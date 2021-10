“Encontré algunos documentos que contenían errores u omisiones. También encontré documentos que se habían pasado totalmente por alto o que solo se habían mencionado en lugares muy poco conocidos y que no parecían formar parte de lo que los historiadores y académicos habían podido reconstruir del caso”, dice Jager. “Así que una de las primeras sorpresas que me llevé fue que lo que los historiadores y académicos legales vienen diciendo hace siglos, que Marguerite se equivocó, o incluso que mintió, no me pareció real”.