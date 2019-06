Esta muestra ha sido preparada por Articruz, el taller de Cruz-Diez en Panamá, para el MAC Panamá y ha sido concebida como un recorrido amplio y didáctico por la obra del artista.

Carlos Cruz-Diez es un artista venezolano y uno de los máximos representantes del arte cinético a nivel mundial. Vive y trabaja en París desde 1960 y junto a Jesús Soto y Alejandro Otero son considerados como los artistas cinéticos más importantes de Venezuela.

En 2005 su familia crea la Cruz-Diez Foundation con el propósito de decicarse a la conservación, desarrollo, difusión e investigación de su legado artístico y conceptual.

Cruz-Diez propone "concebir el color como una realidad autónoma que se desarrolla en el tiempo y en el espacio real sin ayuda de la forma o necesidad de soporte".

Mudanza a París y el Arte Cinético (1960-1994)

En 1960 Cruz Diez decide instalarse definitivamente en París con su familia. Al año siguiente participa en la exposición Bewogen Beweging en el Stedelijk Museum de Ámsterdam donde también colaboraron artistas como Allan Kaprow, Alexander Calder, Moholy-Nagy, Robert Rauschenberg, Jean Tinguely, Marcel Duchamp, Victor Vasarely, entre otros.

En 1965 lo nombran Asesor en el Centro Cultural Noroit, en Arras (Francia) y ese mismo año participa en The Responsive Eye en el Museum of Modern Art de Nueva York, exposición que supone la consagración oficial del arte cinético.

De 1972 a 1973, Cruz-Diez ejerce como profesor en la Escuela Superior de Bellas Artes y Técnicas Cinéticas, de París. Entre 1986 y 1993 es profesor titular del I nstituto Internacional de Estudios Avanzados, en Caracas.

En 1989 se pública en Caracas la primera edición de su libro Reflexión sobre el color, en donde expone sus investigaciones plásticas vinculadas al estudio del color como una "realidad autónoma en continua mutación".

El Museo y la Cruz-Diez Foundation (1995-2005)

Para 1996 se inicia la construcción del Museo Carlos Cruz-Diez y en 1997 el artista es nombrado Presidente del museo y miembro del Consejo Superior de la Fundación Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, que tiene como objetivo estudiar, difundir, coleccionar y conservar el trabajo de diseñadores y artistas gráficos nacionales e internacionales relacionados a la estampa y el diseño.

ArtiCruz Panamá y Reconocimiento Internacional

En 2008, dos años antes del 50 aniversario de su llegada a París, Cruz-Diez adquiere la nacionalidad francesa. En 2009 su familia crea en Panamá el Atelier ArtiCruz. Para 2011 inaugura su mayor exposición retrospectiva Carlos Cruz-Diez. Color in Space and Time en el Museum of Fine Arts (MFAH) de Houston en Estados Unidos y en el 2012 recibe el grado de Oficial del Ordre national de la Légion d’honneur.

Su obra forma parte de las colecciones permanentes de museos tales como: Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York; Tate Modern, Londres; Centre Georges Pompidou, París; Museum of Fine Arts, Houston; Wallraf-Richartz Museum, Colonia; Musée d’Art Moderne de la Ville de París, entre otros.

Sobre a exposición

La exposición que se inaugura en el MAC Panamá propone demostrar y evidenciar tanto para todos los públicos el gran aporte de Cruz-Diez a la comprensión del color en la historia del arte.

Según el maestro Cruz-Diez el color no es un hecho dado y estable, ni un mero complemento de la forma, sino una realidad autónoma y cambiante, que se modifica según las circunstancias.

Cada una de las obras que se exhibirán y la exposición en su conjunto permiten al visitante experimentar el color apareciendo y desapareciendo delante de sus ojos, modificándose en la realidad efímera del instante y en el soporte inmaterial del espacio. Es el color real, es el color luz: es el color haciéndose.

Esta exposición ha sido diseñada como un recorrido de cinco experiencias artísticas interactivas a través del arte contemporáneo.

“Learning lab”: Es un espacio didáctico concebido y organizado junto a la Cruz-Diez Art Foundation para darle a los visitantes de todas las edades una visión más comprensible de las propuestas teóricas y artísticas del color de Cruz-Diez.

“Obras tempranas”: esta será un área de exposicion dedicada a la exhibición de obras de entre los años 1960 y 1980 del maestro Cruz-Diez que pretende mostrar tanto el origen como la continuidad y vigencia de su propuesta discursiva a lo largo del tiempo.

“Obras recientes”: En este espacio se exhibirán obras recientemente producidas en Panamá a lo largo de la última década, para mostrar la actualidad del artista y su arraigo con la cultura y el territorio panameño.

“Arquitectura y espacio urbano”: Esta área sea dedicada a los proyecto arquitectónicos y en espacios públicos de la ciudad como parte fundamental de la propuesta artística de Cruz-Diez, concebida para la gente y apreciable en los formatos y escalas menos esperados por la audiencia.

“Cromointerferencia”: Esta será una muestra de las ambientaciones cromáticas más representativas deCruz-Diez, con el objetivo de incentivar la participación activa del público y su inmersión en los fenómenoscromáticos tal como el maestro los ha concebido y estudiado.

Aquí el visitante podrá adentrarse en unas "duchas de inducción cromática" que serán el punto de llega y de síntesis del recorrido expositivo, tal como lo ha sido la búsquda de Cruz-Diez en torno al color.

La exposición Cruz-Diez: El color haciéndose es una exposición de algunra mundial que reúne obras y propuestas de altísima relevancia en la carrera del artista, por lo que la muestra podría convertirse en un hito en Panamá y la región.

La misma estará abierta al público desde el domingo 23 de junio hasta el 18 de agosto de 2019 en un horario de martes a domingo de 10am a 5pm y los jueves en horario extendido hasta las 8pm con actividades culturales.

El MAC Panamá está ubicado en la Calle San Blas en Ancón. Para mayor información sobre el programa de actividades seguir las redes @mac_panama en Instagram y Mac Panamá Museo de Arte Contemporáneo en Facebook. También el sitio web www.macpanama.org