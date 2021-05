Kevin Ellis vive y respira baloncesto. El joven de 23 años, que ha pasado por procesos de selección y por la Liga Panameña de Baloncesto (LPB), busca abrirse camino en el deporte que ama, pero sin dejar de lado los estudios.

Próximamente viajará a Estados Unidos para estudiar una maestría e intentará formar parte del equipo universitario de Oregon State.

Su disciplina, esfuerzo, tenacidad y fe, lo han llevado a culminar sus estudios a la par que juega el deporte que lo apasiona.

"Tuve que organizarme para cumplir con ambas labores… estudiaba de noche y de día, debía cumplir las tareas y asignaciones. Para el tiempo de la Liga Panameña de Baloncesto (LPB) me chocaban con los entrenamientos… Fue un poco difícil, pero organizándome bien pude llevar ambas cosas a la vez y gracias a Dios pude terminar la Universidad y ganarme la licenciatura y también pude cumplir con la LPB y todas las ligas que estuve jugando".

Kevin se graduó de Negocios Internacionales en la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y buscará la especialidad en Innovación Empresarial en Estados Unidos.

Quiero irme a estudiar y jugar, quien quita. Me estoy yendo por estudio, pero voy a intentar meterme al equipo. La Universidad que tengo planeado ingresar es Oregon State, nivel 1 de la NCAA".

Para mejorar su juego, hace meses participó en un campamento en Miami, Florida, junto a figuras reconocidas de la NBA como Bismack Biyombo de Charlotte Hornets o Royce O’Neale de los Utah Jazz.

"Fue muy sorprendente, pasé de verlos en televisión o verlos en Internet a tenerlos cara a cara y jugar con ellos es casi un sueño, te conviertes tú en el aprendiz y ellos en los maestros, se percibe su nivel, jugando con ellos vez su manera de juego, su seguridad en jugar, percibes porque ellos están en ese nivel", destacó.

"Entrené en la academia Miami Hoop School, una de las más reconocidas en Estados Unidos, con Andrew Moran y el panameño Alberto Douglas, que me apoyó mucho durante mi estadía. Me mejoraron mucho mi juego, muchos detalles y errores que me corrigieron, me agregaron nuevas habilidades… me ayudaron a ver el juego de forma diferente, regresé de allá siendo mejor jugador", comentó sobre su viaje.

Ellis también opinó sobre la progresión de Iverson Molinar, a quien conoce desde la época de los Torneos Intercolegiales de Baloncesto.

"Iverson le veo mucha proyección, le veo mucho potencial, para mí, lo veo en la NBA el otro año, si sigue así como está. A Joshua Lemos, lo veo con muchas ganas, ambos, los veo muy bien encaminados".

Kevin está enfocado en la próxima temporada de la LPB, donde jugará para los Dragones de Don Bosco, tras su paso por las Panteras de Costa del Este.

"Lo más próximo es la LPB, para esa liga es la que me estoy enfocado en prepararme".

Con 6 pies 4 pulgadas de altura y 192 libras de peso, el chico señala que su fortaleza es el manejo del balón a la hora de atacar el aro, mientras que considera que debe mejorar su defensa.

Defensivamente, me considero bueno, pero puedo ser mejor, a veces tengo muchos errores, pero cuando me enfoco doy mi cien por ciento".

"Me considero mejor lanzando desde el pique que recibiendo la bola", señaló sobre su ofensiva.

El jugador que sigue es el astro de los Lakers Lebron James, mientras que a nivel personal le gusta el juego de Jason Tatum de los Boston Celtics, de quien le gustaría copiar su estilo de juego.

De Panamá, admira el juego de Tony Bishop, seleccionado nacional, que juega en el BCM U Pitești de Rumania.

"Se ha convertido en excelente amigo, veo y sigo su torneo, admiro su juego", puntualizó.