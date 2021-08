Cine en Panamá Salas de cine panameñas esperan llegar al millón de espectadores este fin de semana

El esperado estreno de la segunda parte de la súper producción “The Suicide Squad” (El escuadrón suicida) llega a las salas de cine de Panamá que alcanzarán este fin de semana el millón de espectadores desde la reapertura en marzo.

Este estreno tiene doble significado. Por una parte, la película que los panameños podremos disfrutar desde hoy en las salas de cine de todo el país fue filmada en parte en Panamá, por la otra evidencia la recuperación progresiva de esta actividad económica en nuestro país.

Para Tony Barclay, vocero oficial de la industrial de cine en Panamá, “es una película muy esperada sobre todo porque en parte fue filmada en Panamá, fue rodada en varias locaciones incluyendo Colón y varias áreas del Casco Antiguo, muchos panameños participaron como extras. Se trata de uno de los más importantes estrenos de la temporada para los estudios Warner”.

Una industria en franca recuperación

Las salas de cine reabrieron sus puertas en Panamá el 6 de marzo pasado, luego de casi un año y algunos meses cerradas. Para las cadenas de exhibición ha sido todo un reto operar respetando las medidas de seguridad exigidas por las autoridades de salud como son el uso de mascarillas tanto para el personal como para público, el espacio en las filas, la transformación del menú en las dulcerías.

Sin embargo, el principal reto ha sido lo relacionado al aforo. Por ahora las salas solo pueden ocupar el 50% de las butacas.

Según Barclay, “es un reto logístico y económico. La realidad es que muchas veces por la configuración de las salas solo se puede ocupar un 40% de las butacas o sea que más de la mitad se quedan vacías. Esto significa, además de la disminución en la facturación, que los exhibidores tampoco han podido activar al cien por ciento del personal que labora en los cines, todo esto representa un gran reto para las cadenas y las compañías distribuidoras”.

Es por esto, que se encuentran muy optimistas ante la posibilidad de que este fin de semana se alcance el millón de espectadores desde la reapertura. Si tomamos en consideración que, en el 2019, siete millones de panameños asistieron a las salas de cine y que las pérdidas han superado el 80% de los ingresos de la actividad durante el cierre por la pandemia, las perspectivas parecen bastante alentadoras.

La gente ha regresado a las salas

Aunque de manera progresiva los amantes del cine han ido regresando poco a poco a disfrutar de un entretenimiento que es principalmente familiar.

Una de las principales razones es la oferta. El primer gran estreno que se dio en marzo fue la cinta King Kong, vs Godzilla, era la primera súper producción que la industria se atrevía a lanzar desde el cierre total de las salas en todo el mundo y fue un éxito, en el fin de semana de estreno superó superó la espectativas de taquilla y los estudios inmediatamente al ver que había una reacción positiva del público en todo el mundo, empezaron a anunciar las fechas para sus próximos estrenos.

Fue así como llegaron a la pantalla grande cintas muy esperadas como Cruella, Black Widow y sobre todo Rápido y Furioso 9, que batió todos los récords de taquilla en los países en los que se estrenó y más recientemente el público amante del séptimo arte ha podido disfrutar de Jungle Cruise.

La mayoría de estas películas estaban siendo retenidas por los estudios esperando el momento propicio para su lanzamiento.

“La película Rápido y Furioso 9, por ejemplo, logró records en todo el mundo, estrenó únicamente en salas de cine y la gente reacciono positivamente. Eso significa que si hay buenas películas estrenando la gente se anima a ir a cine, eso sí, tomando todas las medidas de bioseguridad. También tenemos la ventaja de que cada semana hay miles de personas más vacunadas por lo que están retomando las actividades de entretenimiento entre las cuales el cine está entre las accesibles. De hecho, últimamente la gente se encuentra los fines de semana con el panorama de que no encontró entradas para una película. Por eso recomiendo planificar mejor la ida al cine, con tiempo y utilizando la tecnología ya que la mayoría de las cadenas de cine permiten comprar boletos por internet”, aclaró el directivo.

Estrenos futuros

Tanto a nivel local como internacional el panorama de la industria parece ir normalizándose como hemos visto en los recientes festivales de cine en los que volvimos a disfrutar de alfombras rojas, conferencias de prensa y estrenos de las mejores propuestas de directores y productores de todos los niveles.

En los meses que queda del año veremos pasar por las salas nacionales un gran número de estrenos esperados y que generan gran expectativa para esta industria millonaria. Ya se ha anunciado el estreno en nuestro país de súper producciones como Shang-Chi and the Legend of the Rings, que es una película de Marvel que siempre tienen mucho éxito, Venom 2 y la última aventura de James Bond que bajo el nombre No Time to Die, representa la película número 25 de la famosa franquicia.

Antes de fin de año podremos espera una de las cintas de ciencia ficción que más expectativa han generado y es la nueva versión de Dune. A nivel familiar se anuncia el estreno de Hotel Transilvania: Transformania que se convierte en franquicia y también la segunda parte de la película animada Los locos Addams 2.

Los nuevos héroes de Marvel, aparecen en Ethernals que estrena en noviembre y ya hacia el fin del año se anuncia grandes cintas como la esperada Top Gun: Maverick la nueva adaptación de West Side Story supervisada por Steven Spielberg, una nueva película de Spiderman: No Way Home, y para los amantes del culto a Matrix llega la cuarta entrega protagonizada por Keanu Reeves.

Como vemos el panorama cinematográfico se presenta muy variado en los meses que viene.

“La industria del cine participa de la recuperación económica no solamente la de la gente que labora directamente en las salas y en las compañías distribuidoras de películas, sino que promueve muchísimos empleos indirectos y contribuye de manera importante a la economía del país en un momento en que necesitamos que todos los sectores empiecen a reactivarse, ahí esta el cine haciendo su contribución a la revitalización de la economía del país”, aseguró Barclay.