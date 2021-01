¿Qué tienen en común la cotización del agua en Wall Street y el modelo del Canal de Panamá?

La primera cotización del NQH2O fue de $486.53 por acre-pie, que es una medida de volumen equivalente a mil 233 metros cúbicos. Por lo que, en palabras simples, el 7 de diciembre de 2020 el precio del agua por metro cúbico se cotizó en 40 centavos.

El acre-pie es una medida que se usa en Estados Unidos y que indica el volumen de agua que se necesita para cubrir un acre de tierra (4,046.86 metros cuadrados) hasta una profundidad de un pie. Un acre equivale, generalmente, entre 0.4 y 0.5 hectáreas.

¿Qué tiene que ver esta cotización del agua en Wall Street con el Canal de Panamá? Aunque no tienen una relación directa −los precios de los futuros del agua están basados en las principales cuencas fluviales de California−, el Canal de Panamá ya aplica desde el 15 febrero de 2020 un cargo al tránsito de buques por el “valor del agua”, el cual se incluye a todos los barcos de más de 125 pies de eslora (largo) que transitan por la vía acuática.

Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el cargo por agua dulce ( CAD) se ubica en el renglón de “otros servicios marítimos”, el cual dependerá de la disponibilidad del recurso al momento del tránsito de los buques.

Para el administrador del Canal panameño, Ricaurte “Catín” Vásquez, quien impulsó la inclusión del CAD, las medidas para garantizar la disponibilidad de agua en el Canal son necesarias y buscan mejorar los niveles hídricos en la vía interoceánica.

Cuando la ACP anunció, hace un año, que adoptaría el CAD para garantizar la disponibilidad del agua y la confiabilidad de la ruta, también advirtió que “ sin ajustes y cambios operativos, se proyecta que los niveles de agua bajarían a niveles que afectarían la operación de las esclusas panamax y neopanamax”.

El Canal de Panamá depende del agua generada en la llamada cuenca del Canal, por lo que una escasez de aguda de agua puede llegar a ser un tema crítico para el funcionamiento de la vía interoceánica, se indica en el informe Gestión del agua, valoración y desempeño económico del Canal de Panamá, publicado en 2017 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), antes de la inclusión del CAD.

El estudio del BID recuerda que la cuenca del Canal tiene tres mecanismos (artificiales) de regulación del agua: lago Gatún, lago Alajuela y lago Miraflores. Estos tres cuerpos de agua son manejados en forma integral por la ACP para la operación canalera. Por ello, “es importante analizar los factores que determinan la cantidad de agua disponible en estos cuerpos de agua que están interconectados”, y esta cantidad de agua viene determinada por la frecuencia e intensidad de las precipitaciones en la cuenca.

El problema es que se han encendido luces de alerta, ya que −según datos oficiales− la precipitación en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá para el año fiscal 2019 fue la segunda más baja en los últimos 70 años, lo que provocó que el nivel de los lagos se situara “muy por debajo del promedio”. “ Este registro equivale a un déficit de precipitación de 660 milímetros en el año fiscal, es decir, 24.5% por debajo del promedio histórico anual, que es de 2695 milímetros”, informó la ACP.

Mientras que, durante el mes de octubre de 2019, la precipitación en la cuenca del Canal estuvo un 30% por debajo del promedio histórico mensual, siendo el volumen o altura de precipitación más bajo de la historia para un mes de octubre.

Algo parecido ha dicho el grupo CME, al explicar que el Índice del Agua de Nasdaq Veles California está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, precisamente donde la escasez de agua ha ido en aumento y los incendios forestales han devastado miles de hectáreas.

De hecho, en 2020 se registró la peor temporada de incendios en el estado de California, arrasando con más de 4 millones de acres (1.62 millones de hectáreas), según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del estado, Calfire, reportó la cadena alemana Deutsche Welle (DW).

Según Calfire, desde 1933, cuando se empezaron a registrar las cifras de fuegos de responsabilidad estatal, todos los incendios grandes “ se han mantenido muy por debajo de la marca de 4 millones de acres para la superficie quemada, hasta ahora”.

La agencia agregó, en un tuit publicado en octubre pasado, que el “ potencial de incendios sigue siendo alto”.

Since CAL FIRE officially began recording state responsibility fire figures in 1933, all large fire years have remained well below the 4 million acre mark for acreage burned, until now. This year is far from over and fire potential remains high. Please be cautious outdoors. pic.twitter.com/IkwjSqEeVo