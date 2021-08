Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



The Suicide Squad, uno de los títulos cinematográficos de superhéroes más atractivos de 2021, llegó recientemente a las salas de cine del país, con el valor añadido que supone contar con escenarios y rostros de Panamá.

La producción de Hollywood se filmó en Panamá durante tres semanas, antes del estallido de la pandemia en la región. Poco más de un año después, la película logró sortear los estragos de la COVID-19 para proyectarse en las salas de cine con un rendimiento económico de $142.8 millones en todo el mundo y críticas positivas, con valoraciones que promedian un 9/10.

Panamá, a escena

Carlos Serrano fue uno de los actores panameños que participó en las tomas que se rodaron en el Casco Antiguo, desempeñando el papel del taxista que recogió a Harley Quinn desde el palacio presidencial.

Todo se manejó con tal reserva, que Serrano no tuvo detalles de su rol hasta pocos días antes de grabar la escena, con una de las protagonistas de la película. " El día de grabación, me agarró un tranque de aquellos y llegué raspado y estresado. Entonces me dijeron: 'suba al taxi y responda where to? a Harley Quinn (Margot Robbie)'. Yo tenía algunos detalles, pero no sabía que ese sería mi trabajo y que tendría un parlamento. Aquello fue una alegría tremenda, muy grande, pero también contenida, pues tenía que guardar la compostura en el set. Empezamos a filmar al mediodía, ella (Robbie) estaba vestida de rojo y fue muy sencilla y tratable conmigo durante las dos horas que tomó la escena", cuenta Serrano, profesional de la actuación que ha dedicado unos 40 años al teatro, radio, televisión y cine, sumando actuaciones en títulos como Operación Causa Justa, Ilegítimo y, ahora, The Suicide Squad.

Otro panameño que también trabajó en más escenas con Robbie, siguiendo el periplo de Harley Quinn en la isla ficticia Corto Maltese. Se trata del actor Jaime Newball, quien interpretó al mayordomo del palacio, encargado de dar una serie de lineamientos al personaje de Robbie.

Newball describe cómo fue la experiencia: " Fuimos convocados a las 4:00 a.m. en la Plaza Catedral para tener el tiempo suficiente para atender los trabajos de vestuario y maquillaje. Participaban muchos figurantes, muchos extras que hacían de militares y personal del palacio, que fue escenificado en el Palacio Municipal. Todos los que estábamos allí, unas 60 personas, éramos talento nacional. A las 7:00 a.m. estábamos listos para grabar. No fueron escenas con explosiones o con efectos especiales, pero sí de mucha precisión en los movimientos de cada personaje. Ella (Robbie) llega en una limusina al palacio, la recibo, le doy unas indicaciones y ella me responde en español".

Newball cuenta con unos 20 años de carrera en teatro, cine y televisión. Ha participado en proyectos audiovisuales como Perdida, El Final del Paraíso, Lo Desconocido, Salsipuedes, Indigenous o Quantum of Solace.

En tanto, en el otro punto de grabación de la película, en Colón, la actriz panameña Teresita Mans participó en varias jornadas de rodaje desde las 4:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. o 6:00 p.m. Sus escenas fueron con extras y con los protagonistas Idris Elba (Bloodsport) y Daniela Melchior (Ratcatcher 2).

" Todo el proceso de grabación fluía muy organizado, muy disciplinados todos con los horarios. Y uno, como actor, debía moverse de forma justa cómo te indicaban. Había cámaras por todas partes, incluso arriba, con drones y Elba fue súper caballeroso y profesional, además del director James Gunn y los integrantes del equipo de sonido", describe la actriz con una trayectoria de 35 años en teatro (actriz e instructora de actuación), televisión y cine.

Además de The Suicide Squad, Mans formó parte de la miniserie española En el corredor de la muerte, de 2019.

Panamá como 'estudio' de cine

The Suicide Squad se filmó en Panamá en febrero de 2020 y su rodaje generó unos 5.5 millones de dólares en ingresos al país, según estimaciones de la Comisión Fílmica de Panamá del Ministerio de Comercio e Industrias.

Entre 2015 y marzo de 2020, cuando estalló la pandemia por la COVID-19, Panamá acogió unas 300 producciones audiovisuales extranjeras, entre documentales, programas de tele realidad y películas.

La crisis desatada por el coronavirus ha supuesto una desaceleración de la industria audiovisual/cinematográfica del país, pero en 2021 ha dado muestras de recuperación. A principios de año la Comisión Fílmica de Panamá proyectó la visita de unas 10 producciones audiovisuales extranjeras, cifra que fue ampliamente superada, con 24 proyectos filmados en el país, procedentes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Dinamarca y México.

Contrabando, El Sastre de Panamá, Basic, Prison Break, Quantum of Solase y Escobar: Paraíso Perdido, son algunas de las producciones audiovisuales extranjeras que se han filmado en Panamá.