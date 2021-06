El emprendimiento como asignatura en Panamá ¿Qué implicaciones conlleva?

El pasado 20 de mayo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que el Consejo Nacional de Emprendimiento aprobó la inclusión de la materia de “emprendimiento” en el pensum académico, desde los séptimos grados.

Según el director Nacional de Educación Media, Profesional y Técnica del Ministerio de Educación (meduca), Carlos Alberto González se requeriría de una serie de estudios para lograr la inclusión, sobre todo porque en la actualidad los planes de estudio están muy recargados.

Haciendo los estudios, viendo los avances y las necesidades reales que hay en la sociedad, sí se contempla la inclusión de la nueva materia.

Se tienen que hacer estudios científicos y pedagógicos para la inclusión de la nueva asignatura, pero por ahora el tema se aborda de manera transversal para que los estudiantes tengan nociones de lo relacionado a emprendimiento”, dijo González.

En la actualidad, los estudiantes de secundaria reciben entre 14 y 16 asignaturas.

González manifestó que es poco probable que la asignatura sea implementada para los próximos años en las escuelas, porque se tienen que hacer múltiples y minuciosos estudios en los que se deben definir, además de en qué bachilleres se debe incluir, el perfil de los docentes que tienen que impartir la asignatura, además de todos los contenidos.

Por su parte, el dirigente Fernando Ábrego, de la Asociación de Profesores (Asoprof), sostuvo que han estado criticando la saturación del currículo en el nivel medio de bachillerato, porque se han incluido una serie de asignaturas que por sí solas, no van a crear oportunidades de trabajo en los estudiantes que culminan el bachiller.

Explicó que las autoridades gubernamentales, en conjunto con otras instituciones deben unirse para que esa asignatura tenga la proyección laboral que se espera y que no quede como otras que se han incluido donde no transforman la realidad de la juventud.

Entre las condiciones que se deben crear, según Ábrego, es establecer convenios a través de leyes entre el Meduca e instituciones del Estado o privadas para dar oportunidades laborales a los estudiantes.

Aunque la iniciativa de incluir la asignatura en el pensum no sea algo negativo, el hecho de que no se materialice en la realidad, no tiene ningún sentido.

Recordó lo que sucedió en el pasado con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) que le ofreció seminarios a los estudiantes para que hicieran proyectos de pequeñas empresas, pero al final quedó en nada porque solo se les dio una capacitación y un capital semilla, de allí el proyecto fue abandonado.

Ábrego, enfatizó en la necesidad de que ese tipo de iniciativas se amarren con leyes que garanticen que todo gobierno que llegue al poder tenga que cumplir con lo que establece la ley y crear instituciones que brinden de manera sostenida el desarrollo humano de los estudiantes.

Por otra parte, el dirigente magisterial mencionó que aparte se tiene que tomar en cuenta una serie de logística desde el punto de vista pedagógico didáctico, financiero y laboral que tienen que estar concatenados y deben tener coherencia, de lo contrario la idea non va a funcionar.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), se busca desarrollar en la juventud habilidades en comunicación, finanzas y liderazgo, aportando a su autonomía e independencia.