Aunque la variante ómicron de la COVID-19 es menos grave que la delta, sigue dejando un alto número de personas fallecidas, y es que solo en la última semana se registraron alrededor de 115 nuevas defunciones de más de 270 que se han registrado en lo que va del mes de enero.

Esto se traduce a un gran aumento si tomamos en cuenta que, del 1 al 31 de diciembre del 2021, se registraron 65 muertes.

Vea también: Panamá reporta 4,490 casos positivos nuevos y 17 defunciones por COVID-19

Según datos del Ministerio de Salud, el 90 % de las muertes corresponde a personas no vacunadas o con esquema incompleto de vacunación.

Las vacunas contra el #COVID19 son seguras y salvan vidas, ya que protegen a las personas de enfermar gravemente.Desde el inicio de la vacunación, el 90% de las personas fallecidas por #COVID19 no contaban con ninguna dosis o tenían el esquema de vacunación incompleto. pic.twitter.com/CCYBNJ72Ux — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) January 28, 2022

El doctor Eduardo Ortega, del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, indicó que, aunque ómicron es menos severa que la variante delta, eso no significa que no causa casos graves.

“ En Panamá hay un porcentaje muy alto de personas que no se han vacunado o solo tienen una dosis de la vacuna, por lo tanto, al infectarse, corren el riesgo de desarrollar casos graves de COVID-19. Ómicron es menos severa en el vacunado. Las personas en los extremos de la vida, aquellos que tengan enfermedades crónicas no controladas, aun vacunados pueden tener mayor severidad”, manifestó.

Vea también: Panamá llega al millón de dosis de refuerzo aplicadas contra la COVID-19

El especialista resaltó que de los 20 nuevos fallecidos del viernes 28 de enero, una cifra diaria que hacía mucho no era reportada, 12 no estaban vacunados, señalando que actualmente todas las muertes son por la nueva variante que ocupa el 95% de los casos.

Ómicron no es una gripita; en los EEUU y Panamá vemos como progresivamente la curva de muertes incrementa. En Panamá pico máximo de la 3ra ola ya fue excedido y vamos en camino a superar muertes de 1ra ola. La vacuna previene el 90% de las enfermedad grave por C19! Vacúnate!! https://t.co/2h9N5zIJQs — Eduardo Ortega-Barria (@EOrtegaBarria) January 28, 2022

Por su parte, Julio Sandoval, especialista en medicina interna, fue enfático en decir que la ómicron es más contagiosa, no es una “gripe común”, además, la mayoría de las muertes y pacientes graves son en no vacunados y en los que no han completado su esquema de vacunación.

Vea también: Descartan por vencidas más de 30 mil vacunas que forman parte de esquema de vacunación de infantes

La COVID-19 ha demostrado que es una enfermedad muy variante y sorpresiva, por lo que cualquier pronóstico podría no cumplirse. Al inicio de la nueva variante en el país, se decía que los casos podrían iniciar un descenso cuatro semanas después, y aunque en los últimos días se han contabilizado menos casos, hay que estudiar el inicio de la semana del 29 de enero al 5 de febrero para saber si se puede hablar de un descenso o no.

“ El porcentaje de pruebas positivas ha estado cayendo consistentemente durante los últimos 4 días, al igual que el número de casos (aunque en los fines de semana se realizan normalmente menos pruebas); si se mantiene así durante el inicio de la semana es un buen signo de que hemos llegado al pico y ha iniciado el descenso”, aseguró Ortega.

Mientras que Sandoval opina que actualmente estamos en el pico máximo, por lo que en las próximas dos semanas se podría alcanzar la meseta y empezar a disminuir.

¿Fin de la pandemia?

A dos años de pandemia, aún no se podría predecir cuándo podríamos estar saliendo de la situación sanitaria, debido a que mientras haya gran cantidad de personas no vacunadas, podrían seguir surgiendo nuevas variantes.

Vea también: Baja asistencia en vacunación pediátrica en Panamá Norte

“Nadie puede decir hoy que ómicron es el fin de la pandemia, nos falta por vacunar un gran número de personas a nivel mundial y es posible que emerjan nuevas variantes. No sabemos qué tan duradera será la protección ofrecida por ómicron en contra de nuevas variantes. Pudiera ser el inicio de una fase endémica”, destacó Ortega.

“Hay un sub-linaje de ómicron (BA.2) que parece ser más transmisible, que pudiera prolongar la caída de la cuarta ola si llega a desplazar a BA.1. Debemos insistir en la vacunación, no habrá fase endémica sin un gran número de personas inmunes y sin la circulación de una variante que tenga un patrón de transmisión más predecible y estable”, sostuvo el doctor.

Cuarta dosis

El doctor Eduardo Ortega señaló que no una cuarta dosis para la población en general en este momento no está en consideración, pero sí aclaró que se está colocando a personas inmunocomprometidas.

“En Panamá ya se pone una 4ta dosis en las personas inmunocomprometidas (cáncer, trasplante, tratamientos inmunosupresores”, indicó.

Pruebas caseras

El doctor Sandoval insistió en que las pruebas auto aplicables son muy necesarias en estos momentos de pandemia ya que permiten a los individuos auto aislarse y cortar cadena de contagios.

Adelantó que esta semana saldrá el decreto ejecutivo que reglamenta su venta y uso basado en requisitos del Gorgas y el Ministerio de Salud que quienes la comercialicen deberán cumplir.

Aunque aún el Minsa y el gobierno no han dado el 'visto bueno' para la comercialización de estas pruebas, ya en redes sociales se ofrecen a la población, sin que esta conozca a ciencia cierta información de procedencia y efectividad de las mismas.