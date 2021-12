La saga de una familia sobreviviente del holocausto es la historia que cuenta la periodista panameña Alexandra Ciniglio en su último libro “Los papeles secretos de Pape”.

Unos misteriosos papeles guardados en una bóveda por décadas son los protagonistas de un viaje de tres años y que llevó a la autora a desandar el trayecto que desde Hungría hasta Madrid y pasando por Tánger recorrió, tras la Segunda Guerra Mundial, la familia de Eva Leitman Bohrer.

El primer encuentro de la autora con Eva, que es la voz narradora y conductora de esta historia, aunque no necesariamente su protagonista, se da luego de la presentación de un libro anterior Abraham Eisenman Un hombre de Hierro, en la ciudad de Madrid.

No se conocían. Tímidamente Eva le contó a Alexandra que recientemente había “encontrado unos papeles que sentía que tenían un valor histórico, que le gustaría hacer un libro con ese material, pero que estaba muy abrumada y no sabía por donde empezar”.

Es así como pide ayuda a la periodista para echar un vistazo a esos papeles y ver si a través de ellos era posible contar la historia de su familia que había sobrevivido a uno de los acontecimientos más dramáticos del siglo XX: el Holocausto.

“Cuando me reuní con ella casi me caigo para atrás, no sabía la cantidad de papeles de los que estábamos hablando. Eran cientos de documentos, algunos muy antiguos incluso de antes de la guerra y la mayoría en húngaro, otros en alemán, algunos en francés. Mi primera reacción fue de asombro, pero entendí que esos documentos poniéndolos en un contexto histórico podrían proporcionar información más precisa sobre lo que fue el holocausto húngaro, del que yo sabía muy poco, así que el primer reto fue darle sentido a toda esa documentación que por separado no decía nada”, señala Ciniglio.

Tal y como se relata en el libro, los papeles de Pape se encontraban en una enorme caja fuerte “tan grande y pesada que tuvieron que llevársela con una grúa que la sacó por la ventana”. A través ellos se puede trazar la ruta del holocausto húngaro, que fue bastante particular ya que ocurrió en tiempos diferentes al resto de Europa y en el que murieron más de medio millón de judíos.

Para Eva, quien encontró los papeles después de la muerte de Pape, resultó una abrumadora sorpresa encontrarse con las pistas, dejadas a propósito para ella, que la enfrentaron al terrible drama de su familia. Una experiencia colectiva vivida por sus abuelos, sus padres, sus tíos y amigos cercanos, pero al mismo tiempo silenciada y oculta.

A través del relato nos enteramos de que Eva, era considerada un bebé milagro, ya que llegó al mundo en un viejo hospital casi abandonado mientras caías las bombas de los aliados sobre Budapest. Nunca conoció a su padre, Artur Leitman, quien murió en una de las marchas de la muerte organizadas por los nazis en 1944.

Fue así como después de la guerra Katy, la madre de Eva, se casa con Jozsef Bohrer (Pape) y junto a su abuelo Jeno Roth y su hermano Tomi emigran, primero a Tánger, donde ya se encontraba su abuela Rosza Rosenthal, quien había conseguido escapar de Hungría varios años antes, y posteriormente todos se traslada a Madrid donde finalmente pueden establecerse y desarrollarse.

La saga familiar inicia en 1918, justo después de la Gran Guerra cuando el caos empieza a generar dinámicas políticas muy conflictivas entre los bandos comunistas y los ultranacionalistas.

Todo esto desembocaría tan solo dos décadas después en uno de los más sangrientos conflictos que ha vivido el mundo.

Un personaje que aparece en el libro que no pertenece a la familia ni a sus allegados es la figura de Ángel Sanz Briz, quien estuvo a cargo de la legación española en los terribles días de la guerra en Budapest y quien se enfrentó al régimen nazi para proteger y ayudar a salir del pías a miles de judíos, por lo que se le conoce como el Ángel de Budapest.

Gracias a Sanz Briz, Eva y su familia pudieron reunirse nuevamente en Tánger dejando atrás los terribles años de esa guerra que dejó millones de muertos, para rehacer sus lazos familiares y empezar un nuevo capítulo para todos. Luego de varios años la familia se establece permanentemente en Madrid donde hasta ahora residen y donde se han desarrollado como destacados miembros de la comuindad judía de esa ciudad.

Un relato de la vida real

Al tratarse de una historia de la vida real era importante que los hechos que cuentan los papeles fueran comprobados y ubicados en el contexto histórico.

“El principal reto fue la labor de investigación, que veo muy relacionado con mi trabajo como periodista. De entre estos cientos de papeles que encontró Eva me tocó escoger los principales que me permitían contar la historia de sus padres y abuelos, que fueron los protagonistas. Además, teníamos que imprimir al relato el rigor histórico necesario. Teníamos que asegurarnos que la historia no dejara ninguna duda que cuestionara su veracidad. Eso tomó bastante tiempo. Por ejemplo, tuvimos que validar la autenticidad de un certificado que decía que la madre de Eva estuvo en el campo de concentración de Mauthausen en las afueras de Austria, emitido por el ejército de Estados Unidos en 1945, cuando liberaron el campo. En un primer momento Eva dudó de la veracidad del mismo. Y así, me tocó revisar, validar y traducir documentos con historiadores para ponerlos en el contexto de la época. También revisar fotografías y leer cartas para hacer una reconstrucción de la historia de esta familia”, agregó Ciniglio.

El libro no solamente habla de Hungría durante la guerra, sino que también incluye detalles de lo que ocurría en otras partes del mundo, como por ejemplo Tánger, en ese tiempo ciudad internacional, que tuvo un papel importante como sitio estratégico que recibía a los refugiados de todas partes de Europa que buscaban escapar del conflicto bélico.

Una historia de supervivencia

“Para mí lo más bonito de este proyecto fue poder contar la historia de una familia, pero que, al mismo tiempo, me he dado cuenta, que resulta ser la historia de muchas familias que sufrieron el Holocausto. A raíz de la publicación del libro he recibido otros testimonios de otras familias y personas y al final te das cuenta de que cada historia cada nombre tiene una historia detrás, pero tienen muchas cosas en común”, señaló Alexandra.

Una de las cosas que se cuestiona Eva a lo largo de la historia es el silencio de sus padres y abuelos sobre lo que pasó. Aunque todos sabían lo que habían vivido durante los terribles días de la guerra, de eso no se hablaba.

Para la autora, “esta historia tan triste trata de una familia que logra sobreponerse a la tragedia y de alguna forma logran pasar página sobre ese hecho tan oscuro de la historia de la humanidad para rehacer sus vidas, reconstruir una familia. Es la única explicación que encuentro al porqué unos padres no comparten con sus hijos esos testimonios tan duros que les tocó vivir. Una de las preguntas que me hice una y otra vez a lo largo de estos años y que tal vez todavía me sigo haciendo, es qué duro tiene que ser para una persona a los 77 años, que son los que tiene Eva hoy, descubrir los detalles de tu historia. Mi conclusión es que al final los padres le hicieron un favor al no transmitirle toda esa negatividad y todo ese horror que les tocó vivir, así pudieron construir una familia feliz. Hoy Eva tiene a sus hijos y a sus nietos y cuando ves esa foto familiar y esa descendencia te das cuenta que al final es lo que queda y es más bonito ver esa parte de los que pudieron sobrevivir y darle continuidad a su herencia judía”.

El libro fue publicado en Madrid por la editorial Nagrela con una edición muy bien cuidada que incluye imágenes de los interesantes papeles de Pape, fotografías de los protagonistas, así como un desplegable del improvisado documento que Katy y sus hijos, Eva y Tomi, utilizan para salir de Hungría y llegar a Tánger.

Como ya ha sido descrito por José Antonio Lisbona historiador, investigador y escritor en la presentación que tuvo lugar en el Corte Inglés de Madrid hace algunas semanas, “un texto ágil, ameno, bien escrito, atractivo y que, capítulo tras capítulo, apetece seguir su lectura” —y agrega—, “Alexandra ha sabido investigar como un historiador y documentarse para hacer un manuscrito que tiene algo muy importante: rigor y credibilidad. Con los recuerdos y la memoria de Eva, pero sobre todo con los papeles de Pape, ha logrado crear un entorno y un ambiente real a los hechos, un libro muy bien documentado”.

Tal y como ya lo señaló Lisbona, se trata de un libro que aunque de fácil lectura está centrado en una investigación rigurosa ofreciendo al lector no solo las vivencias de los protagonistas, sino información sobre lo que fueron aquellos años de la tiranía nazi sobre los judíos europeos que nos ayuda a tener sobre todo una mejor comprensión de estos hechos.

El libro Los papeles secretos de Pape se encuentra a la venta en la sinagoga Kol Shearith Israel y a través de la página web de la escritora WWW.Alexandraciniglio.com y su cuenta de Instagram.