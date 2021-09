Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



¿Cuáles son las mejores películas de Steven Spielberg? ¿Y cuáles son las del gran Martin Scorsese? ¿Ridley Scott, Woody Allen, Tim Burton...? La Internet Movie Database (IMDb.com o "la Biblia" de los cinéfilos) y el portal Meristation atendieron la ardua tarea de puntuar y listar los 10 mejores títulos firmados por un puñado de consagrados directores de periodos recientes del cine.

Los top-ten califican las cintas con un máximo de 10 puntos y abarcan la filmografía de leyendas como Alfred Hitchcock y figuras con trayectorias en pleno crecimiento como Christopher Nolan. Veamos las selecciones de películas imperdibles de cada director.

Ridley Scott

Abre la lista un director británico tan versátil como influyente, con propuestas que hoy son objeto de culto y reverencia, como Alien (8.4 de valoración) o Blade Runner (8.1), aunque es la "oscarizada" Gladiator (8.5) su producción mejor evaluada. Las otras películas que completan el top-ten de Scott son: The Martian (8), American Gangster (7.8), Black Hawk Down (7.7), Thelma & Louise (7.5), Matchstick Men (7.3), Body of Lies (7.1) y G.I. Jane (6).

Woody Allen

El también escritor, actor y comediante estadounidense ha ocupado en 56 ocasiones la silla de director desde 1966 y lo más valorado de su filmografía son filmes de sus primeras décadas de trabajo, como Annie Hall con puntaje de 8, Manhattan con 7.9 y Hannah and Her Sisters con 7.9. The Purple Rose of Cairo (7.7), Love and Death (7.7), Midnight in Paris (7.7), Match Point (7.6), Radio Days (7.5), Husbands and Wives (7.5) y Deconstructing Harry (7.4), son otras propuestas de Allen valoradas por la crítica.

Martin Scorsese

Maestro del cine y leyenda viviente de Hollywood, Scorsese cuenta con 69 películas dirigidas, de las que se pueden destacar clásicos como GoodFellas (8.7), Raging Bull (8.2) y Casino (8.2). En el resto de su colección calificada por IMDb aparece una mezcla de títulos de hace décadas y otros más recientes: The Departed (8.5), The Wolf of Wall Street (8.2), Shutter Island (8.2), The Irishman (7.8), The King of Comedy (7.8), After hours (7.7) y Gangs of New York (7.5).

Tim Burton

Entre 1971 y 2021, Burton ha dirigido 40 filmes tan excéntricos como él y los más destacados son: Big Fish (8), Edward Scissorhands (7.9) y Ed Wood (7.8). También aparecen BeetleJuice (7.5), Batman (7.5), Sleepy Hollow (7.3), Corpse Bride (7.3), Sweeney Todd (7.3), Big Eyes (7.2) y Batman Returns (7).

Steven Spielberg

El ganador de tres premios Oscar es el responsable de varias de las películas que dejaron especial huella en los espectadores entre las décadas del 70 y el 90 del siglo pasado, en géneros como terror, aventura y ciencia ficción. Sus mejores historias son: Schindler's List (8.9), Saving Private Ryan (8.6), Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark (8.4), Jurassic Park (8.1), Catch Me If You Can (8.1), Jaws (8), E.T. (7.8), Minority Report (7.6), Munich (7.5) y A.I. Artificial Intelligence (7.2).

David Lynch

De las 97 producciones audiovisuales dirigidas por Lynch en casi siete décadas de carrera, estas son las más sobresalientes, según los registros de IMDb: The Elephant Man (8.1), The Straight Story (8), Mulholland Drive (7.9), Blue Velvet (7.7), Lost Highway (7.6), Eraserhead (7.4), Twin Peaks (7.3), Wild at Heart (7.2), Inland Empire (6.9) y Dune (6.4).

Francis Ford Coppola

El rotundo éxito de las primeras dos entregas de The Godfather, colocadas siempre entre las mejores películas de la historia del cine, dificulta por instantes asociar el nombre de Coppola con otras producciones que dirigió. Además de The Godfather (9.2), The Godfather II (9) y The Godfather III (7.6), en la selección de filmes de Coppola aparecen Apocalypse Now (8.4), The Conversation (7.8), Bram Stoker's Dracula (7.4), Rumble Fish (7.2), The Rainmaker (7.2), The Outsiders (7.1) y Rain People (6.9). Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso llega con su retahíla de clásicos que sirvieron de base para varias de las técnicas que hoy caracterizan al género.Sus títulos más reverenciados son: Pyscho (8.5), Rear Window (8.4), Vertigo (8.3), North by Northwest (8.3), Dial M for Murder (8.2), Rebecca (8.1), Strangers on a Train (8), Rope (8), Notorius (7.9) y Shadow of a Doubt (7.8).

Christopher Nolan

Es el director con la trayectoria más joven de la lista (1998 hasta el presente) y que ha sobresalido por sus thrillers y por sus adaptaciones de Batman. Precisamente Batman: The Dark Knight es su film mejor evaluado, con 9 puntos, y seguido figuran títulos de reciente data como Inception (8.8), Interstellar (8.6), The Prestige (8.5), Memento (8.4), Batman: The Dark Knight Rises (8.4), Batman Begins (8.2), Dunkirk (7.8), Tenet (7.5) e Insomnia (7.2).

Peter Jackson

Mayormente conocidas son sus adaptaciones de las novelas J. R. R. Tolkien, pero hay más para ver en la trayectoria de Jackson. Sus películas mejor valoradas son The Lord of the Rings: The Return of the King con 8.9, seguida de The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (8.8) y The Lord of the Rings: The Two Towers (8.7). Más abajo aparecen Braindead (7.5), Heavenly creatures (7.3), King Kong (7.2), The Frighteners (7.1), además de la segunda trilogía sobre la obra de Tolkien, esta vez con The Hobbit, con un puntaje promedio de 7.6.

IMDb.com es reconocido como el más completo registro del cine mundial, con múltiples detalles de cada producción cinematográfica, incluyendo valoraciones de críticos especializados y de sus millones de usuarios.

