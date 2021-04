Cuando la pandemia silenció el sóftbol en Parita

Por Boris Alexander Cruz Caballero



El distrito de Parita, provincia de Herrera, es conocido tradicionalmente por su pasado cultural lleno de riquezas religiosas y de costumbres que les brindan personalidad a sus lugareños.

Su iglesia Santo Domingo de Guzmán, su Plaza Colonial, son los símbolos emblemáticos en Parita, ni hablar de sus famosos Carnavales que llenan de alegría a propios y extraños.

Pero en Parita existe otra pasión, muy arraigada en sus residentes, es el sóftbol, deporte que como nos cuenta su representante de corregimiento y activista de este deporte Alex Batista, se juega desde hace más de 50 años.

“El sóftbol en Parita nace de hace muchos años, estábamos nosotros niños cuando nace, incluso mucha gente no sabe que al inicio se jugaba en la Plaza Colonial de Parita”, destacó el Representante.

Nos comentó Batista que, en ese entonces, las pelotas y bates eran diferentes, en el caso de las pelotas pesaban menos y los bates eran de madera, se podía jugar sin problemas en ese lugar. Llegaban equipos de Chitré y la Arena para participar de los juegos.

Pero a medida que el juego evolucionó, con pelotas más rápidas y bates de aluminio, se rompían las tejas de las casas coloniales tema que incomodó mucho a sus habitantes.

En la Plaza Colonial, los alrededores son de tejas, ya se fue perfeccionando la técnica y todo lo demás, ya los bateadores metían jonrones y todo lo demás, quebraban tejas y se vio la necesidad de buscar un área que sea parecido un estadio, en realidad porque esa era la plaza del pueblo, las dimensiones de la plaza no daban ya que estábamos adquiriendo nueva tecnología en lo que era bates, en las bolas y hubo la necesidad de expandirse hacia otras áreas”.

Todos estos detalles, obligaron a los softbolistas pariteños a buscar otra sede para practicar el deporte, sumado al hecho que a nivel local, el sóftbol fue creciendo competitivamente. Ya en el sector de Azuero existía en ese entonces el Jubasa, club santeño que estaba muy bien organizado y ellos orientaron a un grupo de pariteños, liderados por Ignacio Wong (QEPD) uno de los pioneros del softbol en Parita, para que se organizaran y crearan su propio club, fue donde nació el Club Activo y Deportivo de Parita (CADEP).

Campeonato de Softbol Claudio Nieto Caballero

Este campeonato aglutina a los mejores jugadores de sóftbol mayores de 35 años de todo el país, se disputa en la región de Azuero durante el mes de enero o febrero de cada año, donde se juegan más de 500 partidos durante ese mes.

Alex Batista destacó la importancia de este campeonato como inyección económica en la región:

“La verdad que el campeonato Claudio Nieto, que para mí es el mejor campeonato que tenemos aquí de sóftbol, inyecta mucho a esta área, no tanto a Parita, a toda la región de Azuero y como es de conocimiento de muchos, es un campeonato que se hace en dos provincias, por lo general, una sede y una subsede, prácticamente Herrera siempre está en los dos campeonatos como sede y subsede por la cantidad de equipos que tiene y por la cantidad de estadios que tiene cerca, eso conlleva que la economía del área sea una economía buena para esos días, mucha gente se gana el dinero incluso lavando uniforme a los peloteros, alquiler de las casas para hospedar a personas de Panamá, Coclé, hasta de Chiriquí”.

El estadio del CADEP registra alrededor de 23 y 24 juegos durante este campeonato, mientras que los residentes se trasladan al coliseo para alentar a su novena.

Parita: la sede del campeonato que la pandemia derrumbó

Para este año, se esperaba que Parita fuera la sede principal del Campeonato Claudio Nieto Caballero, el CADEP estaba listo para recibir a todos los softbolistas del país, pero lamentablemente la pandemia mundial también afectó este campeonato, como lo sostiene Batista.

“Lamentable lo de la pandemia, por todo lo que ha pasado a nivel mundial, las muertes principalmente, pero al softbol lo afectó mucho porque no se pudo hacer el campeonato. En este 2021 Parita hubiera sido la sede, estamos hablando de 46 o 50 equipos en el torneo, cada equipo tiene su delegado entonces, ahí se llega a una votación para escoger la sede, este año le tocaba a Herrera y el año pasado fue Los Santos la sede y ya nosotros con las instalaciones nuevas que tenemos, íbamos a pedir la sede ya habíamos hablado con casi todos los delegados del país ya estábamos prácticamente en un 80 o 90 porciento de que la sede iba ser en Parita, pero lamentable la pandemia y bueno eso nos prohibió de tener la sede este año, ya hable con el presidente de la Claudio Nieto para que una vez se retome nuevamente esto del campeonato, a ver si tenemos la oportunidad de ser la sede”.

Los pariteños no pierden las esperanzas de poder recibir a los mejores equipos de softbol del país, en un futuro próximo.

Uno de los personajes en el equipo de Parita es el popular “Yuca”, Leonel Pinto, quien en medio de la charla con sus compañeros de equipo y aprovechando la venta de ceviche, no pudo ocultar la alegría de volver a jugar sóftbol.

“Para mí es la satisfacción más grande que hay ahorita mismo, en convivir de nuevo con amigos que en verdad pensamos que no íbamos a estar, por la situación, uno amanece hoy y no sabe si mañana tienes el covid, te mueres y he perdido muchos amigos softbolistas, me duele que no están con nosotros, pero le doy gracias a Dios que estamos vivos y seguimos el deporte que es lo que más nos gusta en la región de Herrera y más con los amigos aquí en Parita”, destacó.

Sobre la reanudación de las ligas de sóftbol “Yuca”, destacó que “se erizó de la felicidad, la alegría de ver la gente que nos gusta esto y le doy gracias a Dios de que en verdad ya se va a reanudar esto y bueno Dios quiera no pase más allá la situación con la enfermedad y todo se esté controlando bien, así como estamos muchos aquí tenemos el hisopado hecho y muchos nos cuidamos".

Existiendo hoy día, un control de la COVID-19 en Panamá, los fines de semana en el CADEP se reactivan poco a poco, tomando las medidas de bioseguridad requeridas por el Ministerio de Salud (Minsa), el uso de gel alcoholado, medidor de temperatura. Es el nuevo diario vivir para estos jugadores y familiares que esperan, poder compartir seguros en el estadio, disfrutando de buen sóftbol y celebrar los triunfos con mucha alegría.