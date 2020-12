Las elecciones del Comité Olímpico de Panamá, una historia de constantes pugnas

El Comité Olímpico de Panamá (COP) está inmerso en un proceso para definir cargos directivos para los períodos 2020-2024 y donde aún no se proclama un ganador o ganadora de su presidencia, uno de los puestos más codiciados del engranaje deportivo panameño.

Luego de una extensa jornada electoral, el pasado 12 de diciembre, Damaris Young superó por un voto a Saúl Saucedo al imponerse 37 a 36, en un conteo llevado a cabo por la Comisión Electoral Independiente.

Un voto en blanco resultó crucial en la elección para la presidencia, debido que quien aspiraba a ganar necesitaba 38 votos válidos para alcanzar el 50% más 1, según el estatuto del COP.

Este hecho ha desatado la polémica. Young pide ser reconocida como ganadora, apelando a la Carta Olímpica (código que rige el Movimiento Olímpico mundial), mientras que, del lado de Saucedo, sugieren realizar una segunda vuelta o nuevas elecciones.

Esta batalla por el control del COP, no es más que un nuevo capítulo – con protagonistas diferentes- de las ya conocidas e históricas disputas por presidir al organismo responsable de la representación de Panamá en los Juegos Olímpicos.

¿Cuándo nace el COP?

El Comité Olímpico de Panamá (COP) fue crea en 1934, seis años después que el nadador Adán Gordón se convirtiese en el primer panameño en unos Juegos Olímpicos, al asistir al evento deportivo en Ámsterdam, en 1928.

El COP fue reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 1947, un año antes de los Juegos Olímpicos de Londres, en 1948.

En esta cita olímpica londinenses, el corredor panameño Lloyd LaBeach logró obtener dos medallas de bronce en atletismo, en las pruebas de 100 y 200 metros planos.

Pasarían 60 años, para volver a ver a otro panameño sobre el podio olímpico, cuando Irving Saladino se colgó la presea de oro en el salto largo de los Juegos Olímpicos de 2008, en Beijing.

Pugnas recientes

En enero de 2007, Melitón Sánchez, tras 24 años en el cargo, renunció a la presidencia del COP y dio paso a que se eligiera a uno de sus allegados, Roger Moscote, quien tiempo después también dimitió al puesto.

Al momento de su renuncia, Melitón Sánchez ya sostenía una batalla con Mike Vanegas, por el control del COP, este último aseguraba ser el presidente del organismo, con el reconocimiento de las leyes panameñas y del entonces, Instituto Nacional de Deportes (INDE).

Ese mismo año, la Junta Directiva del COI decidió suspender al COP y dispuso “retirar los derechos, prerrogativas y funciones del comité panameño, incluida toda la asistencia financiera”, mientras realizaba una investigación.

Para octubre de 2010, el COI volvió a suspender a Panamá por otra disputa entre dos grupos y a lo que Jacques Rogge, presidente del COI en ese momento, señaló que:

Tratamos de dilucidar quién es quién y buscar la solución".

También para ese mes, la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) decidió retirarle la sede a Panamá de los Juegos Bolivarianos de 2013 y dárselas a la ciudad peruana de Trujillo.

El motivo de Odebo fue “la coexistencia de dos presidentes del Comité Olímpico de Panamá y el conflicto existente” entre Mike Vanegas y Miguel Sánchiz.

El 16 diciembre de 2012, en elecciones convocadas por el propio COI, Camilo Amado, fue elegido como nuevo presidente del COP, con 23 votos a favor y cero en contra.

Un día antes, otro grupo que argumentaba ser el COP legítimo, realizaba una elección en la sede de la Federación Nacional de Conductores de Taxis (Fenacota), la cual ganó Miguel Sanchiz como presidente. Fernando Samaniego y Franz Wever estaban en esa junta directiva.

El 30 de octubre de 2016, Amado era reelegido en la presidente del COP por un período de cuatro años, al ganar con 49 votos. Su rival Manuel Salazar obtuvo 20. Franz Wever intentó competir también para la presidencia pero su candidatura fue rechazada.

Algo previo

Días antes de las nuevas elecciones, el director del Instituto Panameño de Deportes (Pandepores), Eduardo Cerda envió una nota al presidente del COI, Thomas Bach, señalando “graves violaciones” por parte del COP a sus estatutos, a la legislación deportiva nacional y a “las facultades privativas que tiene el ente rector del deporte panameño”.

El presidente del COP, Camilo Amado, en nota de TVMax-9.com, hizo un llamado al Director de Pandeportes y pidió que recapacite, y que “esto puede perjudicar a los atletas. Ya Panamá fue suspendido por este tipo de actuaciones".

La elección estuvo fijada para el pasado 5 de diciembre, pero fue reprogramada por órdenes del Ministerio de Salud (Minsa), por motivos de bioseguridad en medio de la pandemia de COVID-19. Para esta fecha, la nómina “Atletas Primero” de Saucedo estaba inhabilitada, por lo que, en ese momento, sólo participaría Damaris Young y su nómina “Sueño Olímpico”.

Después se habilitó a la nómina de Saucedo, mediante un acuerdo entre los participantes en la elección.

La actualidad

Damaris Young explicó a Mesa de Periodistas de TVN Radio que la polémica por su elección surgió tras una situación confusa en donde los miembros de la Comisión Electoral Independiente , revierten una decisión alegando que, el voto nulo contaba para los efectos del cómputo de la mayoría requerida conforme al estatuto del comité para declararla electa.

“En un momento complejo traté de explicarle a los miembros de la Comisión Electoral , basada en mis conocimientos en derecho, que era claro que el voto en blanco, no es un voto válidamente emitido y que la Carta Olímpica así lo establece”, sostuvo.

Por su parte, Saúl Saucedo pidió al COP convocar a una Asamblea General Extraordinaria para realizar una elección nueva o la segunda vuelta “limpia, sin vicios y con una participación democrática”.

“La Comisión Electoral finalizó solicitando al presidente del COP que convocara a una nueva Asamblea General Extraordinaria para elegir los cargos que no fueron declarados elegidos. Eso es simple, video documentado. No pueden ahora cambiar. Es como si el Tribunal Electoral decida algo y luego se lo cambian. Ellos ya culminaron su trabajo y no caben objeciones”, finalizó.

El COP hizo pública una respuesta de Jerome Poivey, jefe de Relaciones Institucionales y Gobernanza del COI sobre las elecciones para renovar la Junta directiva por el periodo 2020-2024. Esta nota señala que:

“Desde los Estatutos del COP, entendemos que, cuando hay dos candidatos, solamente hay una ronda de votación, y el candidato que obtiene más de la mitad de los votos válidamente emitidos será simplemente declarado electo. Entendemos que los votos en blanco no eran una opción ofrecida a los miembros en el proceso de votación que fue establecido para las elecciones del COP. Como resultado, somos de la opinión que los votos en blanco no deben ser contados como parte de los votos válidamente emitidos”.

Ahora, tanto Young como Saucedo, están en espera de la decisión sobre las elecciones del COP.