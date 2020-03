“Para ella no había obstáculos, conseguía todo lo que quería. Era una mujer que no le tenía miedo a nada ni andaba con miramientos ni banalidades. Pocas mujeres he conocido que como ella dicen lo que piensan y hacen lo que dicen”, la describe Ángela Camargo, restauradora de arte, trabajó con Reina en la Iglesia de San Francisco de la Montaña, en Veraguas a finales de los 70.