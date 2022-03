La región canalera, la Riviera del Pacífico, Campana, Chame y El Valle, son algunos de los puntos prioritarios donde se avanza con el proyecto “1,000 kilómetros de Senderos”, que desarrolla la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en conjunto con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

En enero de 2021, ambas entidades lanzaron “1,000 Kilómetros de Senderos”, con el objetivo de desarrollar proyectos sostenibles y de turismo verde, dentro y fuera de áreas protegidas.

Adrian Benedetti, coordinador del proyecto, dijo que además de las áreas prioritarias antes mencionadas, se inició un proyecto en El Valle de Antón y se trabaja en uno en Taboga.

Para el futuro estamos ubicando ya los fondos para poder en este año y el próximo terminar de habilitar los senderos dentro del Parque Nacional Soberanía, Parque Nacional Camino de Cruces, y eso acompañado de lo que está haciendo MiAmbiente en el Parque Nacional Portobelo y el bosque protector Palo Seco, por ende, terminaríamos el trabajo en el corredor canalero”, Adrian Benedetti, coordinador del proyecto 1,000 Kilómetros de Senderos de la ATP.

Según Benedetti, la idea es armar un plan nacional de rehabilitación y habilitación de rutas de aventura y de recreación en Panamá, para atender de manera más rápida al resto del país. “De esa manera buscamos implementar el proyecto a mediano y largo plazo”.

El martes 22 de marzo, para fortalecer el turismo de naturaleza en Gamboa, la ATP entregó la orden de proceder de la rehabilitación del sendero Camino del Oleoducto, que es parte del proyecto 1,000 kilómetros de Senderos.

Otras áreas

Benedetti dijo que también están enfocados en el área de Bocas del Toro, con comunidades indígenas y afro, para habilitar un circuito en isla de Bastimento, trabajar en senderos que ya ofrecen para mejorar la experiencia.

Santa Catalina, el Parque Nacional Coiba en Veraguas y la región de Tierras Altas, Boquete en Chiriquí, son otros puntos de interés en el que se avanzarán proyectos en conjunto con MiAmbiente.

"En Panamá hay potencial"

Aunque el proyecto se denomina 1,000 kilómetros por ser una meta realizable, Benedetti confesó que a medida que han ido explorando y conociendo, sienten que en Panamá hay potencial para 2,000 y hasta 3,000 kilómetros.

A futuro se trabaja en una ruta que va de Colombia a Costa Rica por las montañas, sin embargo, para este y otros proyectos se necesita trabajar en las alianzas, crear acuerdos, diversificar fuentes de financiamiento, involucrar al sector privado, gobierno y municipios.

“El proyecto es realmente en su corazón crear capacidad. El hecho de que el gobierno central vaya y rehabilite senderos no es un modelo sostenible, tiene que haber la capacidad local para desarrollar proyectos, implementarlos y mantenerlos, si no descentralizamos el conocimiento y acceso a fondo no va a hacer posible”, puntualizó.