Luego de que el proyecto de reformas constitucionales sufriera un revés en 2019, debido a los cambios que estaban introduciendo los diputados de la Asamblea Nacional, y tras un año de escándalos de supuesta corrupción en medio de la pandemia, un grupo de ciudadanos se acercó al Tribunal Electoral (TE) para solicitar la apertura del proceso de una constituyente paralela.

La iniciativa de inmediato empezó a generar reacciones entre los miembros de la sociedad civil y la población. Para marzo parecía que la posibilidad de una nueva carta magna podía ser real, pero para septiembre la realidad es otra.

El Tribunal Electoral certificó a tres movimientos que serían los encargados de la recolección de 580 mil 742 firmas, que debían presentar seis meses después de ser notificados. Se trata de los movimientos Panamá Decide, Justicia Social y Firmo por Panamá. Sin embargo, en una carrera contra reloj, las esperanzas de lograr el objetivo son mínimas.

Y es que según un informe del TE publicado el pasado 27 de septiembre, hasta el momento solo se han recolectado 16 mil 936 firmas. Esto pese a que según la Encuesta de Reformas Constitucionales realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) en 2019, el 88.2 % de la ciudadanía está de acuerdo con realizar reformas parciales o profundas a la Constitución del país.

Para Carlos Ernesto González del movimiento Panamá Decide, el proceso ha sido lento debido a que los mecanismos que hay disponibles por el TE hacen imposible que vaya a otra velocidad sin recursos exagerados. Además del desconocimiento de las personas y la falta de recursos para comunicar.

Ante esto, Osman Valdés, director nacional de Organización Electoral del TE, señaló que se ha puesto la tecnología a disposición para la recolección de firmas de respaldo y existen muchos más mecanismos que antes, asegurando que previamente, solamente existían las oficinas y los libros físicos. "Actualmente hay 4 mecanismos más. Dentro de las estadísticas, se han utilizado más los últimos mecanismos creados que los tradicionales".

Panamá Decide tiene hasta el 15 de diciembre para presentar las firmas, y hasta el momento solo ha recolectado 4 mil 958 según el mencionado informe, es por ello que González planea solicitar más tiempo en caso de no llegar a la meta.

González ve con dificultad que para esa fecha puedan concretar el objetivo, pero asegura que la ciudadanía tiene la opción de ejercer su derecho a través del movimiento que representa.

Sin embargo, al consultársele a Valdés sobre esta posibilidad fue claro en decir que "la prórroga no está contemplada en la Constitución, la cual establece un tiempo límite de 6 meses. La institución no puede contravenirla".

Pero para Cristián Ábrego, de la Fundación Consciencia Ciudadana, el problema va más allá de los mecanismos establecidos para la recolección de las firmas, el tiempo disponible e incluso la divulgación sobre el proceso, para él esto tiene que ver directamente con la falta de educación y conocimiento de la población sobre el tema.

“El problema de fondo es la falta de educación de la ciudadanía que viene desde el colegio y desde el hogar. En el colegio casi ya no se enseña lo que es la Constitución y lo que representa para el bienestar de la nación y la ciudadanía, por tal razón, como no se educa a las personas y no se les explica las personas no saben qué es la Constitución”, aseguró.

Ábrego señaló que como las persona no entienden cuál es la importancia de reformarla y modificarla, entonces no se involucran, no firman, ni ayudan a recoger firmas, por lo que se convierte en un tema complicado de lograr.

Otro movimiento que inició la recolección de firmas el pasado 3 de mayo fue Justicia Social, que hasta el día de hoy ha conseguido 325, pero su tiempo perentorio termina el 3 de noviembre. Mientras que Firmo por Panamá que es el que más contribuido con 11 mil 653 tiene hasta el 22 de diciembre para finalizar su proceso.

Cabe destacar que según el informe del TE, los hombres son los que más han estampado su rúbrica con 9 mil 320, mientras que las mujeres han aportado 7 mil 616. Y el grupo de edad que más destaca con su participación son los que están entre 31 a 50 años con 6 mil 880, aunque no se puede desestimar el grupo de edad entre 18 y 20 años con 2 mil 864.

Ábrego agregó que la recolección de más de medio millón de firmas es un reto muy ambicioso considerando el nivel educativo que tiene la población en cuanto al tema, por lo que también sería necesario hacer una reforma educativa para explicarle a la población qué es la Constitución y su importancia.

¿Cómo firmar para la constituyente paralela?

Uno de los mecanismos que están utilizando estos grupos, es la firma digital a través de páginas web como la de Panamá Decide, donde las personas deben llenar un formulario con sus datos y esperar ser atendidas por un agente del TE.

En esta opción, luego de llenar el formulario la persona deberá ser atendida por un representante del TE, deberá mostrar su cédula de identidad personal, tomarse una foto en un lugar iluminado e interactuar con el representante del TE a través de video por lo que la cámara y micrófonos del celular o de la PC deberán estar activados.

Además, es muy importante indicarle al representante por qué movimiento desea firmar.

González sostuvo que “llamar a una constituyente es un derecho ciudadano contemplado en nuestra Constitución y es el único mecanismo para liberar al país de las mafias políticas que nos desgobiernan”, reiterando el llamado a la población a firmar.

La formación de los ciudadanos desde temprana edad en materia de organización política será clave para definir el futuro del país, seguir construyendo una sólida democracia o continuar con el sistema político que para muchos está desgastado y requiere de cambios urgentes.