La motivadora historia de una mujer, madre y policía que luchó contra el cáncer en medio de la pandemia

Lejos de sentirse desanimada, ese espíritu e ímpetu, que un día la llevó a ser merecedora del título de Policía Ejemplar y sobre todo su apego a los designios del señor, han sido el motor que la ha motivado a continuar su lucha por eliminar todo daño o secuela que quede de este mal que en algunas ocasiones resulta silencioso.

Su testimonio, es ejemplo de que, hay que prestar atención a las alarmas que envié el cuerpo en un momento dado, y de no ser así, realizarse constantemente los chequeos necesarios para evitar complicaciones que a la larga traigan consigo una desgracia.

Hasta hace poco, Yariela, se desempeñaba como lo ha hecho a lo largo de sus 27 años de servicios como oficial de la Fuerza Pública, a las tareas propias de esta importante institución de seguridad, pero debido a la enfermedad, fue reubicada en el área administrativa, donde realiza tareas de oficina.

Cuando se encienden las alarmas

Empezó a sospechar de que algo no andaba bien, en el mes de marzo de este año, cuando al realizarse un autoexamen sintió un pequeño nudo en uno de sus seños, sin embargo, no fue sino hasta el mes de junio que durante un chequeo con su médico de cabecera, le confesó lo que estaba ocurriendo y de ahí iniciaron rápidamente con el proceso.

“ El tumor estaba bastante avanzado, ya medía 4 por 5 centímetros, estaba en estado dos, y afectaba un factor proteínico, factor de riesgo para mí” dijo Yariela, a TVN -2.com.

Sin embargo, gracias a los avances de la tecnología, a Yariela le pudieron extraer el tumor, le colocaron un porta catéter y no corrió con el riesgo de la mutilación de su seno.

Pero, para descartar la aparición nuevamente de un cáncer y minimizar el factor de riesgo que hay en su cuerpo, igual ha tenido que someterse a las tan temidas quimioterapias y radioterapias, de las cuales ya ha recibido cuatro, y pronto deberá iniciar una ronda de otras 12 más, una por semana, como parte de un doloroso y tedioso tratamiento que se extiende hasta abril del próximo año.

“ Los días son bien fuertes, al acercarse las quimios a veces me siento débil, pero uno tiene que levantarse ver la vida con alegría, con gozo y contar me pasó a mí, no soy la primera y no seré la última, lastimosamente; pero puedo contarlo y ayudar a que las demás, jóvenes y mujeres ya adultas, prevengan este mal, tomando todas las precauciones, realizándose los exámenes a tiempo y no esperar a que sea demasiado tarde” comenta.

Apoyo familiar

Producto de este tratamiento, su cabello, ya se ha caído y aunque asegura que para las mujeres esto representa mucho, lo físico es lo último que le importa. Sonriendo cuenta que su esposo ahora la ve “ más exótica” y la menor de sus dos hijos, le dice que está más linda.

Ellos (su familia), sufrieron mucho al conocer la noticia, sin embargo, al ver la forma en como manejó la situación, les permitió ser fuertes, para así brindarles todo el apoyo que necesitaba.

En el caso de Yariela, no hubo ningún familiar directo al cual pudiera atribuirse la aparición del cáncer, fue más que todo un tema hormonal.

Yariela es uno de esos ejemplos de que con fe y esperanza se pueden lograr cosas grandes, espera de ahora en adelante, ser luz en el camino para que otras mujeres que estén en este flagelo, busquen ayuda a través de su testimonio de vida.

Durante el año pasado a la fecha el Instituto Oncológico, habría recibido 700 pacientes nuevas con diagnóstico de cáncer de mama, lo que se ha visto reducido a unas 400 pacientes producto de la pandemia por la COVID-19, dijo recientemente, en entrevista a TVN Noticias, el director del Instituto Oncológico, Juan Carlos Alcedo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, representando el 16% de todos los cánceres femeninos.

Cada año en las Américas, más de 462,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y casi 100,000 mueren a causa de esta enfermedad, destaca la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De continuar las tendencias actuales, para el año 2030, se prevé que el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumente en un 34% en las Américas agrega el organismo internacional.