Quijano sobre lo que sucede en el Canal: 'Ha faltado decisión para la ejecución'

Ciudad de Panamá, Panamá/El exadministrador del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, habló en De Frente con Sabrina Bacal, sobre el congestionamiento de barcos que actualmente se registra en la vía interoceánica, incidido por la sequía y la falta de ejecución de un plan de seguridad hídrica, mismo que en su momento impulsó durante su administración.

Para Quijano, si se hubiese tratado la situación desde el 2020, en medio de la pandemia, esto hubiese ayudado a la imagen del Canal, que se proyecta a nivel mundial, porque a su juicio, “una cosa es decirle a un cliente voy a trabajar para buscar una solución y otra es decir que ya se tiene una solución andando”.

"Ha faltado decisión para ejecución"

De acuerdo con el exadministrador, lo que ha pasado es que ha faltado decisión para la ejecución.

Explicó que la actual junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tiene una gran mayoría de votos del hoy gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), y definitivamente lo que decida hacer esa junta directiva con el administrador se puede ejecutar.

En ese marco, consideró que el proyecto más rápido para dar soluciones es el de río Indio, pues abastecería agua, tanto para consumo como para la vía acuática, aunque reconoció que el actual administrador ha perdido mucho tiempo tratando de ver cómo se podía encontrar una solución dentro de la cuenca actual. Esto, pese a que la idea se había estudiado anteriormente.

“No veo cómo el gobierno no ha podido trabajar en una solución viendo lo importante que es el tema del agua... Hemos francamente desperdiciado cuatro años”. — Jorge Luis Quijano - Administrador del Canal de Panamá

Quijano también comentó que ni la ACP ni el gobierno han sido proactivos en el combate del daño que se ha hecho a la imagen del Canal y reconoció que en ese aspecto han fallado. Según él, aunque altas figuras de la junta directiva de la ACP han estado en los medios nacionales, no han hecho presencia en los de talla internacional, a sabiendas de que el negocio del Canal es internacional y “muy poco local”

“Si tú no estás atendiendo ese cuento que está dando vueltas, nos va a pegar más fuerte. Aquí no hay ningún atasco porque el Canal sigue funcionando y esto no ha quedado claro”, esbozó.

Aclaró que la vía acuática “no está trabada” y lo que está pasando es que se tuvo que reducir de 36 tránsitos diarios a 32 cada 24 horas, por razones de la escasez del agua.

Asimismo, dijo que el fenómeno de El Niño no es la excusa, la realidad es que hay dos embalses; uno con 109 años y otro con 88. Además, la población ha crecido 10 veces más y el 60% toman agua de estas dos fuentes.

Así como se ha redoblado la población, señaló Quijano, han crecido los tránsitos por el Canal, pasando de 6,000 a 14,000 y pensamos que están dos ollas van a seguir brindando agua tanto a la vía interoceánica como a la población y eso no es así.

¿Quiénes podrían beneficiarse de la falta de comunicación?

Panamá cuenta con el mejor sistema multimodal que existe en las Américas y es el más corto, por lo que se agarra un buque, se bajan los contenedores que haya que bajar, se colocan en el ferrocarril o en la autopista se llevan al lado Atlántico e inmediatamente allá se ponen en el buque que transita el Canal y lo recogen en otro lado, todo esto utilizando un solo buque.

En el caso de la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó Quijano, habría que colocar un buque en el Pacífico y otro en el lado Atlántico. Al mismo tiempo resaltó que a las navieras no les gusta que se manejen mucho los contenedores, porque en ese maniobrar ocurren muchas cosas y pueden ir impregnados con algún tipo de narcótico.

No obstante, aunque el Canal se perfila como la mejor ruta, remarcó Quijano, hay que tener cuidado de las competencias que podrían surgir. A su percepción la vía interoceánica tiene una competencia no tan regional y se encuentra en el Canal de Suez y el multimodal del Canal Seco americano, el problema de este último es que ha perdido contribución y tienen problemas de capacidad. Adicional no se le hace tanta publicidad.

Añadió que, para él, la principal competencia es el Canal de Suez, debido a que es muy agresivo, no tienen limitaciones de calado para los buques portacontenedores y es una alternativa para este tipo de naves en caso de que tuviesen que esperar cuatro o cinco días para transitar la ruta interoceánica.

Sin embargo, mencionó que los buques portacontenedores tienen más acceso a las reservaciones en el país y esto le posibilita la opción de llegar hoy y pasar mañana.

En el caso de otros productos de bajo valor como granos, sal y fertilizantes no pueden llevar el peso de pagar por una reservación y esperan de nueve hasta incluso 11 días para poder navegar por el Canal.

Recuperar la cuenca Occidental

El exadministrador explicó que una de las alternativas a largo plazo para paliar el problema del agua es recuperar la cuenca Occidental, que se estableció en 1999 por la Ley 44, derogada por la Ley 20 del año 2006.

Propone que viendo esta situación real que se vive hoy es que se retome y que el Canal vuelva a tener una cuenca extendida hacia Occidente y abarque hasta donde estaba, que era con el río Coclé del Norte, lo que también daría potestad a a la ACP de aprobar proyectos que están en esa área.

Dejó claro que no aboga por cerrar la mina, sino que, a su juicio, "ese contrato no es bueno para el país".

"Como canalero que soy, no lo voy a dejar de ser aunque esté fuera, pienso que, para que el Canal y la población que se nutre de las aguas del Canal puedan seguir creciendo necesitan de esa cuenca y el proyecto que está ahora mismo analizándose, tiene una cláusula donde le permite no solo dentro de su propia área de concesión al concesionario salirse de allí y buscar otras áreas y no dice para dónde", recalcó.