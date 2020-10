El innovador estudio sobre genética y COVID-19 que se está realizando en Panamá

Un grupo de científicos panameños liderados por el Oficial Ejecutivo en Jefe (CEO, por sus siglas en inglés) del Instituto de Ciencias Médicas, el pediatra e investigador genetista Iván Landires, perfeccionan el diseño de un estudio que busca determinar el papel de la herencia biológica (genes) en el desenlace de la forma más severa del coronavirus SARS -CoV-2 en pacientes que no están dentro de los grupos con factores de riesgo de agravarse o llegar a fallecer como consecuencia de la COVID-19 .

El diseño local del estudio, de carácter mundial, reposa en el Comité Nacional de Bioética de la Investigación, para su revisión y aprobación.

Landires explica que mientras esperan esta aprobación comenzaron a recabar información científica sobre este tema, así como de varios genes que consideran “sospechosos” como aquellos del Sistema Mayor de Histocompatibilidad tipo II o reguladores de varias funciones de la respuesta inmune a las infecciones por virus, los cuales serán los primeros que investigarán con la utilización de una tecnología denominada Secuenciación Masiva del ADN (Ácido Desoxirribonucleico).

Objetivos del Estudio

El CEO del Instituto de Ciencias Médicas, cuya sede se encuentra en Las Tablas, provincia de Los Santos, detalla que lo que buscan es determinar si factores genéticos pueden desencadenar la agresividad de la enfermedad en pacientes que no forman parte de los grupos tradicionales de riesgo de la COVID-19 ya identificados.

La experiencia de Landires, quien es médico genetista e investigador en el hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Las Tablas es que algunos pacientes jóvenes infectados con el coronavirus SARS -CoV-2 terminan en Unidades de Cuidados Intensivos, mientras la mayoría supera la presencia de la enfermedad sin ningún tipo de complicaciones.

Este comportamiento lo lleva a pensar que la herencia biológica, es decir los genes tienen un “rol de peso” en la evolución de los síntomas de esta enfermedad que sería importante descubrir para mejorar los tratamientos que se le ofrecen a los pacientes de todos los grupos de riesgo para superarla, sean estos con medicamentos, nuevas terapias o vacunas, por mencionar algunos.

Investigación mundial

La investigación para descubrir si los genes favorecen o desfavorecen el desarrollo de la COVID-19 comenzó en Europa y continúa sumando países en los otros continentes de países latinoamericanos y de América del Norte.

Los fondos que lo patrocinan en Panamá y probablemente en otras latitudes del mundo provienen de Horizonte 2020, el Programa Marco de Innovación en Investigación de la Unión Europea (2014-2020).No obstante, Landires comenta que no serán suficientes para avanzar con el estudio de manera más completa y esperan poder contar con fondos nacionales, los cuales esperarían obtener a través de las convocatorias que para estudios de la COVID-19 está abriendo la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), ya que en la convocatoria pasada de esta secretaria, al inicio de la pandemia por coronavirus, participaron pero desafortunadamente su propuesta sobre Genética Humana de la COVID-19 en Panamá no fue priorizada en ese momento.

Landires señala que contar con pacientes nacionales para este estudio permitirá tener una base de datos robusta a nivel mundial que puede ayudar a mejorar los tratamientos para todos los pacientes que contraigan la COVID-19 y eventualmente incluir a la genética como parte de los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad en su forma grave o fatal y que dicho conocimiento sea de importancia para mejorar los tratamientos de los pacientes.

Agregó que la COVID-19 es una enfermedad nueva de la que se está aprendiendo todos los días y la mejor forma de hacerlo es con la enseñanza que proporcionan los estudios científicos bien diseñados para que sus conclusiones se puedan aplicar en la medicina.

Además destaca que este estudio pone al país en la punta de lanza a nivel científico en el área de la genética y de la investigación, lo que es muy importante. Actualmente cuentan con siete colaboradores dentro del estudio, entre estos médicos, biólogos y especialistas de otras áreas de la salud, pero irán sumando a otros profesionales a medida que se vaya necesitando sus capacidades.