disminuir los efectos de todos estos señalamientos anotados, por lo tanto las autoridades locales, distritales, provinciales y nacionales elaboren planes y programas para reducir el impacto de esta realidad sobre la población de esta provincia con la participación de la ciudadanía.

De esta manera personas como Anel Antonio y Pedro Ortiz podrán tener una mejor calidad de vida en el lugar que escogieron para vivir, Panamá Oeste.