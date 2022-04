La reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) fue el detonante para que se revelaran una serie de irregularidades a lo interno de esta casa de estudios superiores. Altos salarios, licencias con sueldo y nombramientos de familiares fueron algunos de los que salieron a la luz pública.

Sobre el nombramiento de familiares, se señaló directamente a la rectora Etelvina de Bonagas, sin embargo cuando fue abordada por los medios de comunicación en torno a este tema se defendió y destacó que no tiene nada que ver con los procesos de selección del recurso humano a la interno de la Unachi.

Sin embargo, las palabras de Bonagas contradicen la versión que dijera en una entrevista con TVN-2.com, Indira Candenado, directora de recursos humanos de la Unachi sobre como se manejan los nombramientos a lo interno de la universidad.

Candanedo, también estuvo en la mira de los cuestionamientos, debido a que en la planilla universitaria figuran varios familiares, entre ellos una hermana y su hijo que fueron nombrados en el periodo de Bonagas.

El 16 de febrero del 2022, este medio contactó a Candanedo para preguntarle sobre el supuesto nepotismo que se estaba denunciando, a lo que respondió que ella no realiza los nombramientos, sino la Rectora.

“Cuando se habla de nepotismo, se habla como si yo nombrara, yo no nombro, quien nombra es la señora rectora”, fueron las palabras exactas de Candanedo.

Sin embargo, el pasado miércoles 13 de abril, cuando los medios abordaron a de Bonagas para escuchar su versión, aseguró que no es ella quien realiza los nombramientos, solo los firma.

Como toda institución pública, en la Universidad, hay una dirección de Recursos Humanos donde se hace todo el reclutamiento y selección del personal. Es verdad, yo a las finales firmo, pero después de todo un procedimiento que tiene que hacerse, se cumplen y si llenan los requisitos se contrata por necesidad de la Universidad, aseguró.

Aunque estas dos funcionarias se contradicen en quién está a cargo de los nombramientos, ambas coinciden en que todo aquel que aspire a una vacante en la Unachi, deberá cumplir con los requisitos que interponga el proceso.

Tras las declaraciones de la Rectora de la Unachi, TVN-2.com intentó nuevamente localizar a la directora de recursos humanos, pero no respondió a las múltiples llamadas realizadas.

El abogado Ernesto Cedeño considera que no se trata de nepotismo, pero sí podría haber un tema de conflicto de intereses, tomando en cuenta que varios miembros de una misma familia son nombrados dentro de la institución.

" Hay instituciones donde se permite que entren a trabajar familiares, habría que ver el régimen orgánico. No puede entenderse que hay nepotismo salvo que sean familiares de ella (la rectora), habría que haber si hay alguna restricción en el código de ética, porque si nos vamos al tenor los nombramientos son de la rectora", manifestó.

No obstante, dijo que la Rectora no puede limitarse a decir que ' solo firma', ya que debe hacer el debido análisis sobre quién es la persona a la que está nombrando, que no exista un conflicto de interés y que la persona esté dispuesta a trabajar por la patria.

Señaló que existen instituciones como el Tribunal Electoral y la Contraloría donde se permite el nombramiento de familiares, pero en diferentes direcciones.

" Habría que decirle a la rectora por qué está nombrando a familias allí, y tendrá algún grado de explicación y te dirá que no es nepotismo, pero tu puedes decir, puede que no hay nepotismo pero si puede ser que esté viendo la universidad como una finca privada poniendo familias o personas de partidos políticos", expresó

De Bonagas, también defendió la contratación que ganó su hijo para un proyecto que se realizó en la Unachi, asegurando y respaldándose en que, como toda institución pública, se cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República.

Recalcó que todo lo que se hace en la universidad es completamente transparente, justificando que su salario se lo ha ganado por derecho y retando a quienes critican los emolumentos que como rectora tiene, quitárselos.

El pasado 1 de abril el presidente de la República Laurentino Cortizo sancionó el proyecto de Ley 756 que le permite la reelección por cinco años más y por tercera vez en caso de ganar a de Bonagas.