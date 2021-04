¿Es necesario gritar para ser un buen narrador deportivo?

Por Claudya Carolina Morales



Alguna vez te has preguntado, ¿cuáles son los secretos que esconden los comentaristas deportivos para tener la habilidad de mantener a la audiencia enganchada a la televisión o la radio a través de las narraciones que te hace sentir como si estuvieras en el estadio?

Para muchos fanáticos del deporte, en especial del fútbol y béisbol, llegar a ser narrador o comentarista deportivo significaría convertir su pasión en la profesión que siempre soñaron.

Estos profesionales son los encargados de entretener a una variada y exigente audiencia, sedienta de pasión deportiva. No obstante, esto requiere una preparación ardua y un estudio para estar actualizado sobre los jugadores. No todo es pasión, detrás hay un profundo trabajo que se remonta a semanas antes de narrar el partido.

Conexión narrador-comentarista

El narrador y su comentarista forman un tándem único. Uno complementa y apoya el trabajo del otro. Si bien, en la actualidad existen muy pocos casos en donde una sola persona hace las dos funciones en un mismo partido, es importante saber que ambos tienen roles definidos.

El narrador se dedica plenamente a llevar la conducción del partido. Es la voz que cuenta la historia de lo que está sucediendo, lleva el ritmo, conecta con la audiencia y es quien imprime emoción a las jugadas de importancia. Es el hilo conductor que da paso a las intervenciones de sus compañeros.

El comentarista aporta datos estadísticos, técnicos o históricos que enriquecen la transmisión. Es el encargado de hablar de aquellos detalles propios del partido y de hacer junto con el narrador los análisis técnicos. Debe ser empático, ameno, imparcial, puntual tanto en lo bueno como en lo malo y sobretodo, debe dejar por sentado a través de sus comentarios, el conocimiento que tiene.

¿Hace falta gritar para gustar?

Para Salvador Saldaña, Master en Comunicación y Periodismo Deportivo, y parte del equipo de comentaristas de Somos La Sele y TVMax, la clave radica en el hábito de la lectura y cómo a través del recurso descriptivo, se puede desarrollar una narración limpia sin llegar a gritar.

“Aquí en Panamá hay un concepto erróneo en el tema de la narración, aquí se piensa que hay que gritar para gustar e históricamente las narraciones más importantes a nivel mundial no han sido gritando, si no describiendo y para describir necesitas leer”.

“Un buen léxico y un amplio concepto de lectura te van a permitir desarrollar un montón, incluso si la jugada ocurre en fracciones de segundos. No es solo decir y va, y va, y va… El fútbol también se trata de recursos vocales, capacidad de descripción, conocimiento y buena dicción. Para muestra, aquella narración histórica de Víctor Hugo Morales en el gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986”, añadió Saldaña.

Estudiar y estar concentrado como si fuese un examen final

David Eduardo Peña, narrador de fútbol con más de 15 años de experiencia asegura que para ser un buen narrador deportivo se necesita estudiar y estar en constante aprendizaje.

“Es importante escuchar y ver a los diferentes colegas tanto en Panamá como de otros países para adoptar las cosas positivas que ellos tienen, pero siempre guardando y desarrollando un estilo propio… no es lo mismo un narrador chileno que un mexicano, argentino o español. Todos tienen un estilo y un lenguaje diferente, pero la esencia de la narración es la misma para todos. Transmitir emoción y conectar con el público”.

¡¡ESTAMOS EN VIVO!! San Francisco FC vs Sporting SM en la J10 del Torneo Apertura LPF 2021 por TVMAX. #SomosLaSele ⚽🇵🇦 pic.twitter.com/v4TKnKWCeQ — TVMAX Deportes (@tvmaxdeportes) April 10, 2021

Los eventos deportivos suelen estar cargados de muchas emociones. Tener la capacidad de empatizar con la audiencia, transmitiendo información y al mismo tiempo sentimientos, son importantes para convertirse en referentes.

Los narradores nacen, pero también se hacen

La mayoría de los profesionales dedicados a la narración deportiva coinciden en que la pasión los movía desde pequeños y que se necesita tener un talento innato para desarrollarse en esta profesión. No obstante, el talento debe pulirse a través de la educación y la formación.

“Lo primero que hay que tener es el talento, y luego adquirir la formación para saber leer e interpretar lo que está pasando dentro de una cancha” afirma Ricardo Icaza, presentador y comentarista de TVN y TVMAX.

“En ocasiones hay relatores que se adornan mucho con palabras rebuscadas, pero realmente no entienden o no pueden analizar tácticamente lo que está sucediendo en el campo. Por eso es importante estudiar, estar en constante aprendizaje, porque un profesional jamás se puede permitir agarrar un micrófono y no estar preparado", enfatizó.

Claves para ser un buen narrador deportivo

Si alguna vez pensaste en convertirte en narrador o comentarista deportivo, te dejamos algunas claves para conseguir tu objetivo: