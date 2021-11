Por Urania Molina (Corresponsal digital)



Los daños provocados a una tapa de limpieza colocada en la parte inferior de un tanque de reserva de un millón de galones de agua en el distrito de La Chorrera no es un evento que extraña a las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) que anualmente pierden 3 millones de dólares por acciones similares.

El director del Idaan, Juan Antonio Ducruet, explicó a TVN-2.com que basado en un análisis que ya existe, las afectaciones por actos vandálicos cometidos contra instalaciones de bombeo y tanques de reserva por mencionar algunas, superan los 3 millones de dólares, esto sin contar los efectos sobre la población que no recibe el líquido.

Vea también: Embajada de EEUU en Panamá recuerda a sus ciudadanos tener 'precaución' por la delincuencia

El análisis forma parte del programa del Centro de Monitoreo y Control para dar seguridad a las instalaciones y equipos del Idaan que desarrollan porque, según expresó Ducruet, la única manera de corregir estas situaciones es con un monitoreo a través de un sistema de “ seguridad situacional” con la participación de agentes de seguridad y la incorporación de la tecnología.

Casualmente, indicó el funcionario que hace unas semanas antes se suscitó una polémica por la premisa de si la institución debería insistir en la instalación de sistemas para vigilar y cuidar sus propiedades cuando existe “ tanta necesidad” de dotación de agua en el país, producto de la contratación que estaban haciendo.

No obstante, aseguró que esta no representa el ½% del presupuesto de inversión del Idaan, por un lado, mientras que por el otro habría que preguntar ¿qué precio se le pone a la seguridad a las infraestructuras de la institución? porque al final son estas las que ayudan a producir, distribuir y mantener el agua que utiliza la población, aparte de que estos daños ponen en riesgo vidas en algunas ocasiones.

Ducruet insistió en que es necesario invertir en seguridad y tecnología para proteger los activos de la institución, porque se debe garantizar la producción de agua potable, que el servicio se mantenga ininterrumpido y que terceros no se afecten por actos vandálicos.

Vea también: Una adolescente escapa de un secuestro utilizando una señal de ayuda que aprendió en Tik Tok

Y es que no es la primera vez que el Idann vive situaciones como la de los relatos que ofrecieron los afectados por el acto vandálico que se registró este 9 de noviembre en Panamá Oeste, donde un ruido fuerte y ensordecedor rompió la tranquilidad de la noche de la comunidad Loma de Guadalupe, un lugar poblado del distrito de La Chorrera, donde sus habitantes levantaron sus viviendas hace unos 40 años atrás antes de que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) instalara el tanque de reserva de un millón de galones de agua que los puso en vilo.

El tanque vandalizado por desconocidos dejó escapar tanta agua que saturó parte de la tierra de su alrededor, la cual se desprendió y como una avalancha de lodo y piedra avanzó con la destrucción de cerca, plantones y amenazó con enterrar autos.

José De Los Santos Rivera, un señor con 37 años de vivir junto a su familia en la Loma de Guadalupe, contó que eran las 3:15 de la mañana cuando escuchó el estruendo que lo llevó a asomarse para verificar qué era lo que estaba pasando.

Rivera pensaba que se trataba de un huracán, pero la fuerza del agua chocolatosa que se desplazaba para el interior de su casa no apaciguó el susto que le provocó pensar que serían presa de la fuerza del viento. Dos horas permaneció observando como el agua bajaba, mientras buscaba como salir de la vivienda porque la tierra, el lodo y las piedras trancaron la entrada principal.

Vea también: 'Estamos más cerca de Haití que de Singapur', dice abogado sobre fallo absolutorio de Martinelli

Su preocupación al ver que no podían salir avanzaba, pero llegó al límite cuando vio que una adulta mayor de 90 años de edad que vive con ellos se dirigía hacía la puerta principal. En ese momento decidió romper la cerca de la propiedad de su hermano para poder salir.

Al lado de la casa de Rivera, Mirta Torres, con 40 años de vivir en Loma de Guadalupe batía al caminar el agua lodosa que invadió todos los espacios de su casa. El color rojo y sus ojos hinchados mostraba que había llorado y mientras contaba lo que había vivido contenía las lágrimas para no quebrarse de angustia.

Sus familiares, entre estos varios niños, la ayudaban con los bultos de ropa llena de lodo que tendría que botar, mientras contaba que la ropa no fue lo único que perdió. Dentro de su casa todo estaba mojado y en el exterior una parte de la cerca perimetral quedó prácticamente arriba del techo.

A Torres la avalancha lodosa no la agarró dormida. Por asuntos de trabajo se levanta a las 3:00 de la mañana dado que comienza a viajar una hora después, pero el resto de los integrantes de su hogar si lo hacían.

Torres cuenta que todos se despertaron al escuchar sus gritos desesperados y salieron huyendo para llegar a un sitio seguro, pero en la carrera se pusieron en riesgo porque la fuerza del agua amenazaba con arrastrarlos. Ahora solo quiere que se lleven ese tanque para otro lugar.

Este tanque de agua, paradójicamente, no le suministra agua potable a esta comunidad que la recibe a través de carros cisterna.

Una casa más abajo que Torres vive Zobeida de Jaén, con unos 40 años de vivir en el lugar. Igual que Torres no estaba dormida cuando escuchó el estruendo y al poco tiempo el avance del agua, pero “nunca imaginé que era del tanque”, dijo. Jaén describió la situación como “algo muy triste” y aseguró que la calle frente a su casa - una pendiente - “parecía una playa con fuertes oleajes”.

Su hija, Melissa Guzmán, tampoco dormía. Preparaba el desayuno para su esposo cuando observó la corriente de agua que comparó con la crecida de un río por la fuerza y el ruido que hacía mientras entraba sin ninguna invitación hasta la recámara de la casa.

Guzmán no reparó en los daños que la fuerza de la corriente podría causar. Tomó en brazos a su niña de 11 años de edad, la cual dormía y salió en busca de un lugar seguro porque el agua no solo arrastraba lodo y piedra, sino también basura, latas y botellas. “Todo lo que se le ponía a su paso”, indicó.

Una inspección determinó que se trataba de vandalismo.

Las respuestas de las autoridades para socorrer a la comunidad no tardaron. Los primeros en llegar, explicaron los lugareños, fueron los agentes de la Policía Nacional, pero a medida que avanzaban las horas llegaron los funcionarios del Idaan, responsables del tanque de reserva, los cuales además levantaron informes socio-económicos sobre los afectados; el Sistema Nacional de Protección Civil, encargados de verificar si no había peligro, así como de la junta comunal de Guadalupe para conocer las necesidades de los afectados y ayudar en las labores de la limpieza.

Los funcionarios del Idaan que se presentaron al lugar no dieron información porque no se encontraban autorizados, pero permitieron ver como estaban desprendidos algunos tornillos de una tapa colocada en la parte inferior de uno de los costados del tanque. En este punto se observa como la fuerza del agua abrió un canal.

Sin embargo, no es el único lugar donde se aprecia que se trataron de robar o robaron piezas porque faltan tubos, equipos y hasta planchas que cubrían algunas áreas exteriores del tanque de reserva de agua, lo que hace asegurar a los funcionarios que se presentaron a verificar lo ocurrido que se trata de actos de vandalismos contra propiedades de la institución.

Presentarán las denuncias

La directora regional del Idann en Panamá Oeste, Marta Albarracín, mencionó que es importante interponer las denuncias sobre estos hechos porque afectaron una instalación, la cual es primordial para la institución por la función que cumple de brindarle agua a los usuarios de la institución.

Aparte de que con sus actos pudieron afectar la vida de las personas, aunque “afortunadamente” no ocurrió, sí provocaron pérdidas materiales a quienes se afectaron con su acción, indicó la funcionaria, quien aseguró que no es la primera vez que ocurren. “ Nosotros hacemos mediciones en diferentes puntos de la red y no es la primera vez que pasa. Vamos a presentar las denuncias”, sostuvo.