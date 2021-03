Acciones para contribuir desde casa a reducir la huella de carbono

Las actividades humanas tienen un impacto directo e indirecto en el medio ambiente, lo que se conoce como huella de carbono.

La arquitecta y ambientalista Raisa Banfield explicó a TVN-2.com, que la huella de carbono es “una marca o rastro que se deja en función del consumo de nuestras necesidades y nuestros desechos”.

Agrega que todo lo que la vida de una persona requiere para la alimentación, vestido y movilización lleva una producción que normalmente está basada en el combustible fósil por la forma como está hecha la economía.

La producción y transporte de los alimentos, la ropa que usamos, de dónde viene y al mismo tiempo la basura que generamos y que produce gases de efecto invernadero, la sumatoria de todo esto es nuestra huella. La demanda de la generación de dióxido de carbono en función de nuestras actividades y la demanda de recursos”, Raisa Banfield, arquitecta y ambientalista.

Sostuvo que, “nuestra vida genera recursos y residuos, así que al estar consciente de ello tenemos la capacidad de reducirlos”.

Recomendaciones para contribuir a reducir la huella de carbono

De acuerdo con Banfield, las personas pueden contribuir a reducir la huella de carbono empezando por la alimentación.

“Mientras más local sea lo que consumimos menor es la huella de carbono, porque si nosotros comemos frutas de la estación local, que vienen de Chiriquí o del centro del país es mucho mejor que cuando comemos manzanas, peras o kiwis que vienen de Australia y el recorrido que hacen en barcos, tren o lo que sea para llegar a nuestra mesa la huella es mayor", indicó.

Considera que si las personas tienen huertos en sus patios es mucho mejor.

Otra recomendación sería el tema de la ropa, reciclando o comprando textiles de la región, pues las personas están adquiriendo mayormente ropa que viene de Asia, Europa y tiene un gran recorrido para llegar a los closets.

A esta situación se une la problemática de que se cambia ropa constantemente. “La industria de la moda es una de las más contaminantes después de la de los combustibles fósiles, por los textiles, el consumo de agua. Entonces está hecha de que cada seis meses estamos cambiando porque ya esto no se usa, estamos consumiendo más y eso genera un alto impacto”.

La movilidad es otra de las actividades sobre las que puede generarse cambios.

En este sentido, Banfield dijo que, con el problema del transporte público, en Panamá todo el mundo se resuelve que en cuanto puede compra un carro y a veces las personas se mueven solo de la casa a la tienda en el vehículo, generando huella de carbono.

Usar bicicletas, caminar más o ponerse de acuerdo con amistades para viajar en un mismo auto podrían ser medidas que beneficien grandemente la reducción de gases de efecto invernadero.

Reducir el uso de plásticos y material desechable, usar termos en lugar de comprar botellas de agua, reciclar productos, usar bolsas reutilizables, menos papel, hacen que haya menor demanda de materia prima y menos emisiones a la atmósfera.

“Cada una de nuestras acciones puede estar medida para reducir. Menos consumo de aire acondicionado, usar abanicos cuando se puede, aprovechar la ventilación natural, el diseño de nuestras edificaciones también es importante en ese sentido, así que hay mil formas, nos ponemos creativos e incomodarnos un poco para reducir nuestra huella de carbono”, recalcó.

Otros expertos en el tema de medio ambiente recomiendan también usar menos las secadoras de ropa y aprovechar la energía solar en los tendederos, desconectar el cargador del celular, apagar las luces no necesarias, usar energías renovables, mantener limpio el refrigerador de hielo y exceso de bolsas plásticas, sembrar árboles y plantas endémicas que consumen menos agua, revisar que grifos e inodoros no tengan fugas, usar jabones naturales y amigables con el medio ambiente y no olvidar la importancia de reducir, reutilizar y reciclar.

Hace falta más educación para involucrar a la ciudadanía

A mediados de 2020 el Ministerio de Ambiente creó el Programa Nacional Reduce tu huella, para ejecutar la estrategia para la gestión y monitoreo del desarrollo económico y social del país bajo en carbono.

Además, la iniciativa apoya al sector privado, organizaciones y comunidades a gestionar los impactos de sus actividades.

Por su parte, la ambientalista considera que en Panamá se necesita mayor divulgación, porque el país genera documentos valiosos, pero hacen falta campañas de educación.

“En Panamá es bastante fácil lograr posicionamiento de los temas a través de los medios, porque somos una población pequeña que consume mucho medio de comunicación, tradicional y redes sociales. Hay que ser más creativos en mandar el mensaje y ayudar a que la gente se involucre”, puntualizó.