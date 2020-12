Los peligros de abandonar los cuidados veterinarios de las mascotas durante la pandemia

Mucho se habla de la burbuja familiar durante la pandemia de la COVID-19 , y los cuidados sanitarios que se deben tener dentro del hogar, sin embargo, hay unos seres vivos que no los podemos dejar por fuera de esa burbuja doméstica, las mascotas .

Las mascotas son parte de la familia, y por ello, durante esta pandemia ellos también experimentan momentos de estrés y presentan ciertos malestares de salud.

Los expertos en materia de bienestar y salud animal, también hacen eco sobre los peligros de dejar a un lado la atención veterinaria de las mascotas en medio de esta pandemia.

Para el presidente de la Donaton y director de la revista Pets World Magazine, Ezhry Santamaría, la prevención es el remedio para todo. “ Con pandemia o sin pandemia nunca se debe descuidar la salud de las mascotas, porque es mejor prevenir que lamentar”.

Esta pandemia ha enseñado muchas cosas a las personas y una de ellas es el amor hacia los animales, pues muchos han sido estigmatizados en tiempos donde realmente el control sanitario es la clave para todos vivir en armonía, dice Santamaría. “ La medicina preventiva es el mecanismo de controlar ciertas enfermedades, tanto en personas como animales y de eso se trata, de no descuidar los controles médicos de nuestras mascotas”, agrega.

La veterinaria y presidenta de la Fundación Spay Panamá, Patricia Chang, mira más allá. Chang considera, que no se trata de descuidar la atención de las mascotas, porque la mayoría de las personas quieren a sus animales de compañía. La situación se traduce en algo más complejo, la crisis económica debido a que hay muchas familias que no pueden costear la atención de sus mascotas, porque han perdido sus trabajos, le han suspendido sus contratos, y los insumos de la medicina veterinaria no son del todo económicos, apunta la especialista.

“ No se justifica del todo la crisis, pero es una realidad. Hemos visto un aumento considerable de perros y gatos con crías en las calles y eso obedece a que no hay un control”, sostiene Chang.

“ Por esa razón enfatizó en la urgente necesidad de reactivar los convenios para las jornadas de esterilización que en gran medida ayudan a mitigar que no haya animales enfermos en las calles. Voluntarios, rescatistas y médicos tratan humanamente de hacer lo posible en medio de esta crisis sanitaria, pero no es una tarea fácil”, añade.

Prevención, apoyo y conciencia es la clave

Duna Salamín, de la Fundación Seres Vivos y exjefa de la oficina de Bienestar Animal, de la Alcaldía de Panamá coincide con Santamaría que, durante esta pandemia, la prevención es vital para tener mascotas saludables, ya que hay peligro a contraer, baterías, virus y enfermedades que le puede causar la muerte al animal, más cuando estamos en tiempos donde la pandemia de la COVID-19 limita a las personas a llevar a sus mascotas a los centros veterinarios.

“ Cuando uno tiene mascotas esterilizadas que deberían ser la mayoría, muchas de estos perros o gatos gozan de las consultas gratis y solo se pagan las vacunas, o en tal caso los medicamentos recetados por el médico”, sostiene Salamín.

La experta en tema de bienestar animal, apunta que, si el perro o gato requiere de una vacuna, es mejor aplicársela antes que contraiga otra enfermedad que puede generar más gasto.

“ Así como los seres humanos, las mascotas también padecen de enfermedades terminales. Hay que tener a los animales protegidos de las garrapatas y pulgas que son transmisores de enfermedades como la Erliquiosis Canina, una enfermedad de perros y humanos causada por una bacteria del género Ehrlichia llamada Ehrlichia canis. Se transmite por picadura de garrapatas”, explica Salamín.

El médico veterinario, Luis Magallón, dice que hay otros factores de riesgos que representan un peligro para la mascota que no recibe atención de salud y se trata de la desparasitación.

La desparasitación es importante sobre todo para los perros y gatos que viven en apartamentos, y que no tienen la facilidad de purgarse con hiervas de manera natural. Magallón cree que la desparasitación es un control que se puede realizar en casa, pero siempre es bueno consultar al veterinario en caso de las condiciones de las mascotas. “ Si se cumplen con las vacunas y una desparasitación adecuada, la mascota no tendrá mayor peligro durante esta pandemia”, complementa.

Los expertos concuerdan que otro aspecto muy importante que va más allá del peligro de no llevar a su mascota al veterinario, es el cumplimiento riguroso de las normas de bioseguridad en el hogar por parte de las personas, si eso no se cumple, las mascotas también pueden ser vulnerables.

Recomendaciones para los dueños de mascotas por parte de la OMS

Con la aparición del Coronavirus en 2019, en China, creció la desinformación sobre el origen del virus, por eso organismos como la Organización Mundial de la Saluds (OMS), advirtieron que los animales de compañía no son una amenaza durante la pandemia del nuevo coronavirus, por eso alertaron a expertos sobre el tema y brindaron estas recomendaciones.